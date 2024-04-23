https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/rusyadan-batiya-cagri-kalkinmakta-olan-ulkelerin-cikarlarina-saygi-duyun-1083050635.html

Rusya’dan Batı’ya çağrı: Kalkınmakta olan ülkelerin çıkarlarına saygı duyun

Rusya’dan Batı’ya çağrı: Kalkınmakta olan ülkelerin çıkarlarına saygı duyun

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin, Birleşmiş Milletler’in 2030 sonuna kadar yoksulluğun her biçimi ve boyutunu ortadan kaldırmayı amaçlayan... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T09:55+0300

2024-04-23T09:55+0300

2024-04-23T09:58+0300

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Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin Kalkınma Finansmanı Forumu’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, sermayeye erişimdeki adaletsizliğin giderek büyüdüğüne, uluslararası para ve finans sistemindeki reformların durakladığına ve kalkınmakta olan ülkelerin Bretton Woods kurumlarının yönetiminde uygun düzeyde katılımının sağlanmadığına işaret ederek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:ABD ve müttefiklerinin gayri meşru tek taraflı yaptırımlarının küresel ekonomide büyük dengesizliğe yol açtığını anımsatan Rus diplomat, “Batı’nın finansal altyapısı ve önde gelen rezerv para birimleri, ‘istenmeyen’ ülkelere karşı açık bir şekilde baskı ve haksız rekabet araçları olarak kullanılıyor” ifadesini kullandı.‘Özgürce ticaret yapmalarına müsaade edin’Pankin, “Açık olanı görmeyi öneriyoruz. Dünyanın çoğunluğunu oluşturan ülkelere kendi paralarını kendilerinin kazanmasına, özgürce ticaret yapmalarına, vergi toplamalarına, adil şartlarda kredi almalarına müsaade edin. Onlara Küresel Kuzey’den gelen finansal ve ekonomik fırtınalara karşı yeterli koruma sağlayın” çağrısında bulundu.Kalkınmakta olan ülkeleri jeopolitik hırsların, giderek eriyen ‘mutlak kudretin’ yaşadığı fantom ağrıların esiri haline getirmemeyi talep eden Dışişleri Bakan Yardımcısı, şkonuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri neler?2015 yılında BM bünyesinde gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde, 2000 yılında Binyıl Kalkınma Hedefi olarak kabul edilen 8 ana hedef açısından erişilen nokta değerlendirilmiş, devletlerce uygulanan politikaların, karşılaşılan toplumsal, iktisadi ve çevresel problemlere çözüm üretme noktasında yetersiz kaldığı ve bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma açısından kritik ve zorlu bir döneme girildiği vurgulanmıştı.Üye devletlerce geyürütülen müzakereler neticesinde üzerinde anlaşmaya varılan ve ‘Arzuladığımız Gelecek’ adı verilen raporda belirtilen ilkelere uyum içerisinde olan güncel metin “Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi” başlığı ile yayımlanmıştı.Zirve kapsamında sürdürülebilir kalkınma stratejisinin küresel çapta uygulanabilmesi açısından çeşitli müzakereler yapılırken, ilgili belgede çeşitli ilke ve taahhütlere de yer verilmişti.Zirve sonucunda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 193 BM üyesi ülke tarafından ‘2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ olarak 17 ana hedef ve 169 alt hedef kabul edilmişti.Yayımlanan belgenin ‘Önsöz’ kısmında ilgili hedeflerin, 2015 yılından itibaren 15 yıl boyunca insanlık ve gezegen için kritik öneme sahip olan alanlarda eyleme geçmeyi teşvik edeceği öngörülürken, sürdürülebilir kalkınmanın yeni küresel hedefleri olarak da ele alınan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri şöyle sıralandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/kremlinden-abdnin-kieve-geri-odemeli-yardim-sunma-planina-yorum-favori-somuru-politikalari-1082905371.html

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