https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/galatasaray-ve-besiktas-pfdkya-sevk-edildi-1083037174.html
Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T21:49+0300
2024-04-22T21:49+0300
2024-04-22T21:49+0300
spor
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
galatasaray
beşiktaş
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TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Süper Lig'in 33. haftasında oynanan müsabakalar sonrası; Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray ve Gaziantep FK kulüpleri 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle; Galatasaray 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle kurula gönderildi. Ayrıca, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Kayserispor 'saha olayları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'ın 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle disipline gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/futbolcu-declan-rice-esine-hakaret-eden-taraftarlara-cevap-verdi-1083030375.html
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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), galatasaray, beşiktaş
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), galatasaray, beşiktaş
Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.
TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı.
Süper Lig'in 33. haftasında oynanan müsabakalar sonrası; Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray ve Gaziantep FK kulüpleri 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle; Galatasaray 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle kurula gönderildi.
Ayrıca, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Kayserispor 'saha olayları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'ın 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle disipline gönderildi.