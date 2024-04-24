https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/atina-toz-bulutlarina-teslim-oldu-solunum-rahatsizligi-olanlar-uyarildi-1083089164.html
Atina toz bulutlarına teslim oldu: Solunum rahatsızlığı olanlar uyarıldı
Atina toz bulutlarına teslim oldu: Solunum rahatsızlığı olanlar uyarıldı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Afrika'dan rüzgarlarla taşınan çöl tozu etkili olmaya başladı. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T10:17+0300
2024-04-24T10:17+0300
2024-04-24T10:17+0300
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toz taşınımı
toz taşınımı
toz taşınımı
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Afrika üzerinden gelen çöl tozu, Atina'da gökyüzünü kapladı.Yunanistan Göğüs Hastalıkları Derneğince paylaşılan açıklamada, atmosferdeki çöl tozu parçacıklarının solunum rahatsızlığı olanlar için tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu.Açıklamada, solunum sorunu ve kalp rahatsızlığı olanların açık hava aktivitelerinde bulunmaması, pencerelerin kapalı tutulması, açık havada maske kullanılması ve kronik rahatsızlıkları olanların da doktorları ile iletişim halinde olması istendi.Çöl tozu nedeniyle şehir merkezinde ve bölgede görüş mesafesi azaldı.Yunanistan Meteoroloji Dairesi, kuzey ve batı Yunanistan'da da çamurlu yağış beklendiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/istanbul-ankara-ve-izmir-valilikleri-pes-pese-aciklama-yapti-hava-kalitesi-dusecek--1083087872.html
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atina, hava durumu, toz taşınımı, toz taşınımı, toz taşınımı
atina, hava durumu, toz taşınımı, toz taşınımı, toz taşınımı
Atina toz bulutlarına teslim oldu: Solunum rahatsızlığı olanlar uyarıldı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Afrika'dan rüzgarlarla taşınan çöl tozu etkili olmaya başladı.
Afrika üzerinden gelen çöl tozu, Atina'da gökyüzünü kapladı.
Yunanistan Göğüs Hastalıkları Derneğince paylaşılan açıklamada, atmosferdeki çöl tozu parçacıklarının solunum rahatsızlığı olanlar için tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, solunum sorunu ve kalp rahatsızlığı olanların açık hava aktivitelerinde bulunmaması, pencerelerin kapalı tutulması, açık havada maske kullanılması ve kronik rahatsızlıkları olanların da doktorları ile iletişim halinde olması istendi.
Çöl tozu nedeniyle şehir merkezinde ve bölgede görüş mesafesi azaldı.
Yunanistan Meteoroloji Dairesi, kuzey ve batı Yunanistan'da da çamurlu yağış beklendiğini aktardı.