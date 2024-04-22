https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/abd-basini-rusya-kieve-yollanan-leopard-2lerin-en-guclu-modelini-ele-gecirmeyi-basardi-1083020492.html

ABD basını: Rusya, Kiev'e yollanan Leopard 2’lerin en güçlü modelini ele geçirmeyi başardı

ABD basını: Rusya, Kiev'e yollanan Leopard 2’lerin en güçlü modelini ele geçirmeyi başardı

Sputnik Türkiye

ABD merkezli Military Watch Magazine (MWM), Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinden gelen görüntülerin, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya verdiği... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T13:07+0300

2024-04-22T13:07+0300

2024-04-22T13:07+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

leopard

leopard 2

leopard 2a4 tipi tank

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MWM’nin yazısında, “21 Nisan’da yayınlanan video görüntüleri, Rus kara kuvvetlerinin Ukrayna birlikleriyle çatışma sırasında Leopard 2A6 tankını ele geçirdiğini doğruladı. Leopard 2A6 hiç şüphesiz Ukrayna’ya sağlanan Leopard 2’lerin açık ara en güçlü modeli. Avrupa ülkelerinin sahip olduğu tanklar arasında sadece, 2010’ların sonlarında hizmete sunulan az sayıda Leopard 2A7 potansiyel olarak bu tanktan daha üstün” ifadesine yer verildi.Leopard2 tanklarının, Ukrayna birliklerinin geçen yılın haziran ayında başlattığı büyük taarruz girişimi sırasında çok büyük kayıp verdiği kaydedilirken, Leopard 2A6 modelinin Rus askerlerin devre dışı bıraktığı ve tamamen imha ettiği ilk Batı araçlarından biri olduğu anımsatıldı.MWM, bu sınıf tankların artık Batı’nın beklentilerini karşılanmadığından bu yıl Leopard 2’nin savaş alanındaki eylemlerine ilişkin bilgilerin sayısında büyük azalma olduğuna dikkat çekti.Daha önce Rus gazeteci Vladimir Solovyov, Rus askerlerin ele geçirdiği Leopard 2 tankının savaş alanından tahliye anının görüntülerini paylaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rus-topcu-leopard-2-tankini-yok-ettigi-ani-anlatti-1082774945.html

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