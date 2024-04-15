https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/alanyaspor---galatasaray-macinin-yabanci-var-hakemi-aciklandi-1082778416.html

Alanyaspor - Galatasaray maçının yabancı VAR hakemi açıklandı

Alanyaspor - Galatasaray maçının yabancı VAR hakemi açıklandı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Alanyaspor - Galatasaray maçının yabancı VAR hakemi belli oldu. 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T12:57+0300

2024-04-15T12:57+0300

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spor

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merkez hakem kurulu (mhk)

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Galatasaray, bu akşam Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın VAR hakemi olarak Portekizli hakem Fabio Melo görev yapacak.TFF'nin bu hafta açıkladığı karar ile her hafta 3 kritik maçın VAR koltuğunda yabancı hakemlerin oturacağı açıklanmış, ilk olarak Ankaragücü - Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez görev yapmıştı.Haftanın bir diğer kritik maçı olan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında ise Portekizli Andre Narciso görev yapmıştı.Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Hangi kanalda?Alanya Oba Stadyumu'nda gerçekleşecek maçın hakemi Cihan Aydın olacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.Fabio Melo kimdir?Portekizli hakem Fabio Melo, Galatasaray ve Corendon Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçında VAR hakemi olarak görev yapacak. 33 yaşındaki Melo, 1990 yılında Portekiz'in Valongo kentinde doğdu. Porto Futbol Federasyonu'na bağlı olarak profesyonel hakemlik yapan Melo, son dönemde La Liga'da adını duyurmuştu.

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