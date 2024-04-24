https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/bakan-bayraktardan-aciklama-yaz-saati-uygulamasi-degisecek-mi-1083097827.html

Bakan Bayraktar’dan açıklama: Yaz saati uygulaması değişecek mi?

Bakan Bayraktar’dan açıklama: Yaz saati uygulaması değişecek mi?

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2016 yılında son bulan yaz saati uygulamasının her sene olduğu gibi yine tartışmalara konu olduğunu... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T11:59+0300

2024-04-24T11:59+0300

2024-04-24T11:59+0300

yaz saati uygulaması

yaz-kış saati uygulaması

yaz saati

yaz saati

yaz saati uygulaması

türkiye

önerge

soru önergesi

enerji

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Yaz saati uygulamasının her sene gündeme gelmesinin ardında, saatlerin ileri alınmasıyla birlikte enerji tasarrufu sağlanıp sağlanmadığı gibi faktörler yer alıyor. Ancak Bakan Bayraktar, yapılan değerlendirmelerin sonucunda yaz saati uygulamasının devam etmesi yönünde bir karar alındığını belirtti.'Saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların daha az yaşandığı ortaya konuldu'Bir milletvekilinin yaz saati uygulamasıyla ilgili yazılı soru önergesini cevaplayan Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:Yaklaşık 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandıYaz saati uygulamasının değişmeyeceğine dair açıklamalar, kamuoyunda farklı görüşleri beraberinde getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bu konudaki kararı, gelecek dönemde enerji politikaları ve günlük yaşamı etkileyen bir konu olarak önemini koruyacak gibi görünüyor.Yaz saati uygulamasının 2016’da başladığını hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti:Yaz saati uygulaması ne zaman? Yaz saati nedir?Yaz saati, her yıl ilkbahar aylarında saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlayan ve sonbahar aylarında saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona eren bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde gün ışığından daha fazla faydalanarak akşam saatlerinde gün ışığının daha uzun süre kalmasını sağlanır.Yaz saati uygulamasının temel amacı, gün ışığından daha fazla yararlanarak elektrik enerjisi tüketimini azaltmak ve böylece enerji tasarrufu sağlamaktır. Özellikle akşam saatlerinde gün ışığının daha uzun sürmesiyle evlerde ve iş yerlerinde aydınlatma ihtiyacı azalır, bu da elektrik enerjisi tüketiminde düşüşe neden olur.Yaz saati uygulaması, birçok ülkede ve bölgede farklı dönemlerde ve farklı gerekçelerle uygulanabilir. Ancak genel olarak, yaz saati uygulaması yaz aylarında güneş ışığından daha fazla faydalanmayı amaçlayan bir uygulamadır.Yaz saati uygulamasının, enerji tasarrufu ve günlük yaşam üzerindeki etkileri sıkça tartışılan bir konudur. Uygulamanın avantajları ve dezavantajları, uzmanlar tarafından sürekli olarak değerlendirilmekte ve tartışılmaktadır.

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