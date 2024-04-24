Beyoğlu’nda berberin 150 lira dediği tıraş ücretini fazla buldu: Dükkana ateş açtı
© İHABeyoğlu’nda berberin 150 lira dediği tıraş ücretini fazla buldu: Dükkana ateş açtı
© İHA
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Beyoğlu’nda berbere gelen bir kişi 150 lira olan saç tıraşı ücretini fazla bulunca berberle kavga etti. Berber tarafından tartaklanan şahıs silahını alıp geldiği dükkana kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı kişi tutuklandı.
Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde geçtiğimiz 5 Nisan Cuma günü yaşanan olayda berbere giden bir kişi saç ve sakal tıraşı olduktan sonra ücreti ödemek istedi. Bunun üzerine berber traş ücretinin 150 TL olduğunu söyledi.
Ancak müşteri şahıs ücretin çok olduğunu söyleyerek indirim yapılmasını istedi.
Berberde ücreti 120 TL’ye indirdi. Bu ücreti de beğenmeyen şahıs 100 TL çıkartıp berbere verdi.
Bu sebeple berber ile müşteri arasında kavga çıktı.
Kavga esnasında müşteriyi tartaklayarak dükkandan kovdu.
Bir süre sonra olay yerine silahla gelen şahıs berber dükkanına kurşun yağdırdı.
Saldırının ardından şahıs kaçarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Beyoğlu Asayiş polisi saldırganı yakaladı
Olayda kullanılan silahın da ele geçirildiği saldırıyla alakalı emniyete götürülen kişinin ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin ardından sevk edildiği kilidi adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ancak müşteri şahıs ücretin çok olduğunu söyleyerek indirim yapılmasını istedi.
Berberde ücreti 120 TL’ye indirdi. Bu ücreti de beğenmeyen şahıs 100 TL çıkartıp berbere verdi.
Bu sebeple berber ile müşteri arasında kavga çıktı.
Kavga esnasında müşteriyi tartaklayarak dükkandan kovdu.
Bir süre sonra olay yerine silahla gelen şahıs berber dükkanına kurşun yağdırdı.
Saldırının ardından şahıs kaçarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Beyoğlu Asayiş polisi saldırganı yakaladı
Olayda kullanılan silahın da ele geçirildiği saldırıyla alakalı emniyete götürülen kişinin ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin ardından sevk edildiği kilidi adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.