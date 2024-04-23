Rus ordusunun dün kontrol altına aldığı Novomihaylovka’da çok sayıda Javelin ele geçirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İmamoğlu'nun kent lokantası projesi Anadolu'ya yayılıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Küresel bazda sadece yedi ülkede enflasyon yüzde 50’nin üzerinde'
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Emekliye temmuz ayında ek zam umudu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Emekliler için hazırlanan 'refah paketinde' hangi maddeler var?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
23 NİSAN ÖZEL
Cumhuriyet çocuklara ne kazandırdı?
09:13
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
23 NİSAN ÖZEL
Okan Aslan,Selin Yazıcı, Aslı Kahveci'yle 23 Nisan Özel yayını
12:09
67 dk
SESLİ HABER
Rusya: Dünya, ABD yüzünden Filistinlileri koruyamadı
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Moldovalı muhalif siyasetçi: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Batı Rusya’dan korkuyor
14:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi imha edildi
15:06
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/rus-ordusunun-dun-kontrol-altina-aldigi-novomihaylovkada-cok-sayida-javelin-ele-gecirildi-1083059268.html
Rus ordusunun dün kontrol altına aldığı Novomihaylovka’da çok sayıda Javelin ele geçirildi
Rus ordusunun dün kontrol altına aldığı Novomihaylovka’da çok sayıda Javelin ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Doğu Askeri Grubu Pasifik Filosu 155. Bağımsız Tugayı’na bağlı deniz piyadeleri, Donetsk Halk... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T13:16+0300
2024-04-23T13:16+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
javelin
javelin anti tank kompleksleri
rus ordusu
rusya savunma bakanlığı
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083059085_0:0:3294:1853_1920x0_80_0_0_51f4775ee0a11dacc072b4452e7cd7f5.jpg
Ukrayna ordusunun işgalinden kurtarılan Novomihaylovka köyünde çok sayıda Batı yapımı silah bulunurken, aralarında ABD yapımı Javelin tanksavar sistemler, İsveç yapımı bomba atarlar, NATO’ya ait elektronik harp sistemleri yer alıyor.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Artist lakaplı deniz piyadeleri komutanının sözlerine yer verildi. Komutan, düşman askerlerin ekimler içinde saklandığını, köyden çekilirken yapıları havaya uçurduğunu ve yollara mayın döşediğini belirterek, “Giderken de yaralıları savaş alanında bıraktılar” dedi.Ukrayna ordusu yıllardır Novomihaylovka’da hendekler kazarak, müstahkem noktalara beton dökerek, sivil binaları atış noktalarına dönüştürerek ve kiliseye ağır silahlar yerleştirerek köyü bir kale haline getirmeye çalıştı.Pasifik Filosu’nun deniz piyadeleri, Ukrayna ordusunun 10 tugayını bozguna uğratarak düşmanın yaklaşık 410 askerini etkisiz hale getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/rus-ordusu-donetskte-bir-yerlesimi-daha-kontrolu-altina-aldi-1083021402.html
ukrayna
donetsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083059085_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_884ded37a60ed3b68a61a28d3ce3d9be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna ordusu, javelin, javelin anti tank kompleksleri, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
ukrayna, ukrayna ordusu, javelin, javelin anti tank kompleksleri, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

Rus ordusunun dün kontrol altına aldığı Novomihaylovka’da çok sayıda Javelin ele geçirildi

13:16 23.04.2024
© AP PhotoJavelin
Javelin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© AP Photo
Abone ol
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Doğu Askeri Grubu Pasifik Filosu 155. Bağımsız Tugayı’na bağlı deniz piyadeleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde dün tamamen kontrol altına alınan Novomihaylovka köyünde, aralarında Javelin tanksavar füze sistemleri dahil çok sayıda Batı yapımı silah ele geçirdi.
Ukrayna ordusunun işgalinden kurtarılan Novomihaylovka köyünde çok sayıda Batı yapımı silah bulunurken, aralarında ABD yapımı Javelin tanksavar sistemler, İsveç yapımı bomba atarlar, NATO’ya ait elektronik harp sistemleri yer alıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Artist lakaplı deniz piyadeleri komutanının sözlerine yer verildi. Komutan, düşman askerlerin ekimler içinde saklandığını, köyden çekilirken yapıları havaya uçurduğunu ve yollara mayın döşediğini belirterek, “Giderken de yaralıları savaş alanında bıraktılar” dedi.
Ukrayna ordusu yıllardır Novomihaylovka’da hendekler kazarak, müstahkem noktalara beton dökerek, sivil binaları atış noktalarına dönüştürerek ve kiliseye ağır silahlar yerleştirerek köyü bir kale haline getirmeye çalıştı.
Pasifik Filosu’nun deniz piyadeleri, Ukrayna ordusunun 10 tugayını bozguna uğratarak düşmanın yaklaşık 410 askerini etkisiz hale getirdi.
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu, Donetsk'te bir yerleşimi daha kontrolü altına aldı
Dün, 13:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала