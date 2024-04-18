Kremlin'den ABD'nin Kiev'e 'geri ödemeli' yardım sunma planına yorum: 'Favori sömürü politikaları'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Selektör cezasına iptal
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Korsanlar devlet hastanesinin bilgilerini çaldı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
İran Büyükelçisi: ABD, Türkiye ve İran'ı parçalamak istiyor
11:24
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Orman Yüksek Mühendisi Sezai Kaya: Orman varlığına nasıl bakıyorsanız, ona göre bir politikanız olur
12:06
83 dk
HABER MASASI
Gençlere ömür boyu sigara yasağı geldi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeşil enerji dönüşümü, sertifikalandırma ve havacılık sektöründe robotik hizmetleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay: Sanki savaş bizim içimizde olmuş
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kamuda tasarruf zamanı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'Türkiye kişi başına düşen ortalama günlük sigara adedinde birinci sırada'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Türk nakliye devi iflas etti
12:06
83 dk
HABER MASASI
16 Milyon emekli için yeni düzenleme: Seyyanen zam değil bölgesel destek geliyor.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci bildiriyor: Gazze'de son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Einstein'ın bilime merakı nasıl başladı?
18:22
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın usta ismi Metin Akpınar'la ayrılmaz ikiliydi
20:28
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/kremlinden-abdnin-kieve-geri-odemeli-yardim-sunma-planina-yorum-favori-somuru-politikalari-1082905371.html
Kremlin'den ABD'nin Kiev'e 'geri ödemeli' yardım sunma planına yorum: 'Favori sömürü politikaları'
Kremlin'den ABD'nin Kiev'e 'geri ödemeli' yardım sunma planına yorum: 'Favori sömürü politikaları'
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya 'geri ödemeli' mali yardım sunma planlarını diğer ülkeleri borçlandırmayı seven Washington'un 'favori sömürü... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T15:07+0300
2024-04-18T15:08+0300
ukrayna krizi
abd
abd temsilciler meclisi
beyaz saray
washington
ukrayna
kiev
vladimir zelenskiy
mali yardım
askeri yardım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/15/1080957648_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3addb5b0b144edf50e30c1accdfb2229.jpg
ABD'de Ukrayna'ya mali yardım sunulması konusunda devam eden tartışmalar hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, Washington'un artık Kiev'i borçalndırmayı planladığını belirterek bunun Beyaz Saray'ın 'favori sömürü politikası' olduğunu vurguladı.Kiev'e mali yardım sunulmasıyla ilgili tüm yeni önerilerde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejimini son Ukraynalı'ya kadar savaşmaya kışkırtma amacının yer aldığını kaydeden Peskov, Beyaz Saray'ın bu önerilerin ABD'ye 'garantili getiri' sunmasını da sağladığını belirtti.Kremlin Sözcüsü, ABD'nin 'kendi payını hiçbir zaman unutmadığını' ve tahsis edilen fonların önemli bölümünün her halükarda ABD savunma sanayisinde kaldığını söyleyerek "Ukrayna'nın bunun için savaştığı yetmiyormuş gibi, şimdi de ona borç yüklüyorlar. ABD'nin favori sömürü politikası" dedi. Peskov, ABD Kongresi'nden geçmesi halinde yeni yardım paketinin cephedeki durumu hiçbir şekilde etkilemeyeceğini de vurgulayıp "Tüm uzmanlar, Ukrayna tarafı için son derece kötü olan cephedeki durumu çıplak gözle görüyor" diye ekledi.Cumartesi günü görüşülecekZelenskiy ve Biden'ın acil yardım taleplerine rağmen 60 milyar doları geçen askeri yardım paketini onaylamakta acele etmeyen ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yardım tasarısının şekli ve görüşüleceği tarih konusunda son kararını verdi. Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson'ın açıklamasına göre tasarının oylanması bu cumartesi günü yapılacak.Temsilciler Meclisi'nin hazırladığı taslak, Ukrayna'daki çatışmayla bağlantılı olarak ABD cephaneliklerinin yenilenmesi için 23 milyar dolar dahil olmak üzere toplam 61 milyar dolar tahsis edilmesini öngörüyor.Buna ek olarak, ABD Başkanı'nın, Kiev'in Washington'dan aldığı ekonomik yardımı geri ödemesi konusunda Ukrayna ile anlaşması gerekiyor.Tasarıya göre ABD Başkanı, 15 Kasım 2024 tarihinden önce olmamak kaydıyla Ukrayna'nın ekonomik yardım borçlarının yüzde 50'sine kadar olan kısmını silme hakkına sahip olacak.ABD Temsilciler Meclisi'nin İsrail'e yardıma ilişkin taslağı ise İran'ın tehditlerine karşı koymak da dahil olmak üzere 26 milyar doları içerirken, Hint-Pasifik bölgesindeki müttefiklere yardıma ilişkin diğer tasarısı, Tayvan'a yardım da dahil olmak üzere Çin'i çevrelemek için 8.12 milyar dolar öngörüyor.Buna göre Kiev yardımlarının 60 milyar dolardan fazla olacağı bilinirken, bunun 23 milyar doları Pentagon'un cephaneliğini yenilemek için kullanılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/abd-temsilciler-meclisi-kiev-yardimlarini-ayri-bir-tasarida-ele-alacak-1082894385.html
washington
ukrayna
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/15/1080957648_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97c9435b44192b1113f363b2a59ea8df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd ukrayna, abd ukrayna yardım, abd ukrayna destek, abd ukrayna yardım paketi
abd ukrayna, abd ukrayna yardım, abd ukrayna destek, abd ukrayna yardım paketi

Kremlin'den ABD'nin Kiev'e 'geri ödemeli' yardım sunma planına yorum: 'Favori sömürü politikaları'

15:07 18.04.2024 (güncellendi: 15:08 18.04.2024)
© AP Photo / Julio CortezABD Kongresi
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya 'geri ödemeli' mali yardım sunma planlarını diğer ülkeleri borçlandırmayı seven Washington'un 'favori sömürü politikası' olarak niteledi.
ABD'de Ukrayna'ya mali yardım sunulması konusunda devam eden tartışmalar hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, Washington'un artık Kiev'i borçalndırmayı planladığını belirterek bunun Beyaz Saray'ın 'favori sömürü politikası' olduğunu vurguladı.

Kiev'e mali yardım sunulmasıyla ilgili tüm yeni önerilerde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejimini son Ukraynalı'ya kadar savaşmaya kışkırtma amacının yer aldığını kaydeden Peskov, Beyaz Saray'ın bu önerilerin ABD'ye 'garantili getiri' sunmasını da sağladığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü, ABD'nin 'kendi payını hiçbir zaman unutmadığını' ve tahsis edilen fonların önemli bölümünün her halükarda ABD savunma sanayisinde kaldığını söyleyerek "Ukrayna'nın bunun için savaştığı yetmiyormuş gibi, şimdi de ona borç yüklüyorlar. ABD'nin favori sömürü politikası" dedi.

Peskov, ABD Kongresi'nden geçmesi halinde yeni yardım paketinin cephedeki durumu hiçbir şekilde etkilemeyeceğini de vurgulayıp "Tüm uzmanlar, Ukrayna tarafı için son derece kötü olan cephedeki durumu çıplak gözle görüyor" diye ekledi.

Cumartesi günü görüşülecek

Zelenskiy ve Biden'ın acil yardım taleplerine rağmen 60 milyar doları geçen askeri yardım paketini onaylamakta acele etmeyen ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yardım tasarısının şekli ve görüşüleceği tarih konusunda son kararını verdi. Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson'ın açıklamasına göre tasarının oylanması bu cumartesi günü yapılacak.

Temsilciler Meclisi'nin hazırladığı taslak, Ukrayna'daki çatışmayla bağlantılı olarak ABD cephaneliklerinin yenilenmesi için 23 milyar dolar dahil olmak üzere toplam 61 milyar dolar tahsis edilmesini öngörüyor.

Buna ek olarak, ABD Başkanı'nın, Kiev'in Washington'dan aldığı ekonomik yardımı geri ödemesi konusunda Ukrayna ile anlaşması gerekiyor.

Tasarıya göre ABD Başkanı, 15 Kasım 2024 tarihinden önce olmamak kaydıyla Ukrayna'nın ekonomik yardım borçlarının yüzde 50'sine kadar olan kısmını silme hakkına sahip olacak.

ABD Temsilciler Meclisi'nin İsrail'e yardıma ilişkin taslağı ise İran'ın tehditlerine karşı koymak da dahil olmak üzere 26 milyar doları içerirken, Hint-Pasifik bölgesindeki müttefiklere yardıma ilişkin diğer tasarısı, Tayvan'a yardım da dahil olmak üzere Çin'i çevrelemek için 8.12 milyar dolar öngörüyor.

Buna göre Kiev yardımlarının 60 milyar dolardan fazla olacağı bilinirken, bunun 23 milyar doları Pentagon'un cephaneliğini yenilemek için kullanılacak.
ABD Temsilciler Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
Ukrayna krizi
ABD Temsilciler Meclisi, Kiev yardımlarını ayrı tasarıda ele alacak
10:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала