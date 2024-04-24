https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/ayvalik-aciklarinda-71-duzensiz-gocmen-yakalandi-1083081144.html
Ayvalık açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalanan 71 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T02:15+0300
2024-04-24T02:15+0300
2024-04-24T02:15+0300
türkiye
ayvalık
balıkesir
sahil güvenlik komutanlığı
sahil güvenlik komutanlığı
göçmen
kaçak göçmen
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde konuşlu Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvalık açıklarında ayrı bölgelerde 2 lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru seyreden gruplar tespit edildi.Bu bölgelere ulaşan "TCSG-905", "TCSG-6"ve "KB-115" ekipleri, 71 düzensiz göçmeni yakaladı.Aralarında 20 çocuğun bulunduğu düzensiz göçmenler, Ayvalık ilçesi sınırlarındaki Cunda Adası'na getirildi.Yabancı uyruklulara, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.Haklarında işlem başlatılan düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/bakan-yerlikaya-mucadelemize-bayram-tatili-boyunca-devam-ettik-2-bin-101-duzensiz-gocmen-yakalandi-1082876057.html
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ayvalık, balıkesir, sahil güvenlik komutanlığı, sahil güvenlik komutanlığı, göçmen, kaçak göçmen
ayvalık, balıkesir, sahil güvenlik komutanlığı, sahil güvenlik komutanlığı, göçmen, kaçak göçmen
Ayvalık açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalanan 71 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde konuşlu Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvalık açıklarında ayrı bölgelerde 2 lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru seyreden gruplar tespit edildi.
Bu bölgelere ulaşan "TCSG-905", "TCSG-6"ve "KB-115" ekipleri, 71 düzensiz göçmeni yakaladı.
Aralarında 20 çocuğun bulunduğu düzensiz göçmenler, Ayvalık ilçesi sınırlarındaki Cunda Adası'na getirildi.
Yabancı uyruklulara, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.
Haklarında işlem başlatılan düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.