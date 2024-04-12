https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/abd-askerleri-kisa-sure-once-kovulmustu-rus-askeri-uzmanlar-nijerde-1082696580.html

ABD askerleri kısa süre önce kovulmuştu: Rus askeri uzmanlar Nijer'de

ABD askerleri kısa süre önce kovulmuştu: Rus askeri uzmanlar Nijer'de

Sputnik Türkiye

ABD'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan ancak Washington'la askeri işbirliği anlaşmasını fesheden Afrika ülkesi Nijer, yerel güvenlik... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T10:57+0300

2024-04-12T10:57+0300

2024-04-12T11:00+0300

dünya

nijer

rusya

abd

pentagon

abd savunma bakanlığı (pentagon)

il-76

muhammed bazum

abdurrahmane tchiani

lamine zeine

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Nijer'in ülkedeki tüm ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı asker ve sivil personelin çıkarılması kararı sonrası önemli bir gelişme yaşandı.Rus askeri uzmanlar, Nijerli güvenlik güçlerine terörle mücadele eğitimi vermek üzere bu ülkeye gitti.Nijer'e giden Rus ekibinde yer alan bir askeri uzman, Sputnik'e verdiği demeçte "Afrika kolordusu, burada karşılıklı ilişkiler kuracak ve ayrıca Nijer ordusunun müştereken oluşturulması ve eğitilmesi süreçlerini yürütecek. Çeşitli uzmanların yetiştirilmesi için yanımızda eğitim materyalleri de getirdik. Terörle mücadelede çok fazla deneyime sahibiz. Bu deneyimi dostlarımıza aktarmak için buradayız" dedi'Hava savunma sistemi de kurulacak'Nijer devlet televizyonu RTN, Rus askerleri taşıyan İl-76 kargo uçağının Niamey Havaalanı'na vardığı anları kamuoyuyla paylaştı.Görüntülerin servis edildiği haberde, Rus askerlerin Nijer'deki görev süresi içinde bir hava savunma sisteminin kurulumunda ve Nijer ordusunun bu sistemin kullanımı konusunda eğitilmesinde de yer alacağı belirtildi.Yaklaşık 1000 ABD askeri varNijer Hükümet Sözcüsü Amadou Abdramane, 17 Mart'ta devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığına bağlı askeri ve sivil personelin Nijer'de görev yapmasına izin veren askeri anlaşmanın derhal yürürlükten kaldırıldığını bildirmişti.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise 'ülkeden ayrılmaya yönelik bir kararları olmadıklarını' açıklamıştı.Nijer'de yaklaşık 1000 ABD askeri bulunuyor. Sahra Çölü'nün güney ucundaki Agadez kenti yakınlarında ise 'Niger Air Base 201' isimli bir İHA üssü yer alıyor.Niger 201, ABD'nin Cibuti'deki daimi üssünden sonra İHA operasyonlarını da yürüttüğü Afrika'daki en büyük ikinci üssü olarak da biliniyor.Ordu yönetime el koymuştuNijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam ordu, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/ulkeden-kovulmuslardi-abd-nijerden-askerini-cekme-gibi-bir-dusuncesinin-olmadigini-acikladi-1082191494.html

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nijer, rusya, abd, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), il-76, muhammed bazum, abdurrahmane tchiani, lamine zeine