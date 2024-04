https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/yilmaz-cocuklarin-hayatina-kast-edenlerin-hesap-vermesi-icin-elimizden-geleni-yapmayi-surdurecegiz--1083073326.html

Yılmaz: Çocukların hayatına kast edenlerin hesap vermesi için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'na katıldı.Burada konuşan Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocukları başkentte ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek, dünyada başka örneği olmayan milli bayramı uluslararası düzeyde bir kardeşlik şölenine dönüştüren TRT'yi, TRT ailesini tebrik etti.TRT'nin 1979 yılından bu yana 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği'ne ev sahipliği yaparak kardeşlik iklimini dünyaya yayan önemli roller üstlendiğine dikkati çeken Yılmaz, bugüne kadar dünyanın 120 farklı ülkesinden 30 binin üzerinde çocuğu Türkiye'de misafir etmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını dile getirdi.Yılmaz, Türkiye'de ağırlanan çocukların buradan unutulmaz anılarla ülkelerine döndüğünü ve tüm dünyaya barış ve dostluk mesajları götürdüklerini belirterek, çocuğun olduğu yerde neşe, heyecan ve coşku olduğunu, bunu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti.Bu yıl programa Filistin'in cesur çocuklarının onur konuğu olarak katıldığını ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:'Zalimler günün sonunda kaybetmeye mahkumdur'Çocukların kulaklarının bomba sesleriyle değil akranlarının neşeli sesleriyle çınlaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, çocukların yüreklerinin tedirginlikle değil sevgiyle, coşkuyla, umutla çarpması; korkunun pençesinde değil huzurun kucağında uyuması gerektiğini söyledi.Yılmaz, adaletin er ya da geç mutlaka tecelli edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:Bu kardeşlik tablosunun Balkanlardan Orta Asya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya ve Latin Amerika'ya varıncaya kadar dünyanın her köşesindeki çocuklara umut ve ilham kaynağı olacağını belirten Yılmaz, yeryüzündeki tüm çocukların barış, huzur ve güvenlik içinde yaşadığı, oynadığı, anne ve babasından ayrı kalmadığı aydınlık bir dünya için hep birlikte mücadeleye devam edeceklerini söyledi.Yılmaz, bugünün aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM'nin ülke işgal altındayken "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" diyerek bağımsızlık iradesini ortaya koyduğunu söyledi.Meclisin ortaya koyduğu iradenin, tükendi denilen bir milletin küllerinden doğarak tarih sahnesinde adeta bir güneş gibi parlamasını ifade ettiğini vurgulayan Yılmaz, TBMM çatısı altında ortak bir gaye etrafında kenetlenen aziz milletin İstiklal Harbi ile geleceğine ve iradesine sahip çıktığını, bu uğurda genç, yaşlı, kadın, erkek demeden on binlerce vatan evladının şehit olduğunu kaydetti.'Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz'Yılmaz, tüm imkansızlıklara, yokluk ve zorluklara rağmen bu mücadelenin zaferle taçlandırıldığını belirterek, şöyle konuştu:Çocuklardan hem ülkelerinde hem dünyada kardeşliği, dostluğu ve dayanışmayı en güçlü şekilde savunmalarını beklediklerini belirten Yılmaz, "Sizleri böyle neşeli görmek biz büyükleri her zaman çok mutlu etmiş, mesut etmiştir. İnşallah ülkemizde bulunduğunuz süre içinde hayatınız boyunca unutamayacağınız güzel hatıralar biriktireceksiniz. Sizlerden birbirinizle iletişimi hiç koparmamanızı özellikle rica ediyorum. Her birinizden Türkiye'deki kardeşlerinizle irtibat halinde olmanızı, mektuplar yazmanızı, e-postalar, mesajlar göndermenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

