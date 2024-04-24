https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/ayvalik-aciklarinda-71-duzensiz-gocmen-yakalandi-1083081144.html

Ayvalık açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalanan 71 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T02:15+0300

2024-04-24T02:15+0300

2024-04-24T02:15+0300

türkiye

ayvalık

balıkesir

sahil güvenlik komutanlığı

sahil güvenlik komutanlığı

göçmen

kaçak göçmen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/19/1078893899_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2324f8aceb2c5ff438815384bf7936b6.jpg

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde konuşlu Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvalık açıklarında ayrı bölgelerde 2 lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru seyreden gruplar tespit edildi.Bu bölgelere ulaşan "TCSG-905", "TCSG-6"ve "KB-115" ekipleri, 71 düzensiz göçmeni yakaladı.Aralarında 20 çocuğun bulunduğu düzensiz göçmenler, Ayvalık ilçesi sınırlarındaki Cunda Adası'na getirildi.Yabancı uyruklulara, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.Haklarında işlem başlatılan düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/bakan-yerlikaya-mucadelemize-bayram-tatili-boyunca-devam-ettik-2-bin-101-duzensiz-gocmen-yakalandi-1082876057.html

türkiye

ayvalık

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ayvalık, balıkesir, sahil güvenlik komutanlığı, sahil güvenlik komutanlığı, göçmen, kaçak göçmen