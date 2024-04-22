https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/futbolcu-declan-rice-esine-hakaret-eden-taraftarlara-cevap-verdi-1083030375.html
Futbolcu Declan Rice, eşine hakaret eden taraftarlara cevap verdi
Futbolcu Declan Rice, eşine hakaret eden taraftarlara cevap verdi
Sputnik Türkiye
İngiliz futbolcu Declan Rice, eşine çirkin sözler söyleyen taraftarlara sert sözlerle cevap verdi. Rice, ''O benim çocukluk aşkım, hayatımın kadını ve oğlumun... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T17:14+0300
2024-04-22T17:14+0300
2024-04-22T17:14+0300
spor
declan rice
futbolcu
taraftar
hakaret
eş
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Arsenal Futbol Kulübü'nün yıldız oyuncusu Declan Rice, eşi Lauren hakkında yapılan çirkin yorumlara sert bir dille yanıt verdi. Sezon başında West Ham United'tan Arsenal'e 122 milyon bonservis bedeli ile transfer olan Rice, eşi Lauren'e çirkin olduğunu ve kendisine yakışmadığını söyleyen taraftarlara ''O benim çocukluk aşkım, hayatımın kadını ve oğlumun annesi. Dünyanın en güzeli o. S*kik çenenizi kapatıp, karımdan uzak durun.” sözleriyle yanıt verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/emre-belozoglu-turk-futbolunun-selasi-okunmak-uzere-1082975797.html
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declan rice, futbolcu, taraftar, hakaret, eş
declan rice, futbolcu, taraftar, hakaret, eş
Futbolcu Declan Rice, eşine hakaret eden taraftarlara cevap verdi
İngiliz futbolcu Declan Rice, eşine çirkin sözler söyleyen taraftarlara sert sözlerle cevap verdi. Rice, ''O benim çocukluk aşkım, hayatımın kadını ve oğlumun annesi. Dünyanın en güzeli o. S*kik çenenizi kapatıp, karımdan uzak durun.
Arsenal Futbol Kulübü'nün yıldız oyuncusu Declan Rice, eşi Lauren hakkında yapılan çirkin yorumlara sert bir dille yanıt verdi.
Sezon başında West Ham United'tan Arsenal'e 122 milyon bonservis bedeli ile transfer olan Rice, eşi Lauren'e çirkin olduğunu ve kendisine yakışmadığını söyleyen taraftarlara ''O benim çocukluk aşkım, hayatımın kadını ve oğlumun annesi. Dünyanın en güzeli o. S*kik çenenizi kapatıp, karımdan uzak durun.” sözleriyle yanıt verdi.