https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/kremlinden-abdnin-kieve-geri-odemeli-yardim-sunma-planina-yorum-favori-somuru-politikalari-1082905371.html

Kremlin'den ABD'nin Kiev'e 'geri ödemeli' yardım sunma planına yorum: 'Favori sömürü politikaları'

Kremlin'den ABD'nin Kiev'e 'geri ödemeli' yardım sunma planına yorum: 'Favori sömürü politikaları'

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya 'geri ödemeli' mali yardım sunma planlarını diğer ülkeleri borçlandırmayı seven Washington'un 'favori sömürü... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T15:07+0300

2024-04-18T15:07+0300

2024-04-18T15:08+0300

ukrayna krizi

abd

abd temsilciler meclisi

beyaz saray

washington

ukrayna

kiev

vladimir zelenskiy

mali yardım

askeri yardım

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ABD'de Ukrayna'ya mali yardım sunulması konusunda devam eden tartışmalar hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, Washington'un artık Kiev'i borçalndırmayı planladığını belirterek bunun Beyaz Saray'ın 'favori sömürü politikası' olduğunu vurguladı.Kiev'e mali yardım sunulmasıyla ilgili tüm yeni önerilerde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejimini son Ukraynalı'ya kadar savaşmaya kışkırtma amacının yer aldığını kaydeden Peskov, Beyaz Saray'ın bu önerilerin ABD'ye 'garantili getiri' sunmasını da sağladığını belirtti.Kremlin Sözcüsü, ABD'nin 'kendi payını hiçbir zaman unutmadığını' ve tahsis edilen fonların önemli bölümünün her halükarda ABD savunma sanayisinde kaldığını söyleyerek "Ukrayna'nın bunun için savaştığı yetmiyormuş gibi, şimdi de ona borç yüklüyorlar. ABD'nin favori sömürü politikası" dedi. Peskov, ABD Kongresi'nden geçmesi halinde yeni yardım paketinin cephedeki durumu hiçbir şekilde etkilemeyeceğini de vurgulayıp "Tüm uzmanlar, Ukrayna tarafı için son derece kötü olan cephedeki durumu çıplak gözle görüyor" diye ekledi.Cumartesi günü görüşülecekZelenskiy ve Biden'ın acil yardım taleplerine rağmen 60 milyar doları geçen askeri yardım paketini onaylamakta acele etmeyen ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yardım tasarısının şekli ve görüşüleceği tarih konusunda son kararını verdi. Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson'ın açıklamasına göre tasarının oylanması bu cumartesi günü yapılacak.Temsilciler Meclisi'nin hazırladığı taslak, Ukrayna'daki çatışmayla bağlantılı olarak ABD cephaneliklerinin yenilenmesi için 23 milyar dolar dahil olmak üzere toplam 61 milyar dolar tahsis edilmesini öngörüyor.Buna ek olarak, ABD Başkanı'nın, Kiev'in Washington'dan aldığı ekonomik yardımı geri ödemesi konusunda Ukrayna ile anlaşması gerekiyor.Tasarıya göre ABD Başkanı, 15 Kasım 2024 tarihinden önce olmamak kaydıyla Ukrayna'nın ekonomik yardım borçlarının yüzde 50'sine kadar olan kısmını silme hakkına sahip olacak.ABD Temsilciler Meclisi'nin İsrail'e yardıma ilişkin taslağı ise İran'ın tehditlerine karşı koymak da dahil olmak üzere 26 milyar doları içerirken, Hint-Pasifik bölgesindeki müttefiklere yardıma ilişkin diğer tasarısı, Tayvan'a yardım da dahil olmak üzere Çin'i çevrelemek için 8.12 milyar dolar öngörüyor.Buna göre Kiev yardımlarının 60 milyar dolardan fazla olacağı bilinirken, bunun 23 milyar doları Pentagon'un cephaneliğini yenilemek için kullanılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/abd-temsilciler-meclisi-kiev-yardimlarini-ayri-bir-tasarida-ele-alacak-1082894385.html

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ukrayna

kiev

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