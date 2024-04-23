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EKONOMİ
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Rus varlıklarına el konulması küresel ekonomiyi yıkacak
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Rus varlıklarına el konulması küresel ekonomiyi yıkacak
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko, Batı’da dondurulan Rus varlıklarına el konulmasının küresel ekonomiyi... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T09:05+0300
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Sputnik haber ajansını da çatısı altında toplayan Rus medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev’e konuşan Matviyenko, ABD Temsilciler Meclisi'nin ülkede dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna lehine kullanmayı öngören tasarı kabul etmesiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı, Amerikalıların Rusya karşıtı yaptırım paketini hazırlarken kendilerini bir şekilde koruduklarına da dikkat çekerken, “Ancak Avrupalılar bizim tarafımızdan çok sert ve yeterli bir yanıt verileceğini biliyorlar" diye vurguladı.Matviyenko, bu konudaki misilleme tedbirlerine ilişkin bir yasa tasarısının halihazırda mevcut olduğunu ve Federasyon Konseyi'nin bunu derhal değerlendirmeye hazır olduğunu da belirtirken, sonuç olarak AB'nin Rusya'dan daha fazla kaybedeceğini ve bundan korktuğunu sözlerine ekledi.Rusya’ya ait varlıkların ya da bunlardan elde edilen gelirlerin faizleri dondurmanın Avrupalıların çıkarına olmadığını söyleyen Matviyenko, demecini, “Bu nedenle sonuna kadar direniyorlar” sözleriyle sonlandırdı.ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, 20 Nisan Cumartesi günü, Ukrayna'ya yaklaşık 61 milyar dolarlık yardımın sağlanmasını ve Rusya’nın egemen varlıklarına Ukrayna lehine el konulmasını öngören tasarı oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/abd-temsilciler-meclisi-rus-varliklarina-el-konulmasina-iliskin-yasa-tasarisini-kabul-etti-1082982143.html
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Rus varlıklarına el konulması küresel ekonomiyi yıkacak

09:05 23.04.2024
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko, Batı’da dondurulan Rus varlıklarına el konulmasının küresel ekonomiyi yıkacağını kaydederken, Avrupa’nın bunun bilincinde olduğunu belirtti.
Sputnik haber ajansını da çatısı altında toplayan Rus medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev’e konuşan Matviyenko, ABD Temsilciler Meclisi'nin ülkede dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna lehine kullanmayı öngören tasarı kabul etmesiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Bu, dünya tarihinde emsali olmayan bir adım olacak. Bu adım, küresel ekonomiyi yıkacak. Küresel ekonomi içindeki güveni sarsacak. Bu elbette kesinlikle yasa dışı, gayri meşru bir adım. Avrupa’da herkes bunu yapmamaları gerektiğini anlıyorlar.

Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı, Amerikalıların Rusya karşıtı yaptırım paketini hazırlarken kendilerini bir şekilde koruduklarına da dikkat çekerken, “Ancak Avrupalılar bizim tarafımızdan çok sert ve yeterli bir yanıt verileceğini biliyorlar" diye vurguladı.
Matviyenko, bu konudaki misilleme tedbirlerine ilişkin bir yasa tasarısının halihazırda mevcut olduğunu ve Federasyon Konseyi'nin bunu derhal değerlendirmeye hazır olduğunu da belirtirken, sonuç olarak AB'nin Rusya'dan daha fazla kaybedeceğini ve bundan korktuğunu sözlerine ekledi.
Rusya’ya ait varlıkların ya da bunlardan elde edilen gelirlerin faizleri dondurmanın Avrupalıların çıkarına olmadığını söyleyen Matviyenko, demecini, “Bu nedenle sonuna kadar direniyorlar” sözleriyle sonlandırdı.
ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, 20 Nisan Cumartesi günü, Ukrayna'ya yaklaşık 61 milyar dolarlık yardımın sağlanmasını ve Rusya’nın egemen varlıklarına Ukrayna lehine el konulmasını öngören tasarı oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.
ABD Temsilciler Meclisi , Kevin McCarthy - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2024
Ukrayna krizi
ABD Temsilciler Meclisi Rus varlıklarına el konulmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti
20 Nisan, 20:57
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