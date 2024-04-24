https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/arjantinli-eski-yildiz-futbolcu-carlos-tevez-hastaneye-kaldirildi-1083107920.html

Arjantinli eski yıldız futbolcu Carlos Tevez hastaneye kaldırıldı

Arjantinli eski yıldız futbolcu Carlos Tevez hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Independiente teknik direktörü Carlos Tevez göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T15:04+0300

2024-04-24T15:04+0300

2024-04-24T15:04+0300

spor

carlos tevez

hastane

arjantin

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Teknik direktörlüğünü yaptığı Arjantin ekibi Independiente'den yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Tevez'in tedavisi tamamlanana kadar hastanede kontrol altında tutulacağı kaydedildi.Kariyerinde Manchester City, Manchester United ve Juventus ile şampiyonluklar yaşayan Tevez, geçen yaz Independiente'nin başına geçmişti.

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carlos tevez, hastane, arjantin