https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/chp-genel-baskani-ozel-almanya-cumhurbaskani-steinmeier-ile-gorustu-1083120100.html
CHP Genel Başkanı Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T20:08+0300
2024-04-24T20:08+0300
2024-04-24T20:08+0300
politika
özgür özel
frank-walter steinmeier
almanya
türkiye
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/erdogan-terorle-mucadelede-alman-makamlarindan-daha-fazla-destek-bekledigimizi-ifade-ettik-1083110919.html
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özgür özel, frank-walter steinmeier, almanya, türkiye
özgür özel, frank-walter steinmeier, almanya, türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.