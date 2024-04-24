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CHP Genel Başkanı Özel: Taksim'i 1 Mayıs'a açın
CHP Genel Başkanı Özel: Taksim'i 1 Mayıs'a açın
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmasında Taksim'in 1 Mayıs'a açılması gerektiğini dile getirdi. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T16:46+0300
2024-04-24T16:46+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
1 mayıs
1 mayıs işçi bayramı
taksim
öğretmen
öğretmen atamaları
recep tayyip erdoğan
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anayasaya uymanın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Anaya Mahkemesinin kararlarına, bağlayıcılığına uymakla olacağının altını çizerek, "1 Mayıs geliyor. 1 Mayıs Taksim'de kutlanması gereken, hak olan işçi bayramıdır. 1 Mayıs'ta işçiler Taksim'e çıkmak, Taksim'de kutlamak, kanlı 1 Mayısların matemini, gelecekteki güzel günler için mücadeleyi orada yaşamak istiyorlar. Bir zamanlar Taksim 1 Mayıs'a yeniden açıldığında övünenler şimdi yasaklıyorlar, izin vermiyorlar. Taksim'e gitmek isteyenlerin karşısına dikilip kendisi de birer emekçi, kamu personeli olan polise kanunsuz emirler veriyorlar. Anayasa'ya aykırı emirler veriyorlar" açıklamasında bulundu.1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nın kutlamalara açılması konusunda DİSK'in Anayasa Mahkemesine gittiğini ve başka mahkemeleri de kazandığını aktaran Özel, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Konuşmasında karar alıcılara seslenen Özel, kefil olacağını belirterek, "İşçilerle birlikte bir kişinin burnu kanamadan 1 Mayıs'ın kutlanmasına ve o meydanın boşalmasına kefaleti ben koyuyorum. Taksim'i 1 Mayıs'a açın. 31 Mart'ın mesajını aldığınızı anlatın. Açın, özgüvenli olduğunuzu gösterin. Ben 31 Mart'ın birinci partisinin genel başkanı olarak son genel seçimlerin birinci partisinin genel başkanına diyorum ki 'Elimizi uzatıyoruz. Elimiz emekçinin elidir. Elimiz, barışın elidir. Elimiz, özgüvenin elidir'. 1 Mayıs'ta Taksim'in kazanılması bu ülkenin yeni iklimine hizmet edecektir. Emekçilerin, elini havada bırakmayınız. Elimizi havada bırakmayınız" cümlelerini dile getirdi.'Çetin Doğan'ın yeniden cezaevine gönderilmesi yanlış'Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 28 Şubat davasında hüküm giyen 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine gönderilmesinin yanlış olduğunu belirtti.Çetin Doğan gibi çok sayıda yaşlı insanın cezaevinde tutulmasını eleştiren Özel, "Yaşları 80-90 arasında olan yaşlı insanları sırf '28 Şubat sürecinden hesap soruyoruz' diye kin ve nefretle bu zor günlerinde hapishanede tutmak yakışmaz. Bu, güç, hakimiyet, özgüven, muktedirlik değil güçsüzlük, acizlik" ifadesini kullandı.'23 bin 900 öğretmen atanması asla kabul edilemez'Öğretmen atamaları konusunda iktidarı eleştiren Özel, bugün Türkiye'de bir milyondan fazla atanmayan öğretmenin olduğunu hatırlattı.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in '2024 yılında, 2023'te emekli olan öğretmen sayısı kadar atama yapılacağını' hatırlatan Özel, "Sayın Erdoğan da 'bir miktar atama yapacağız' dedi, gençleri çok üzdü. Bu rakam maalesef 23 bin 900'dür. 23 bin 900 öğretmenin atanması asla kabul edilemez" cümlelerinin altını çizdi.CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:'Türkiye sorunlarını aşamayan bir ülke haline geldi'Cumhuriyetin ilk 15 yılında yüzde 196 büyüme sağlandığını; Cumhuriyetin ilk dönemlerindeki devrimci anlayıştan uzaklaşan Türkiye'nin yanlış politikalar sonucu sorunlarını aşamayan bir ülke haline geldiğini belirten Özel, "Son 20 yılda bunu iliklerimize kadar hissettik" ifadesini kullandı.Zengin ve adil bir Türkiye'yi inşa etmenin yolunun 3 alanda adaleti sağlamaktan ibaret olduğunu dile getiren Özel, bunlardan ilkinin hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir ülke ve mahkemelerdeki adalet olduğunu; ikincisinin eşit haklar, eşit yurttaşlık için sosyal adalet; üçüncüsünün ise adil gelir paylaşımı ile ekonomik adalet olduğunu söyledi.Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anayasa devleti olduğunu vurgulayan Özel, sahip çıktıkları maddelerin yanında eleştirdikleri ve değiştirilmesini istedikleri maddeler olabileceğini kaydetti. Özel, insanların canı ve malı güvende olacaksa en üstteki Cumhurbaşkanından en sade vatandaşa kadar herkesin anayasaya bağlı olacağını belirterek, "Bu ülkedeki en sade yurttaştan en yeni kamu görevlisine en kıdemli devlet memurundan Cumhurbaşkanına kadar herkesin bu anayasaya harfiyen öncelikle uyması gerekir" diye konuştu.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, 1 mayıs, 1 mayıs işçi bayramı, taksim, öğretmen, öğretmen atamaları, recep tayyip erdoğan, çetin doğan, grup toplantısı, disk, anayasa mahkemesi
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, 1 mayıs, 1 mayıs işçi bayramı, taksim, öğretmen, öğretmen atamaları, recep tayyip erdoğan, çetin doğan, grup toplantısı, disk, anayasa mahkemesi

CHP Genel Başkanı Özel: Taksim'i 1 Mayıs'a açın

16:46 24.04.2024
© AA / Binnur Ege Gürün KoçakCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
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CHP Genel Başkanı Özel, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmasında Taksim'in 1 Mayıs'a açılması gerektiğini dile getirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anayasaya uymanın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Anaya Mahkemesinin kararlarına, bağlayıcılığına uymakla olacağının altını çizerek, "1 Mayıs geliyor. 1 Mayıs Taksim'de kutlanması gereken, hak olan işçi bayramıdır. 1 Mayıs'ta işçiler Taksim'e çıkmak, Taksim'de kutlamak, kanlı 1 Mayısların matemini, gelecekteki güzel günler için mücadeleyi orada yaşamak istiyorlar. Bir zamanlar Taksim 1 Mayıs'a yeniden açıldığında övünenler şimdi yasaklıyorlar, izin vermiyorlar. Taksim'e gitmek isteyenlerin karşısına dikilip kendisi de birer emekçi, kamu personeli olan polise kanunsuz emirler veriyorlar. Anayasa'ya aykırı emirler veriyorlar" açıklamasında bulundu.
1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nın kutlamalara açılması konusunda DİSK'in Anayasa Mahkemesine gittiğini ve başka mahkemeleri de kazandığını aktaran Özel, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:

Yargı, 'Taksim 1 Mayıs'ta açık olsun' derken hala Taksim'i 1 Mayıs'ta kapalı tutmak bir kompleksten, bir evhamdan, boşa bir kaygıdan başka bir şey değildir. Siz Taksim Meydanı'nı egemenliğinizin bayrağı görürseniz ve oraya insanların çıkmasını size karşı bir şey sanırsanız zaten siz aslında egemen değil, muktedir değilsiniz demektir. Oysa o Taksim açıksa, işçiler, öğrenciler, cumartesi anneleri, hak arayan herkes istediğinde çıkıp hakkını arayıp oradan evine dönüyorsa 'sen muktedirsin' demektir. Ordu gücüyle, jandarmayla, polisle, panzerle korunmaya başlandıysa egemenlik elden gitmiş demektir. Onun için buradan çağrım, özgüvenle işçilere inanarak, güvenerek, Taksim'i 1 Mayıs'a açın. Kontrol noktalarında polisin yanında DİSK, üzerimize düşerse CHP birer görevlisiyle kontrol noktasından başlayarak tansiyonu düşürerek, içeriye bir tek 1 Mayıs dışı pankart sokmayarak ve orayı bir karnaval, bir şölen, bir kutlama, bir bayrama yakışan, kanlı 1 Mayısların yasına, matemine yakışan şekilde kutlanmasına izin vermek ve 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasını sağlamak bugünkü iktidarın kendi için yapabileceği en doğru iştir. Yasaklarsanız, engellerseniz, gaz sıkarsanız, o zaman belki o gün, o meydanın işçilere, emekçilere açılmasını bir başka 1 Mayıs'a bırakırsınız. O 1 Mayıs artık siz olmazsınız çünkü bittiniz, tükendiniz demektir.

Konuşmasında karar alıcılara seslenen Özel, kefil olacağını belirterek, "İşçilerle birlikte bir kişinin burnu kanamadan 1 Mayıs'ın kutlanmasına ve o meydanın boşalmasına kefaleti ben koyuyorum. Taksim'i 1 Mayıs'a açın. 31 Mart'ın mesajını aldığınızı anlatın. Açın, özgüvenli olduğunuzu gösterin. Ben 31 Mart'ın birinci partisinin genel başkanı olarak son genel seçimlerin birinci partisinin genel başkanına diyorum ki 'Elimizi uzatıyoruz. Elimiz emekçinin elidir. Elimiz, barışın elidir. Elimiz, özgüvenin elidir'. 1 Mayıs'ta Taksim'in kazanılması bu ülkenin yeni iklimine hizmet edecektir. Emekçilerin, elini havada bırakmayınız. Elimizi havada bırakmayınız" cümlelerini dile getirdi.

'Çetin Doğan'ın yeniden cezaevine gönderilmesi yanlış'

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 28 Şubat davasında hüküm giyen 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine gönderilmesinin yanlış olduğunu belirtti.
Çetin Doğan gibi çok sayıda yaşlı insanın cezaevinde tutulmasını eleştiren Özel, "Yaşları 80-90 arasında olan yaşlı insanları sırf '28 Şubat sürecinden hesap soruyoruz' diye kin ve nefretle bu zor günlerinde hapishanede tutmak yakışmaz. Bu, güç, hakimiyet, özgüven, muktedirlik değil güçsüzlük, acizlik" ifadesini kullandı.

'23 bin 900 öğretmen atanması asla kabul edilemez'

Öğretmen atamaları konusunda iktidarı eleştiren Özel, bugün Türkiye'de bir milyondan fazla atanmayan öğretmenin olduğunu hatırlattı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in '2024 yılında, 2023'te emekli olan öğretmen sayısı kadar atama yapılacağını' hatırlatan Özel, "Sayın Erdoğan da 'bir miktar atama yapacağız' dedi, gençleri çok üzdü. Bu rakam maalesef 23 bin 900'dür. 23 bin 900 öğretmenin atanması asla kabul edilemez" cümlelerinin altını çizdi.
CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
İktidar 'mülakatı kaldıracağız' sözü verdi ama şimdi 'mülakat gibi mülakat yapacağız' diyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Mülakatın derhal kaldırılması, gençlerin talebine uygun 100 bin öğretmen atamasının yapılması gerekiyor. 28 Nisan'da Ankara Ulus'ta bir mitingleri var. Ben maalesef, Cumhuriyet tarihinde ilk kez kazandığımız ve ilk kez bizim belediyemizin yapacağı mesir şenliklerinde Manisa'da olmak durumundayım. Yıllarca büyükşehir ve ilçe belediyeleri başka partideyken bazen tek başıma bazen üç milletvekiliyle o kortejde yürüdük ama bu dönemde Manisa'daki 17 belediyenin 15'inin belediye başkanlarıyla ve diğer partilerin belediye başkanlarıyla o kortej yürüyüşünü gerçekleştirme gururunu, onurunu yaşayacağım. Bu özlemimi gençler mazur görsünler. Manisa'ya gelebilecek mesafede olanları Manisa'da ağırlamaktan büyük onur duyarız. Ama Ankara'yı, Türkiye'nin dört bir yanındaki atanmayan öğretmenlerin mitingi için sözüme değer veren herkesi o mitinge destek olmaya davet ediyorum.

'Türkiye sorunlarını aşamayan bir ülke haline geldi'

Cumhuriyetin ilk 15 yılında yüzde 196 büyüme sağlandığını; Cumhuriyetin ilk dönemlerindeki devrimci anlayıştan uzaklaşan Türkiye'nin yanlış politikalar sonucu sorunlarını aşamayan bir ülke haline geldiğini belirten Özel, "Son 20 yılda bunu iliklerimize kadar hissettik" ifadesini kullandı.
Zengin ve adil bir Türkiye'yi inşa etmenin yolunun 3 alanda adaleti sağlamaktan ibaret olduğunu dile getiren Özel, bunlardan ilkinin hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir ülke ve mahkemelerdeki adalet olduğunu; ikincisinin eşit haklar, eşit yurttaşlık için sosyal adalet; üçüncüsünün ise adil gelir paylaşımı ile ekonomik adalet olduğunu söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anayasa devleti olduğunu vurgulayan Özel, sahip çıktıkları maddelerin yanında eleştirdikleri ve değiştirilmesini istedikleri maddeler olabileceğini kaydetti. Özel, insanların canı ve malı güvende olacaksa en üstteki Cumhurbaşkanından en sade vatandaşa kadar herkesin anayasaya bağlı olacağını belirterek, "Bu ülkedeki en sade yurttaştan en yeni kamu görevlisine en kıdemli devlet memurundan Cumhurbaşkanına kadar herkesin bu anayasaya harfiyen öncelikle uyması gerekir" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
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CHP'den Arapça tabelaların kaldırılmasına ilişkin açıklama
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