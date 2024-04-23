https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/rus-ordusunun-dun-kontrol-altina-aldigi-novomihaylovkada-cok-sayida-javelin-ele-gecirildi-1083059268.html
Rus ordusunun dün kontrol altına aldığı Novomihaylovka’da çok sayıda Javelin ele geçirildi
Rus ordusunun dün kontrol altına aldığı Novomihaylovka’da çok sayıda Javelin ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Doğu Askeri Grubu Pasifik Filosu 155. Bağımsız Tugayı’na bağlı deniz piyadeleri, Donetsk Halk... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T13:16+0300
2024-04-23T13:16+0300
2024-04-23T13:16+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
javelin
javelin anti tank kompleksleri
rus ordusu
rusya savunma bakanlığı
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083059085_0:0:3294:1853_1920x0_80_0_0_51f4775ee0a11dacc072b4452e7cd7f5.jpg
Ukrayna ordusunun işgalinden kurtarılan Novomihaylovka köyünde çok sayıda Batı yapımı silah bulunurken, aralarında ABD yapımı Javelin tanksavar sistemler, İsveç yapımı bomba atarlar, NATO’ya ait elektronik harp sistemleri yer alıyor.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Artist lakaplı deniz piyadeleri komutanının sözlerine yer verildi. Komutan, düşman askerlerin ekimler içinde saklandığını, köyden çekilirken yapıları havaya uçurduğunu ve yollara mayın döşediğini belirterek, “Giderken de yaralıları savaş alanında bıraktılar” dedi.Ukrayna ordusu yıllardır Novomihaylovka’da hendekler kazarak, müstahkem noktalara beton dökerek, sivil binaları atış noktalarına dönüştürerek ve kiliseye ağır silahlar yerleştirerek köyü bir kale haline getirmeye çalıştı.Pasifik Filosu’nun deniz piyadeleri, Ukrayna ordusunun 10 tugayını bozguna uğratarak düşmanın yaklaşık 410 askerini etkisiz hale getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/rus-ordusu-donetskte-bir-yerlesimi-daha-kontrolu-altina-aldi-1083021402.html
ukrayna
donetsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083059085_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_884ded37a60ed3b68a61a28d3ce3d9be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna ordusu, javelin, javelin anti tank kompleksleri, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
ukrayna, ukrayna ordusu, javelin, javelin anti tank kompleksleri, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
Rus ordusunun dün kontrol altına aldığı Novomihaylovka’da çok sayıda Javelin ele geçirildi
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Doğu Askeri Grubu Pasifik Filosu 155. Bağımsız Tugayı’na bağlı deniz piyadeleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde dün tamamen kontrol altına alınan Novomihaylovka köyünde, aralarında Javelin tanksavar füze sistemleri dahil çok sayıda Batı yapımı silah ele geçirdi.
Ukrayna ordusunun işgalinden kurtarılan Novomihaylovka köyünde çok sayıda Batı yapımı silah bulunurken, aralarında ABD yapımı Javelin tanksavar sistemler, İsveç yapımı bomba atarlar, NATO’ya ait elektronik harp sistemleri yer alıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Artist lakaplı deniz piyadeleri komutanının sözlerine yer verildi. Komutan, düşman askerlerin ekimler içinde saklandığını, köyden çekilirken yapıları havaya uçurduğunu ve yollara mayın döşediğini belirterek, “Giderken de yaralıları savaş alanında bıraktılar” dedi.
Ukrayna ordusu yıllardır Novomihaylovka’da hendekler kazarak, müstahkem noktalara beton dökerek, sivil binaları atış noktalarına dönüştürerek ve kiliseye ağır silahlar yerleştirerek köyü bir kale haline getirmeye çalıştı.
Pasifik Filosu’nun deniz piyadeleri, Ukrayna ordusunun 10 tugayını bozguna uğratarak düşmanın yaklaşık 410 askerini etkisiz hale getirdi.