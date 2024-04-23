https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/tayvanda-art-arda-2-siddetli-deprem-meydana-geldi-1083043457.html

Tayvan'da art arda 2 şiddetli deprem meydana geldi

Tayvan'da art arda 2 şiddetli deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Tayvan'ın Hualien kentinde art arda 6.1 ve 6 büyüklüğünde 2 deprem oldu. Depremlerde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin güneyinde iki deprem meydana geldiğini açıkladı.10 kilometre derinlikte 6 dakika arayla kaydedilen depremlerin büyüklüğü 6.1 ve 6 olarak belirlendi.Son 25 yılın en güçlü depremleriTayvan'ın Hualien kentinde 3 Nisan'da .,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi ise depremin büyüklüğünü 7.2 olarak duyurmuş ve bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/meteoroloji-saat-vererek-uyardi--istanbul-dahil-bircok-kent-icin-yeniden-saganak-alarmi-verildi-1083042531.html

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