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TBMM arşivini açtı: İlk 23 Nisan kutlamaları ortaya çıktı
TBMM arşivini açtı: İlk 23 Nisan kutlamaları ortaya çıktı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye genelindeki... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
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tbmm, arşiv, kutlama, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, фото, bayram, çocuk, atatürk, anıtkabir, eski, fotoğraf, fotoğraf
tbmm, arşiv, kutlama, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, фото, bayram, çocuk, atatürk, anıtkabir, eski, fotoğraf, fotoğraf

TBMM arşivini açtı: İlk 23 Nisan kutlamaları ortaya çıktı

09:18 23.04.2024
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye genelindeki ilk kutlamalarına ilişkin belgeler, TBMM arşivinde gün yüzüne çıktı.
© AA / TBMM arşivi

ilk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine ait fotoğraflar, TBMM arşivinde özenle muhafaza ediliyor.

ilk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine ait fotoğraflar, TBMM arşivinde özenle muhafaza ediliyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / TBMM arşivi

ilk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine ait fotoğraflar, TBMM arşivinde özenle muhafaza ediliyor.

© AA / TBMM arşivi

Belgeler arasında ilk kez kutlanan "Çocuk Bayramı" hakkında Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanan 24 Nisan 1927 tarihli habere ait gazete kupürü de yer alıyor.

Belgeler arasında ilk kez kutlanan &quot;Çocuk Bayramı&quot; hakkında Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanan 24 Nisan 1927 tarihli habere ait gazete kupürü de yer alıyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / TBMM arşivi

Belgeler arasında ilk kez kutlanan "Çocuk Bayramı" hakkında Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanan 24 Nisan 1927 tarihli habere ait gazete kupürü de yer alıyor.

© AA / TBMM arşivi

"Çocuk Bayramı Sevinçle Kutlandı" manşetiyle basılan gazetede, ilk kez kutlanan Çocuk Bayramı'nın heyecan ve ilgi uyandırdığı belirtiliyor.

&quot;Çocuk Bayramı Sevinçle Kutlandı&quot; manşetiyle basılan gazetede, ilk kez kutlanan Çocuk Bayramı&#x27;nın heyecan ve ilgi uyandırdığı belirtiliyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / TBMM arşivi

"Çocuk Bayramı Sevinçle Kutlandı" manşetiyle basılan gazetede, ilk kez kutlanan Çocuk Bayramı'nın heyecan ve ilgi uyandırdığı belirtiliyor.

© AA / TBMM arşivi

Meclis arşivindeki 23 Nisan kutlamalarına ait çok sayıda fotoğrafta, ilk kez Çocuk Bayramı'na katılmanın heyecanını yaşayan çocukların kıyafetleri ve bayram sevinci dikkati çekiyor.

Meclis arşivindeki 23 Nisan kutlamalarına ait çok sayıda fotoğrafta, ilk kez Çocuk Bayramı&#x27;na katılmanın heyecanını yaşayan çocukların kıyafetleri ve bayram sevinci dikkati çekiyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / TBMM arşivi

Meclis arşivindeki 23 Nisan kutlamalarına ait çok sayıda fotoğrafta, ilk kez Çocuk Bayramı'na katılmanın heyecanını yaşayan çocukların kıyafetleri ve bayram sevinci dikkati çekiyor.

© AA / TBMM arşivi

1921'de milli bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan, 1927'de Atatürk'ün himayesinde ilk kez Çocuk Bayramı olarak kutlandı. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, 97 yıldır çocuk bayramı olarak kutlanıyor.

1921&#x27;de milli bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan, 1927&#x27;de Atatürk&#x27;ün himayesinde ilk kez Çocuk Bayramı olarak kutlandı. Atatürk&#x27;ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, 97 yıldır çocuk bayramı olarak kutlanıyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / TBMM arşivi

1921'de milli bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan, 1927'de Atatürk'ün himayesinde ilk kez Çocuk Bayramı olarak kutlandı. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, 97 yıldır çocuk bayramı olarak kutlanıyor.

© AA / TBMM arşivi

Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl Türkiye ve diğer ülkelerdeki temsilciliklerinde, bütün kurumlarında ve okullarında çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğin kenetlenen ruhunu temsil ediyor.

Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl Türkiye ve diğer ülkelerdeki temsilciliklerinde, bütün kurumlarında ve okullarında çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğin kenetlenen ruhunu temsil ediyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / TBMM arşivi

Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl Türkiye ve diğer ülkelerdeki temsilciliklerinde, bütün kurumlarında ve okullarında çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğin kenetlenen ruhunu temsil ediyor.

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