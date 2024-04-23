https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ozgur-ozel-cumhurbaskani-erdoganla-haftaya-gorusmeyi-planliyoruz-1083065742.html
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la haftaya görüşmeyi planlıyoruz
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la haftaya görüşmeyi planlıyoruz
Sputnik Türkiye
Özgür Özel, Erdoğan ile önümüzdeki hafta görüşmeyi planladıklarını söyledi. “Kendilerinden randevu talep edeceğiz.” diyen CHP lideri, “İkimiz de gündemlerimizi... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T16:35+0300
2024-04-23T16:35+0300
2024-04-23T16:35+0300
politika
özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
recep tayyip erdoğan
ak parti
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önümüzdeki hafta görüşmeyi planladıklarını söyledi.'Randevu talep edeceğiz, haftaya planlıyoruz'CHP lideri, “Erdoğan da artık değişimci oldu. Bu, CHP'nin siyasetin dilin egemen olduğunu gösterir ki bu güzel bir şey. CHP değişerek güçlendi. Cumhurbaşkanı ile önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz, randevu talep edeceğiz. Anayasa'yı değiştirelim demesi için uyması lazım. Geçen sefer değişen Anayasa'ya niçin uymuyorsunuz. Ama Anayasa uymamak için değiştirilmez, önce uyun onu görelim.” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/erdogan-pkk-irakin-da-istikrarina-huzuruna-bir-tehdittir-1083055638.html
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan, ak parti
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan, ak parti
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la haftaya görüşmeyi planlıyoruz
Özgür Özel, Erdoğan ile önümüzdeki hafta görüşmeyi planladıklarını söyledi. “Kendilerinden randevu talep edeceğiz.” diyen CHP lideri, “İkimiz de gündemlerimizi konuşacağız” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önümüzdeki hafta görüşmeyi planladıklarını söyledi.
'Randevu talep edeceğiz, haftaya planlıyoruz'
CHP lideri, “Erdoğan da artık değişimci oldu. Bu, CHP'nin siyasetin dilin egemen olduğunu gösterir ki bu güzel bir şey. CHP değişerek güçlendi. Cumhurbaşkanı ile önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz, randevu talep edeceğiz. Anayasa'yı değiştirelim demesi için uyması lazım. Geçen sefer değişen Anayasa'ya niçin uymuyorsunuz. Ama Anayasa uymamak için değiştirilmez, önce uyun onu görelim.” ifadelerini kullandı.