TBMM arşivini açtı: İlk 23 Nisan kutlamaları ortaya çıktı

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Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl Türkiye ve diğer ülkelerdeki temsilciliklerinde, bütün kurumlarında ve okullarında çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğin kenetlenen ruhunu temsil ediyor.