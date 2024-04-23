https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/rusya-disisleri-bakani-lavrovdan-avrupalilara-gogol-ve-dostoyevskiy-okuma-tavsiyesi-1083062418.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Avrupalılara Gogol ve Dostoyevski okumayı tavsiye etti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Avrupalılara Gogol ve Dostoyevski okumayı tavsiye etti
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov Avrupalılara Gogol ve Dostoyevski okumalarını tavsiye etti. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T14:25+0300
2024-04-23T14:25+0300
2024-04-23T14:33+0300
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sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dünya Kitap Günü vesilesiyle Rus klasik edebiyatından dört eserin kesinlikle okunmasını tavsiye etti..Lavrov tavsiyelerini, dünyanın önde gelen siyasi figürleriyle bir anket gerçekleştiren İspanyol Vanguardia gazetesiyle paylaştı. Lavrov Avrupalı okurlara Fyodor Dostoyevski'den Suç ve Ceza , Nikolay Gogol'dan Taras Bulba , Vasiliy Aksyonov'dan Suç Adası ve Mihail Bulgakov'dan Beyaz Muhafız kitaplarını okumalarını tavsiye etti.Dünya Kitap ve Telif Hakları Günü olarak da bilinen Dünya Kitap Günü her yıl 23 Nisan'da kutlanıyor. UNESCO tarafından 1995 yılında kitapseverleri desteklemek, okumaya olan ilgiyi artırmak ve kültürel gelişimi teşvik etmek amacıyla tertip edildi.Dünya çapında kitap okuma etkinlikleri, edebiyat sergileri, kitap fuarları, kitap değişimleri ve kitapların kültürel zenginleşme ve eğitim aracı olarak önemini vurgulamayı amaçlayan diğer faaliyetler de dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Dünya Kitap Günü'nün önemli bir parçası da telif haklarının ve fikri mülkiyetin korunmasının teşvik edilmesidir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/mit-23-nisanda-cocuklarin-yolladigi-resimleri-paylasti-1083061196.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, unesco, fyodor dostoyevski, nikolay gogol, mihail bulgakov, suç ve ceza
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, unesco, fyodor dostoyevski, nikolay gogol, mihail bulgakov, suç ve ceza
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Avrupalılara Gogol ve Dostoyevski okumayı tavsiye etti
14:25 23.04.2024 (güncellendi: 14:33 23.04.2024)
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov Avrupalılara Gogol ve Dostoyevski okumalarını tavsiye etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dünya Kitap Günü vesilesiyle Rus klasik edebiyatından dört eserin kesinlikle okunmasını tavsiye etti..
Lavrov tavsiyelerini, dünyanın önde gelen siyasi figürleriyle bir anket gerçekleştiren İspanyol Vanguardia gazetesiyle paylaştı.
Lavrov Avrupalı okurlara Fyodor Dostoyevski'den Suç ve Ceza , Nikolay Gogol'dan Taras Bulba , Vasiliy Aksyonov'dan Suç Adası ve Mihail Bulgakov'dan Beyaz Muhafız kitaplarını okumalarını tavsiye etti.
Dünya Kitap ve Telif Hakları Günü olarak da bilinen Dünya Kitap Günü her yıl 23 Nisan'da kutlanıyor. UNESCO tarafından 1995 yılında kitapseverleri desteklemek, okumaya olan ilgiyi artırmak ve kültürel gelişimi teşvik etmek amacıyla tertip edildi.
Dünya çapında kitap okuma etkinlikleri, edebiyat sergileri, kitap fuarları, kitap değişimleri ve kitapların kültürel zenginleşme ve eğitim aracı olarak önemini vurgulamayı amaçlayan diğer faaliyetler de dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Dünya Kitap Günü'nün önemli bir parçası da telif haklarının ve fikri mülkiyetin korunmasının teşvik edilmesidir.