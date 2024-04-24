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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/bakan-bayraktardan-aciklama-yaz-saati-uygulamasi-degisecek-mi-1083097827.html
Bakan Bayraktar’dan açıklama: Yaz saati uygulaması değişecek mi?
Bakan Bayraktar’dan açıklama: Yaz saati uygulaması değişecek mi?
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2016 yılında son bulan yaz saati uygulamasının her sene olduğu gibi yine tartışmalara konu olduğunu... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T11:59+0300
2024-04-24T11:59+0300
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Yaz saati uygulamasının her sene gündeme gelmesinin ardında, saatlerin ileri alınmasıyla birlikte enerji tasarrufu sağlanıp sağlanmadığı gibi faktörler yer alıyor. Ancak Bakan Bayraktar, yapılan değerlendirmelerin sonucunda yaz saati uygulamasının devam etmesi yönünde bir karar alındığını belirtti.'Saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların daha az yaşandığı ortaya konuldu'Bir milletvekilinin yaz saati uygulamasıyla ilgili yazılı soru önergesini cevaplayan Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:Yaklaşık 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandıYaz saati uygulamasının değişmeyeceğine dair açıklamalar, kamuoyunda farklı görüşleri beraberinde getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bu konudaki kararı, gelecek dönemde enerji politikaları ve günlük yaşamı etkileyen bir konu olarak önemini koruyacak gibi görünüyor.Yaz saati uygulamasının 2016’da başladığını hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti:Yaz saati uygulaması ne zaman? Yaz saati nedir?Yaz saati, her yıl ilkbahar aylarında saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlayan ve sonbahar aylarında saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona eren bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde gün ışığından daha fazla faydalanarak akşam saatlerinde gün ışığının daha uzun süre kalmasını sağlanır.Yaz saati uygulamasının temel amacı, gün ışığından daha fazla yararlanarak elektrik enerjisi tüketimini azaltmak ve böylece enerji tasarrufu sağlamaktır. Özellikle akşam saatlerinde gün ışığının daha uzun sürmesiyle evlerde ve iş yerlerinde aydınlatma ihtiyacı azalır, bu da elektrik enerjisi tüketiminde düşüşe neden olur.Yaz saati uygulaması, birçok ülkede ve bölgede farklı dönemlerde ve farklı gerekçelerle uygulanabilir. Ancak genel olarak, yaz saati uygulaması yaz aylarında güneş ışığından daha fazla faydalanmayı amaçlayan bir uygulamadır.Yaz saati uygulamasının, enerji tasarrufu ve günlük yaşam üzerindeki etkileri sıkça tartışılan bir konudur. Uygulamanın avantajları ve dezavantajları, uzmanlar tarafından sürekli olarak değerlendirilmekte ve tartışılmaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/suleyman-soylu-uzun-bir-aradan-sonra-konustu-isim-vererek-gazetecilere-seslendi-siz-deli-misiniz-1083095761.html
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Bakan Bayraktar’dan açıklama: Yaz saati uygulaması değişecek mi?

11:59 24.04.2024
© AAyaz saati
yaz saati - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2016 yılında son bulan yaz saati uygulamasının her sene olduğu gibi yine tartışmalara konu olduğunu belirtti. Peki, Yaz saati uygulaması değişecek mi?
Yaz saati uygulamasının her sene gündeme gelmesinin ardında, saatlerin ileri alınmasıyla birlikte enerji tasarrufu sağlanıp sağlanmadığı gibi faktörler yer alıyor. Ancak Bakan Bayraktar, yapılan değerlendirmelerin sonucunda yaz saati uygulamasının devam etmesi yönünde bir karar alındığını belirtti.

'Saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların daha az yaşandığı ortaya konuldu'

Bir milletvekilinin yaz saati uygulamasıyla ilgili yazılı soru önergesini cevaplayan Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
“İTÜ tarafından yapılan analizler sonucunda; ülkemizde uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3’de sürekli bulunmasının, nüfusun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı tespit edilmiş olup, bu çerçevede tüm yıl boyunca yaz saati uygulaması ile her mesai aralığı için karanlıkta kalınan sürenin eski saat uygulamasına göre 64 saat azaldığı ortaya konulmuştur. Yanı sıra aynı analizlerde saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların daha az yaşandığı ortaya konulmuş ve bu sonuçlar doğrultusunda sabit saat uygulamasına geçilmiştir. Yaz saati uygulamasıyla, akşam mesai ve okul çıkışlarına denk gelen karanlık zaman diliminin azaltıldığı, kış mevsimi etkisi ile gün içi aydınlık süreleri de düşünüldüğünde vatandaşlarımızın aydınlıktan daha çok fayda sağlayacağı ve havanın kararma saatlerinde önceki yıllara göre daha büyük tasarruf oranının elde edildiği görülmüştür.”

Yaklaşık 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı

Yaz saati uygulamasının değişmeyeceğine dair açıklamalar, kamuoyunda farklı görüşleri beraberinde getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bu konudaki kararı, gelecek dönemde enerji politikaları ve günlük yaşamı etkileyen bir konu olarak önemini koruyacak gibi görünüyor.
Yaz saati uygulamasının 2016’da başladığını hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Uygulamanın başladığı Ekim 2016 ile Ekim 2023 tarihleri arası yaklaşık 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanmış olup, bu tüketimin parasal karşılığı meskenlerde üç zamanlı tarifede 15,48 milyar liradır. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde Bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır."

Yaz saati uygulaması ne zaman? Yaz saati nedir?

Yaz saati, her yıl ilkbahar aylarında saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlayan ve sonbahar aylarında saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona eren bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde gün ışığından daha fazla faydalanarak akşam saatlerinde gün ışığının daha uzun süre kalmasını sağlanır.
Yaz saati uygulamasının temel amacı, gün ışığından daha fazla yararlanarak elektrik enerjisi tüketimini azaltmak ve böylece enerji tasarrufu sağlamaktır. Özellikle akşam saatlerinde gün ışığının daha uzun sürmesiyle evlerde ve iş yerlerinde aydınlatma ihtiyacı azalır, bu da elektrik enerjisi tüketiminde düşüşe neden olur.
Yaz saati uygulaması, birçok ülkede ve bölgede farklı dönemlerde ve farklı gerekçelerle uygulanabilir. Ancak genel olarak, yaz saati uygulaması yaz aylarında güneş ışığından daha fazla faydalanmayı amaçlayan bir uygulamadır.
Yaz saati uygulamasının, enerji tasarrufu ve günlük yaşam üzerindeki etkileri sıkça tartışılan bir konudur. Uygulamanın avantajları ve dezavantajları, uzmanlar tarafından sürekli olarak değerlendirilmekte ve tartışılmaktadır.
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