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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/16-milyon-emekli-icin-yeni-duzenleme-seyyanen-zam-degil-bolgesel-destek-geliyor-1082890324.html
16 Milyon emekli için yeni düzenleme: Seyyanen zam değil bölgesel destek geliyor
16 Milyon emekli için yeni düzenleme: Seyyanen zam değil bölgesel destek geliyor
Sputnik Türkiye
Emekli zammı için en net açıklamalardan birisi dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Çalışmalar hızlanırken bölgesel destek formülü... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T08:48+0300
2024-04-18T08:48+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
seyyanen zam
ara zam
ek zam
bölgesel destek
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
aile ve sosyal politikalar bakanlığı
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Emekli maaşı Temmuz ayında bir kez daha 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ancak seyyanen zam konusu emeklinin gündeminden düşmüyor. Temmuz öncesi herhangi bir zam yapılmayacağı kulislere yansırken, hayat pahalılığı karşısında emekliyi korumak için yeni birtakım önlemlerin hazırlığına başlandığı öğrenildi.Kulislere yansıyan bilgilere göre, en düşük emekli maaşı alan emekliye destek için yeni formül aranıyor. Bu kapsamda Aile Bakanlığı tarafından yürütülen yeni bir çalışma var. En düşük emekli maaşı 10 bin TL alan emekliler için sosyal destek kapsamında ‘bölgesel destek’ formülü üzerinde çalışılıyor.CNN Türk'ün aktardığına göre, çalışma kapsamında en düşük emekli maaşı 10 bin lira kriteri olacak. Yani hane geliri 10 bin lira olan emeklilere destek verilecek. Emeklilere nakdi olarak yakıt, doğalgaz, elektrik, su ve gıda yardımı yapılması da değerlendiriliyor. Verilecek destekte kriter bölgelerin ihtiyaçları olacak.AK Partili kaynaklar, çalışmada büyükşehirlerdeki barınma sorununa dikkat çekti. Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşayan emeklilere kira yardımı üzerinde çalışıldığını ifade etti. Emeklilere hane bazlı ek gelir desteğinin sağlanması kapsamında bütçenin Aile Bakanlığı sosyal yardımlar fonundan sağlanması hedefleniyor. Düzenlemeden yaralanacak emeklilerin, emekli aylığı dışında bir gelirinin olmaması gelirinin 10 bin TL'yi geçmemesi ve kirada oturması şartı aranacak.Bakan Işıkhan: Emekliye desteği 15-20 gün içinde açıklayacağızBakan Işıkhan emekli destek paketi için tarihi de açıkladı. Işıkhan, “Emekliler Yılı ile ilgili olarak birçok bakanlıkla, özel sektör kuruluşuyla şu an protokollerimizi gerçekleştiriyoruz. Yavaş yavaş belli bir noktaya geldik. Yakın zaman içerisinde basın mensuplarını davet edeceğiz ve bir lansman gerçekleştireceğiz” derken, “Somut bir şey olmadığı sürece paylaşmam etik olmaz diye düşünüyorum ama 15-20 gün içinde, elde ettiğimiz ne kadar somut veri varsa, emeklilerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek psikolojik, sosyal, ekonomik ve sağlık anlamındaki hizmetlerimizi, onların refahını artırma yönündeki her çalışmamızı paylaşacağız” ifadelerini kullandı.
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16 Milyon emekli için yeni düzenleme: Seyyanen zam değil bölgesel destek geliyor

08:48 18.04.2024
© AAMemur maaş zammı
Memur maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AA
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Emekli zammı için en net açıklamalardan birisi dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Çalışmalar hızlanırken bölgesel destek formülü gündeme geldi. Bakan Işıkhan, ’15-20 gün içinde açıklayacağız’ diyerek duyurdu.
Emekli maaşı Temmuz ayında bir kez daha 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ancak seyyanen zam konusu emeklinin gündeminden düşmüyor. Temmuz öncesi herhangi bir zam yapılmayacağı kulislere yansırken, hayat pahalılığı karşısında emekliyi korumak için yeni birtakım önlemlerin hazırlığına başlandığı öğrenildi.
Kulislere yansıyan bilgilere göre, en düşük emekli maaşı alan emekliye destek için yeni formül aranıyor. Bu kapsamda Aile Bakanlığı tarafından yürütülen yeni bir çalışma var. En düşük emekli maaşı 10 bin TL alan emekliler için sosyal destek kapsamında ‘bölgesel destek’ formülü üzerinde çalışılıyor.
CNN Türk'ün aktardığına göre, çalışma kapsamında en düşük emekli maaşı 10 bin lira kriteri olacak. Yani hane geliri 10 bin lira olan emeklilere destek verilecek. Emeklilere nakdi olarak yakıt, doğalgaz, elektrik, su ve gıda yardımı yapılması da değerlendiriliyor. Verilecek destekte kriter bölgelerin ihtiyaçları olacak.
AK Partili kaynaklar, çalışmada büyükşehirlerdeki barınma sorununa dikkat çekti. Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşayan emeklilere kira yardımı üzerinde çalışıldığını ifade etti. Emeklilere hane bazlı ek gelir desteğinin sağlanması kapsamında bütçenin Aile Bakanlığı sosyal yardımlar fonundan sağlanması hedefleniyor. Düzenlemeden yaralanacak emeklilerin, emekli aylığı dışında bir gelirinin olmaması gelirinin 10 bin TL'yi geçmemesi ve kirada oturması şartı aranacak.

Bakan Işıkhan: Emekliye desteği 15-20 gün içinde açıklayacağız

Bakan Işıkhan emekli destek paketi için tarihi de açıkladı. Işıkhan, “Emekliler Yılı ile ilgili olarak birçok bakanlıkla, özel sektör kuruluşuyla şu an protokollerimizi gerçekleştiriyoruz. Yavaş yavaş belli bir noktaya geldik. Yakın zaman içerisinde basın mensuplarını davet edeceğiz ve bir lansman gerçekleştireceğiz” derken, “Somut bir şey olmadığı sürece paylaşmam etik olmaz diye düşünüyorum ama 15-20 gün içinde, elde ettiğimiz ne kadar somut veri varsa, emeklilerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek psikolojik, sosyal, ekonomik ve sağlık anlamındaki hizmetlerimizi, onların refahını artırma yönündeki her çalışmamızı paylaşacağız” ifadelerini kullandı.
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