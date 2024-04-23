https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ozgur-ozel-cumhurbaskani-erdoganla-haftaya-gorusmeyi-planliyoruz-1083065742.html

Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la haftaya görüşmeyi planlıyoruz

Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la haftaya görüşmeyi planlıyoruz

Sputnik Türkiye

Özgür Özel, Erdoğan ile önümüzdeki hafta görüşmeyi planladıklarını söyledi. “Kendilerinden randevu talep edeceğiz.” diyen CHP lideri, “İkimiz de gündemlerimizi... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T16:35+0300

2024-04-23T16:35+0300

2024-04-23T16:35+0300

politika

özgür özel

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

recep tayyip erdoğan

ak parti

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önümüzdeki hafta görüşmeyi planladıklarını söyledi.'Randevu talep edeceğiz, haftaya planlıyoruz'CHP lideri, “Erdoğan da artık değişimci oldu. Bu, CHP'nin siyasetin dilin egemen olduğunu gösterir ki bu güzel bir şey. CHP değişerek güçlendi. Cumhurbaşkanı ile önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz, randevu talep edeceğiz. Anayasa'yı değiştirelim demesi için uyması lazım. Geçen sefer değişen Anayasa'ya niçin uymuyorsunuz. Ama Anayasa uymamak için değiştirilmez, önce uyun onu görelim.” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/erdogan-pkk-irakin-da-istikrarina-huzuruna-bir-tehdittir-1083055638.html

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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan, ak parti