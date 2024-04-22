https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/futbolcu-declan-rice-esine-hakaret-eden-taraftarlara-cevap-verdi-1083030375.html

Futbolcu Declan Rice, eşine hakaret eden taraftarlara cevap verdi

Futbolcu Declan Rice, eşine hakaret eden taraftarlara cevap verdi

Sputnik Türkiye

İngiliz futbolcu Declan Rice, eşine çirkin sözler söyleyen taraftarlara sert sözlerle cevap verdi. Rice, ''O benim çocukluk aşkım, hayatımın kadını ve oğlumun... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T17:14+0300

2024-04-22T17:14+0300

2024-04-22T17:14+0300

spor

declan rice

futbolcu

taraftar

hakaret

eş

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Arsenal Futbol Kulübü'nün yıldız oyuncusu Declan Rice, eşi Lauren hakkında yapılan çirkin yorumlara sert bir dille yanıt verdi. Sezon başında West Ham United'tan Arsenal'e 122 milyon bonservis bedeli ile transfer olan Rice, eşi Lauren'e çirkin olduğunu ve kendisine yakışmadığını söyleyen taraftarlara ''O benim çocukluk aşkım, hayatımın kadını ve oğlumun annesi. Dünyanın en güzeli o. S*kik çenenizi kapatıp, karımdan uzak durun.” sözleriyle yanıt verdi.

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declan rice, futbolcu, taraftar, hakaret, eş