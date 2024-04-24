https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/atina-toz-bulutlarina-teslim-oldu-solunum-rahatsizligi-olanlar-uyarildi-1083089164.html

Atina toz bulutlarına teslim oldu: Solunum rahatsızlığı olanlar uyarıldı

Atina toz bulutlarına teslim oldu: Solunum rahatsızlığı olanlar uyarıldı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Afrika'dan rüzgarlarla taşınan çöl tozu etkili olmaya başladı. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T10:17+0300

2024-04-24T10:17+0300

2024-04-24T10:17+0300

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Afrika üzerinden gelen çöl tozu, Atina'da gökyüzünü kapladı.Yunanistan Göğüs Hastalıkları Derneğince paylaşılan açıklamada, atmosferdeki çöl tozu parçacıklarının solunum rahatsızlığı olanlar için tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu.Açıklamada, solunum sorunu ve kalp rahatsızlığı olanların açık hava aktivitelerinde bulunmaması, pencerelerin kapalı tutulması, açık havada maske kullanılması ve kronik rahatsızlıkları olanların da doktorları ile iletişim halinde olması istendi.Çöl tozu nedeniyle şehir merkezinde ve bölgede görüş mesafesi azaldı.Yunanistan Meteoroloji Dairesi, kuzey ve batı Yunanistan'da da çamurlu yağış beklendiğini aktardı.

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