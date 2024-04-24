https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/arjantinli-eski-yildiz-futbolcu-carlos-tevez-hastaneye-kaldirildi-1083107920.html
Arjantinli eski yıldız futbolcu Carlos Tevez hastaneye kaldırıldı
Arjantinli eski yıldız futbolcu Carlos Tevez hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Independiente teknik direktörü Carlos Tevez göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T15:04+0300
2024-04-24T15:04+0300
2024-04-24T15:04+0300
spor
carlos tevez
hastane
arjantin
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Teknik direktörlüğünü yaptığı Arjantin ekibi Independiente'den yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Tevez'in tedavisi tamamlanana kadar hastanede kontrol altında tutulacağı kaydedildi.Kariyerinde Manchester City, Manchester United ve Juventus ile şampiyonluklar yaşayan Tevez, geçen yaz Independiente'nin başına geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/futbolcu-declan-rice-esine-hakaret-eden-taraftarlara-cevap-verdi-1083030375.html
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carlos tevez, hastane, arjantin
carlos tevez, hastane, arjantin
Arjantinli eski yıldız futbolcu Carlos Tevez hastaneye kaldırıldı
Independiente teknik direktörü Carlos Tevez göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Teknik direktörlüğünü yaptığı Arjantin ekibi Independiente'den yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Tevez'in tedavisi tamamlanana kadar hastanede kontrol altında tutulacağı kaydedildi.
Kariyerinde Manchester City, Manchester United ve Juventus ile şampiyonluklar yaşayan Tevez, geçen yaz Independiente'nin başına geçmişti.