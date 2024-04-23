https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/uefadan-halil-umut-meler-karari-1083057706.html

UEFA'dan Halil Umut Meler kararı

UEFA'dan Halil Umut Meler kararı

Sputnik Türkiye

UEFA, EURO 2024'te görev alacak 18 hakemi duyurdu. UEFA'nın seçtiği hakemler arasında Halil Umut Meler de yer aldı. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T12:20+0300

2024-04-23T12:20+0300

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spor

hakem

halil umut meler

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UEFA, Türk hakem Halil Umut Meler'in 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) görev alacağını açıkladı.UEFA, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te görev yapacak hakemleri duyurdu.FIFA kokartlı Halil Umut Meler, EURO 2024'te düdük çalacak 19 orta hakem arasında yer aldı. Turnuvada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını yapacak hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy oldu. Alper Ulusoy ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görevlendirildi.Ayrıca UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği kapsamında Arjantinli hakem Facundo Tello da turnuvada maç yönetecek hakemler arasına dahil edildi.Turnuvada görev yapacak orta hakemler şu şekilde:Artur Soares Dias (Portekiz), Jesus Gil Manzano (İspanya), Marco Guida, ﻿Daniele Orsato (İtalya), Istvan Kovacs (Romanya), Ivan Kruzliak (Slovakya), François Letexier, Clement Turpin (Fransa), Danny Makkelie (Hollanda), Szymon Marciniak (Polonya), Halil Umut Meler (Türkiye), Glenn Nyberg (İsveç), Michael Oliver, Anthony Taylor (İngiltere), Sandro Scharer (İsviçre), Daniel Siebert, Felix Zwayer (Almanya), Slavko Vincic (Slovenya), Facundo Tello (Arjantin)

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/alanyaspor---galatasaray-macinin-yabanci-var-hakemi-aciklandi-1082778416.html

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