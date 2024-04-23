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Yılmaz: Çocukların hayatına kast edenlerin hesap vermesi için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz
Yılmaz: Çocukların hayatına kast edenlerin hesap vermesi için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız liderliğinde, çocukların hayatına kast edenlerin hesap vermesi için elimizden geleni yapmayı... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T19:23+0300
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cevdet yılmaz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'na katıldı.Burada konuşan Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocukları başkentte ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek, dünyada başka örneği olmayan milli bayramı uluslararası düzeyde bir kardeşlik şölenine dönüştüren TRT'yi, TRT ailesini tebrik etti.TRT'nin 1979 yılından bu yana 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği'ne ev sahipliği yaparak kardeşlik iklimini dünyaya yayan önemli roller üstlendiğine dikkati çeken Yılmaz, bugüne kadar dünyanın 120 farklı ülkesinden 30 binin üzerinde çocuğu Türkiye'de misafir etmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını dile getirdi.Yılmaz, Türkiye'de ağırlanan çocukların buradan unutulmaz anılarla ülkelerine döndüğünü ve tüm dünyaya barış ve dostluk mesajları götürdüklerini belirterek, çocuğun olduğu yerde neşe, heyecan ve coşku olduğunu, bunu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti.Bu yıl programa Filistin'in cesur çocuklarının onur konuğu olarak katıldığını ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:'Zalimler günün sonunda kaybetmeye mahkumdur'Çocukların kulaklarının bomba sesleriyle değil akranlarının neşeli sesleriyle çınlaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, çocukların yüreklerinin tedirginlikle değil sevgiyle, coşkuyla, umutla çarpması; korkunun pençesinde değil huzurun kucağında uyuması gerektiğini söyledi.Yılmaz, adaletin er ya da geç mutlaka tecelli edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:Bu kardeşlik tablosunun Balkanlardan Orta Asya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya ve Latin Amerika'ya varıncaya kadar dünyanın her köşesindeki çocuklara umut ve ilham kaynağı olacağını belirten Yılmaz, yeryüzündeki tüm çocukların barış, huzur ve güvenlik içinde yaşadığı, oynadığı, anne ve babasından ayrı kalmadığı aydınlık bir dünya için hep birlikte mücadeleye devam edeceklerini söyledi.Yılmaz, bugünün aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM'nin ülke işgal altındayken "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" diyerek bağımsızlık iradesini ortaya koyduğunu söyledi.Meclisin ortaya koyduğu iradenin, tükendi denilen bir milletin küllerinden doğarak tarih sahnesinde adeta bir güneş gibi parlamasını ifade ettiğini vurgulayan Yılmaz, TBMM çatısı altında ortak bir gaye etrafında kenetlenen aziz milletin İstiklal Harbi ile geleceğine ve iradesine sahip çıktığını, bu uğurda genç, yaşlı, kadın, erkek demeden on binlerce vatan evladının şehit olduğunu kaydetti.'Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz'Yılmaz, tüm imkansızlıklara, yokluk ve zorluklara rağmen bu mücadelenin zaferle taçlandırıldığını belirterek, şöyle konuştu:Çocuklardan hem ülkelerinde hem dünyada kardeşliği, dostluğu ve dayanışmayı en güçlü şekilde savunmalarını beklediklerini belirten Yılmaz, "Sizleri böyle neşeli görmek biz büyükleri her zaman çok mutlu etmiş, mesut etmiştir. İnşallah ülkemizde bulunduğunuz süre içinde hayatınız boyunca unutamayacağınız güzel hatıralar biriktireceksiniz. Sizlerden birbirinizle iletişimi hiç koparmamanızı özellikle rica ediyorum. Her birinizden Türkiye'deki kardeşlerinizle irtibat halinde olmanızı, mektuplar yazmanızı, e-postalar, mesajlar göndermenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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cevdet yılmaz, çocuk, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, çocuk cinayeti
cevdet yılmaz, çocuk, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, çocuk cinayeti

Yılmaz: Çocukların hayatına kast edenlerin hesap vermesi için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz

19:23 23.04.2024
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - ÖNDER AYDIN-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - ÖNDER AYDIN-
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız liderliğinde, çocukların hayatına kast edenlerin hesap vermesi için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'na katıldı.
Burada konuşan Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocukları başkentte ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek, dünyada başka örneği olmayan milli bayramı uluslararası düzeyde bir kardeşlik şölenine dönüştüren TRT'yi, TRT ailesini tebrik etti.
TRT'nin 1979 yılından bu yana 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği'ne ev sahipliği yaparak kardeşlik iklimini dünyaya yayan önemli roller üstlendiğine dikkati çeken Yılmaz, bugüne kadar dünyanın 120 farklı ülkesinden 30 binin üzerinde çocuğu Türkiye'de misafir etmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını dile getirdi.
Yılmaz, Türkiye'de ağırlanan çocukların buradan unutulmaz anılarla ülkelerine döndüğünü ve tüm dünyaya barış ve dostluk mesajları götürdüklerini belirterek, çocuğun olduğu yerde neşe, heyecan ve coşku olduğunu, bunu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti.
Bu yıl programa Filistin'in cesur çocuklarının onur konuğu olarak katıldığını ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tüm çocuklarımızla birlikte, bugün aramızda olan Filistinli evlatlarımıza da özellikle 'hoş geldiniz' diyor, her birinin gözlerinden öpüyorum. Biliyorsunuz dünyada savaşlar, çatışmalar, düşmanlıklar, acılar, korkular hep büyükler tarafından çıkarıldı. Burada size küçük bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Büyüdüğünüzde bugün büyüklerin yaptığı birtakım yanlışları yapmayın sevgili çocuklar. Sizler büyüklerin bugün yaptığı bu yanlışlardan dersler alıp daha güzel bir dünya inşa edin diyorum. Maalesef bugüne kadar krizlerin kurbanı çoğunlukla çocuklar oldu. Büyüklerin hatalarının bedelini maalesef masum çocuklar ödedi, ödüyorlar. Bu acı gerçeğe son 200 gündür Filistin'de şahitlik ediyoruz, Gazze'de şahitlik ediyoruz. İşgal altındaki Filistin topraklarında 7 Ekim'den beri son asrın en acımasız katliamlarından birini yaşıyoruz. Ne yazık ki dünyamızın barış ve huzurunu korumakla görevli kurumlar 14 binden fazla Filistinli çocuğun hayatını kurtarmayı başaramadı. Gazze'de 200 gündür yaşananlar açık söylüyorum insanlık tarihine bir kara leke olarak kazınmıştır. Sizlerin böyle bir vahşete tanık olmanızı asla istemezdik. Altını çizerek ifade etmek isterim ki savaşları bitirmek için verdiğimiz mücadelenin en önemli motivasyon kaynağı siz sevgili çocuklarsınız."

'Zalimler günün sonunda kaybetmeye mahkumdur'

Çocukların kulaklarının bomba sesleriyle değil akranlarının neşeli sesleriyle çınlaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, çocukların yüreklerinin tedirginlikle değil sevgiyle, coşkuyla, umutla çarpması; korkunun pençesinde değil huzurun kucağında uyuması gerektiğini söyledi.
Yılmaz, adaletin er ya da geç mutlaka tecelli edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Zulümle abat olunmaz. Zalimler, zorbalar, katiller günün sonunda kaybetmeye mahkumdur. Sizlerden Gazze başta olmak üzere bütün o yetim ve öksüz çocuklar için akşam yatağa gittiğinizde dua etmenizi istiyorum. Sizlerden Gazzeli, Filistinli, Yemenli, Sudanlı, Somalili ve kalbi yaralı diğer tüm kardeşlerinizi dualarınızda unutmamanızı özellikle rica ediyorum. İsrail yönetiminin ve savaş lobilerinin baskılarına rağmen Gazze'deki katliamlara tepkisiz kalmayan herkese buradan teşekkür ediyorum. Biz de Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çocukların hayatına kastedenlerin hesap vermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bunun yanında tüm dünyada barışın ve huzurun hakim olması için var gücümüzle çalışmaktan geri durmayacağız. Siz çocukların şu an burada sergilediği birlik ve beraberliğin Türkiye'den tüm dünyaya verdiğiniz mesajların çok kıymetli olduğuna inanıyorum."
Bu kardeşlik tablosunun Balkanlardan Orta Asya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya ve Latin Amerika'ya varıncaya kadar dünyanın her köşesindeki çocuklara umut ve ilham kaynağı olacağını belirten Yılmaz, yeryüzündeki tüm çocukların barış, huzur ve güvenlik içinde yaşadığı, oynadığı, anne ve babasından ayrı kalmadığı aydınlık bir dünya için hep birlikte mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Yılmaz, bugünün aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM'nin ülke işgal altındayken "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" diyerek bağımsızlık iradesini ortaya koyduğunu söyledi.
Meclisin ortaya koyduğu iradenin, tükendi denilen bir milletin küllerinden doğarak tarih sahnesinde adeta bir güneş gibi parlamasını ifade ettiğini vurgulayan Yılmaz, TBMM çatısı altında ortak bir gaye etrafında kenetlenen aziz milletin İstiklal Harbi ile geleceğine ve iradesine sahip çıktığını, bu uğurda genç, yaşlı, kadın, erkek demeden on binlerce vatan evladının şehit olduğunu kaydetti.

'Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz'

Yılmaz, tüm imkansızlıklara, yokluk ve zorluklara rağmen bu mücadelenin zaferle taçlandırıldığını belirterek, şöyle konuştu:
"İstiklal Harbi'ni veren o yüce Meclisteki ruhu, aşkı, heyecanı bizler de bugün en coşkulu haliyle kalbimizde hissediyoruz. Tam 22 yıldır Milli Mücadele ruhuyla Türkiye ve istikbalimizin teminatı olan siz çocuklarımıza hizmet etmek için koşturuyoruz. Şehitlerimizin canları pahasına bize devrettiği emaneti daha da yücelterek bizden sonraki nesillere, sizlere devretmenin gayreti içindeyiz. Demokrasiyi, Cumhuriyeti, milli iradeyi güçlendirdikçe ülkenin daha çok kalkındığını, geliştiğini, büyüdüğünü 22 yıl boyunca pek çok kez gösterdik. Bundan sonra da daha güçlü devlet, daha güçlü millet, gücünü pekiştirmiş bir demokrasi idealiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Devletimizin üniter yapısından, milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğinden, vatanımızın toprak bütünlüğünden asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden, önümüze çıkan engellere aldırmadan azimle, kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz."
Çocuklardan hem ülkelerinde hem dünyada kardeşliği, dostluğu ve dayanışmayı en güçlü şekilde savunmalarını beklediklerini belirten Yılmaz, "Sizleri böyle neşeli görmek biz büyükleri her zaman çok mutlu etmiş, mesut etmiştir. İnşallah ülkemizde bulunduğunuz süre içinde hayatınız boyunca unutamayacağınız güzel hatıralar biriktireceksiniz. Sizlerden birbirinizle iletişimi hiç koparmamanızı özellikle rica ediyorum. Her birinizden Türkiye'deki kardeşlerinizle irtibat halinde olmanızı, mektuplar yazmanızı, e-postalar, mesajlar göndermenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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