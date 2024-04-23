Rusya’dan Batı’ya çağrı: Kalkınmakta olan ülkelerin çıkarlarına saygı duyun
Bugün BM Genel Sekreterinin dile getirdiği sürdürülebilir kalkınmanın finansmanındaki devasa fon açığı, kalkınmakta olan ülkelerin borçlarındaki artış ve bu borçların getirdiği yükle ilgili endişeleri paylaşıyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının uygulanmasında oluşan can sıkıcı tablo, planların gerisinde kalınması veya gerileme, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, Batı'nın kalıplarına göre ve onun çıkarları doğrultusunda tasarlanmış küresel ekonomik modelin kusurlarından kaynaklanıyor. Fonların önemli bir kısmı, Batı’nın kalkınmakta olan ülkelere dayattığı görevleri yerine getirmek için harcanıyor. Büyük meblağlar, en az gelişmiş ülkelere ve özel ihtiyaçları olan diğer devletlere yardımlardan kesilerek Batı’nın Ukrayna’daki siyasi çıkarlarını karşılamaya yönlendiriliyor.
‘Özgürce ticaret yapmalarına müsaade edin’
Günümüzde kalkınmakta olan dünya, kazanmasına izin verilmediği paranın çok küçük bir kısmını sadaka şeklinde geri alıyor. Bu, neo-sömürgeciliğin açık bir kanıtı değilse nedir? Neo-sömürgeciliğin sadece sıkıcı bir laf olduğunu düşünen varsa bir kez daha düşünsün. Dünya değişiyor. Bunu anlamak ve buna göre hareket etmek gerekiyor.