ABD askerleri kısa süre önce kovulmuştu: Rus askeri uzmanlar Nijer'de

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
BAYRAM ÖZEL
Eski bayramlarda adetler nasıldı? Kutlama nasıl yapılırdı?
09:00
92 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
10:42
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
10:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
11:20
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
11:34
2 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
11:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
12:10
15 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
12:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
12:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
13:08
6 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
13:23
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
13:36
2 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
13:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
15:09
2 dk
SESLİ HABER
Crocus saldırganları itiraf etti
15:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
16:08
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
16:23
1 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
16:35
4 dk
SESLİ HABER
10 dakika sonra saldırdılar: Ateşle oynuyorlar
16:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
17:12
9 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
17:31
8 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
17:50
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
18:00
115 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
20:03
2 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
20:15
4 dk
SESLİ HABER
Savaş yıldırmadı, hayata humus satarak tutundu
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
20:52
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
21:00
58 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
22:05
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
22:14
4 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
22:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
23:06
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
09:00
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
11:09
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
11:21
2 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
11:33
1 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
11:44
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
12:08
6 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
12:25
15 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
12:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
13:09
4 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
13:23
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
13:38
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
14:08
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
14:21
4 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
14:36
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
14:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
15:08
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
15:21
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
15:34
1 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
15:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Crocus saldırganları itiraf etti
16:10
2 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
16:20
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
16:33
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
16:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
17:05
53 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
18:00
58 dk
BAYRAM ÖZEL
Eski bayramlarda adetler nasıldı? Kutlama nasıl yapılırdı?
19:00
92 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
20:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
20:55
2 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
21:04
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
21:17
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
21:48
9 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
22:14
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/abd-askerleri-kisa-sure-once-kovulmustu-rus-askeri-uzmanlar-nijerde-1082696580.html
ABD askerleri kısa süre önce kovulmuştu: Rus askeri uzmanlar Nijer'de
ABD askerleri kısa süre önce kovulmuştu: Rus askeri uzmanlar Nijer'de
Sputnik Türkiye
ABD'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan ancak Washington'la askeri işbirliği anlaşmasını fesheden Afrika ülkesi Nijer, yerel güvenlik... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T10:57+0300
2024-04-12T11:00+0300
dünya
nijer
rusya
abd
pentagon
abd savunma bakanlığı (pentagon)
il-76
muhammed bazum
abdurrahmane tchiani
lamine zeine
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0b/1052633757_0:48:3473:2001_1920x0_80_0_0_c48d447b490c7eb34015fe254c3cb85c.jpg
Nijer'in ülkedeki tüm ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı asker ve sivil personelin çıkarılması kararı sonrası önemli bir gelişme yaşandı.Rus askeri uzmanlar, Nijerli güvenlik güçlerine terörle mücadele eğitimi vermek üzere bu ülkeye gitti.Nijer'e giden Rus ekibinde yer alan bir askeri uzman, Sputnik'e verdiği demeçte "Afrika kolordusu, burada karşılıklı ilişkiler kuracak ve ayrıca Nijer ordusunun müştereken oluşturulması ve eğitilmesi süreçlerini yürütecek. Çeşitli uzmanların yetiştirilmesi için yanımızda eğitim materyalleri de getirdik. Terörle mücadelede çok fazla deneyime sahibiz. Bu deneyimi dostlarımıza aktarmak için buradayız" dedi'Hava savunma sistemi de kurulacak'Nijer devlet televizyonu RTN, Rus askerleri taşıyan İl-76 kargo uçağının Niamey Havaalanı'na vardığı anları kamuoyuyla paylaştı.Görüntülerin servis edildiği haberde, Rus askerlerin Nijer'deki görev süresi içinde bir hava savunma sisteminin kurulumunda ve Nijer ordusunun bu sistemin kullanımı konusunda eğitilmesinde de yer alacağı belirtildi.Yaklaşık 1000 ABD askeri varNijer Hükümet Sözcüsü Amadou Abdramane, 17 Mart'ta devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığına bağlı askeri ve sivil personelin Nijer'de görev yapmasına izin veren askeri anlaşmanın derhal yürürlükten kaldırıldığını bildirmişti.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise 'ülkeden ayrılmaya yönelik bir kararları olmadıklarını' açıklamıştı.Nijer'de yaklaşık 1000 ABD askeri bulunuyor. Sahra Çölü'nün güney ucundaki Agadez kenti yakınlarında ise 'Niger Air Base 201' isimli bir İHA üssü yer alıyor.Niger 201, ABD'nin Cibuti'deki daimi üssünden sonra İHA operasyonlarını da yürüttüğü Afrika'daki en büyük ikinci üssü olarak da biliniyor.Ordu yönetime el koymuştuNijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam ordu, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/ulkeden-kovulmuslardi-abd-nijerden-askerini-cekme-gibi-bir-dusuncesinin-olmadigini-acikladi-1082191494.html
nijer
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0b/1052633757_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_7b3c05191ec8da5926eea5edb8292a42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nijer, rusya, abd, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), il-76, muhammed bazum, abdurrahmane tchiani, lamine zeine
nijer, rusya, abd, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), il-76, muhammed bazum, abdurrahmane tchiani, lamine zeine

ABD askerleri kısa süre önce kovulmuştu: Rus askeri uzmanlar Nijer'de

10:57 12.04.2024 (güncellendi: 11:00 12.04.2024)
© Sputnik / Vasili Krestyaninov / Multimedya arşivine gidinRusya Savunma Bakanlığı'nın Il-76 uçağı
Rusya Savunma Bakanlığı'nın Il-76 uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
© Sputnik / Vasili Krestyaninov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
ABD'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan ancak Washington'la askeri işbirliği anlaşmasını fesheden Afrika ülkesi Nijer, yerel güvenlik güçlerinin eğitimi için Rus askeri uzmanlarla çalışacak.
Nijer'in ülkedeki tüm ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı asker ve sivil personelin çıkarılması kararı sonrası önemli bir gelişme yaşandı.

Rus askeri uzmanlar, Nijerli güvenlik güçlerine terörle mücadele eğitimi vermek üzere bu ülkeye gitti.

Nijer'e giden Rus ekibinde yer alan bir askeri uzman, Sputnik'e verdiği demeçte "Afrika kolordusu, burada karşılıklı ilişkiler kuracak ve ayrıca Nijer ordusunun müştereken oluşturulması ve eğitilmesi süreçlerini yürütecek. Çeşitli uzmanların yetiştirilmesi için yanımızda eğitim materyalleri de getirdik. Terörle mücadelede çok fazla deneyime sahibiz. Bu deneyimi dostlarımıza aktarmak için buradayız" dedi

'Hava savunma sistemi de kurulacak'

Nijer devlet televizyonu RTN, Rus askerleri taşıyan İl-76 kargo uçağının Niamey Havaalanı'na vardığı anları kamuoyuyla paylaştı.

Görüntülerin servis edildiği haberde, Rus askerlerin Nijer'deki görev süresi içinde bir hava savunma sisteminin kurulumunda ve Nijer ordusunun bu sistemin kullanımı konusunda eğitilmesinde de yer alacağı belirtildi.

Yaklaşık 1000 ABD askeri var

Nijer Hükümet Sözcüsü Amadou Abdramane, 17 Mart'ta devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığına bağlı askeri ve sivil personelin Nijer'de görev yapmasına izin veren askeri anlaşmanın derhal yürürlükten kaldırıldığını bildirmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise 'ülkeden ayrılmaya yönelik bir kararları olmadıklarını' açıklamıştı.

Nijer'de yaklaşık 1000 ABD askeri bulunuyor. Sahra Çölü'nün güney ucundaki Agadez kenti yakınlarında ise 'Niger Air Base 201' isimli bir İHA üssü yer alıyor.

Niger 201, ABD'nin Cibuti'deki daimi üssünden sonra İHA operasyonlarını da yürüttüğü Afrika'daki en büyük ikinci üssü olarak da biliniyor.

Ordu yönetime el koymuştu

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam ordu, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.
ABD NATO askeri Bulgaristan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
DÜNYA
Ülkeden kovulmuşlardı: ABD, Nijer'den askerini çekme gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı
29 Mart, 12:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала