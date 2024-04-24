https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/chp-genel-baskani-ozel-taksimi-1-mayisa-acin-1083112538.html

CHP Genel Başkanı Özel: Taksim'i 1 Mayıs'a açın

CHP Genel Başkanı Özel: Taksim'i 1 Mayıs'a açın

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmasında Taksim'in 1 Mayıs'a açılması gerektiğini dile getirdi. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T16:46+0300

2024-04-24T16:46+0300

2024-04-24T16:46+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

1 mayıs

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öğretmen atamaları

recep tayyip erdoğan

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anayasaya uymanın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Anaya Mahkemesinin kararlarına, bağlayıcılığına uymakla olacağının altını çizerek, "1 Mayıs geliyor. 1 Mayıs Taksim'de kutlanması gereken, hak olan işçi bayramıdır. 1 Mayıs'ta işçiler Taksim'e çıkmak, Taksim'de kutlamak, kanlı 1 Mayısların matemini, gelecekteki güzel günler için mücadeleyi orada yaşamak istiyorlar. Bir zamanlar Taksim 1 Mayıs'a yeniden açıldığında övünenler şimdi yasaklıyorlar, izin vermiyorlar. Taksim'e gitmek isteyenlerin karşısına dikilip kendisi de birer emekçi, kamu personeli olan polise kanunsuz emirler veriyorlar. Anayasa'ya aykırı emirler veriyorlar" açıklamasında bulundu.1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nın kutlamalara açılması konusunda DİSK'in Anayasa Mahkemesine gittiğini ve başka mahkemeleri de kazandığını aktaran Özel, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Konuşmasında karar alıcılara seslenen Özel, kefil olacağını belirterek, "İşçilerle birlikte bir kişinin burnu kanamadan 1 Mayıs'ın kutlanmasına ve o meydanın boşalmasına kefaleti ben koyuyorum. Taksim'i 1 Mayıs'a açın. 31 Mart'ın mesajını aldığınızı anlatın. Açın, özgüvenli olduğunuzu gösterin. Ben 31 Mart'ın birinci partisinin genel başkanı olarak son genel seçimlerin birinci partisinin genel başkanına diyorum ki 'Elimizi uzatıyoruz. Elimiz emekçinin elidir. Elimiz, barışın elidir. Elimiz, özgüvenin elidir'. 1 Mayıs'ta Taksim'in kazanılması bu ülkenin yeni iklimine hizmet edecektir. Emekçilerin, elini havada bırakmayınız. Elimizi havada bırakmayınız" cümlelerini dile getirdi.'Çetin Doğan'ın yeniden cezaevine gönderilmesi yanlış'Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 28 Şubat davasında hüküm giyen 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine gönderilmesinin yanlış olduğunu belirtti.Çetin Doğan gibi çok sayıda yaşlı insanın cezaevinde tutulmasını eleştiren Özel, "Yaşları 80-90 arasında olan yaşlı insanları sırf '28 Şubat sürecinden hesap soruyoruz' diye kin ve nefretle bu zor günlerinde hapishanede tutmak yakışmaz. Bu, güç, hakimiyet, özgüven, muktedirlik değil güçsüzlük, acizlik" ifadesini kullandı.'23 bin 900 öğretmen atanması asla kabul edilemez'Öğretmen atamaları konusunda iktidarı eleştiren Özel, bugün Türkiye'de bir milyondan fazla atanmayan öğretmenin olduğunu hatırlattı.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in '2024 yılında, 2023'te emekli olan öğretmen sayısı kadar atama yapılacağını' hatırlatan Özel, "Sayın Erdoğan da 'bir miktar atama yapacağız' dedi, gençleri çok üzdü. Bu rakam maalesef 23 bin 900'dür. 23 bin 900 öğretmenin atanması asla kabul edilemez" cümlelerinin altını çizdi.CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:'Türkiye sorunlarını aşamayan bir ülke haline geldi'Cumhuriyetin ilk 15 yılında yüzde 196 büyüme sağlandığını; Cumhuriyetin ilk dönemlerindeki devrimci anlayıştan uzaklaşan Türkiye'nin yanlış politikalar sonucu sorunlarını aşamayan bir ülke haline geldiğini belirten Özel, "Son 20 yılda bunu iliklerimize kadar hissettik" ifadesini kullandı.Zengin ve adil bir Türkiye'yi inşa etmenin yolunun 3 alanda adaleti sağlamaktan ibaret olduğunu dile getiren Özel, bunlardan ilkinin hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir ülke ve mahkemelerdeki adalet olduğunu; ikincisinin eşit haklar, eşit yurttaşlık için sosyal adalet; üçüncüsünün ise adil gelir paylaşımı ile ekonomik adalet olduğunu söyledi.Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anayasa devleti olduğunu vurgulayan Özel, sahip çıktıkları maddelerin yanında eleştirdikleri ve değiştirilmesini istedikleri maddeler olabileceğini kaydetti. Özel, insanların canı ve malı güvende olacaksa en üstteki Cumhurbaşkanından en sade vatandaşa kadar herkesin anayasaya bağlı olacağını belirterek, "Bu ülkedeki en sade yurttaştan en yeni kamu görevlisine en kıdemli devlet memurundan Cumhurbaşkanına kadar herkesin bu anayasaya harfiyen öncelikle uyması gerekir" diye konuştu.

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