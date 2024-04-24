325 euro bakıcı desteği: Kimlere verilecek, şartları neler?
© AFP 2023 / YASIN AKGULDolar/TL
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
Abone ol
7 bin anne ve bakıcıya 325 euro destek ile ilgili Noyan Doğan "Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan ve 0-36 aylık çocuğu olan ve SGK’ya en az 30 günlük prim ödemiş olan anneler, eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten faydalanabilecek" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda 7 bin anne ve bakıcıya 325 euro destek verileceğini duyurmuştu.
Bakan Işıkhan, çalışma hayatının her adımında ve her anında kadınların yanında olarak, onları destekleyeceklerini ifade etmişti.
Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan konuyla ilgili olarak bir yazı kaleme aldı. Doğan desteğe ilişkin merak edilenleri şöyle özetledi:
"Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve SGK tarafından yürütülen proje yeni değil; 2019-2022 yılları arasında uygulandı ve 4 yılda 3.700 anneye destek verildi. Şimdi, bu projenin devamı sağlanacak. "
Kimlere verilecek, şartları neler?
"Henüz ne zaman başlayacağı, kimlerin, nasıl yararlanacağı tam olarak netlik kazanmamış olsa da bilinenleri anlatayım. Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan ve 0-36 aylık çocuğu olan ve SGK’ya en az 30 günlük prim ödemiş olan sigortalı anneler, eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten faydalanabilecek. Bu kapsamda, İstanbul, Ankara ve İzmir’de çalışan 3.500 sigortalı anneye aylık 325 euro destek verilecek. Bakıcının; 18 yaşından büyük olması ve MEB, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), İŞKUR ya da çocuk bakımını kapsayan bir eğitim aldığına yönelik belgesi veya da üniversitelerin onaylı sertifikayla belgelendirilmesi ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması gerekiyor."