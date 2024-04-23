https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/rus-ordusunun-dun-kontrol-altina-aldigi-novomihaylovkada-cok-sayida-javelin-ele-gecirildi-1083059268.html

Rus ordusunun dün kontrol altına aldığı Novomihaylovka’da çok sayıda Javelin ele geçirildi

Rus ordusunun dün kontrol altına aldığı Novomihaylovka’da çok sayıda Javelin ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Doğu Askeri Grubu Pasifik Filosu 155. Bağımsız Tugayı’na bağlı deniz piyadeleri, Donetsk Halk... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T13:16+0300

2024-04-23T13:16+0300

2024-04-23T13:16+0300

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Ukrayna ordusunun işgalinden kurtarılan Novomihaylovka köyünde çok sayıda Batı yapımı silah bulunurken, aralarında ABD yapımı Javelin tanksavar sistemler, İsveç yapımı bomba atarlar, NATO’ya ait elektronik harp sistemleri yer alıyor.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Artist lakaplı deniz piyadeleri komutanının sözlerine yer verildi. Komutan, düşman askerlerin ekimler içinde saklandığını, köyden çekilirken yapıları havaya uçurduğunu ve yollara mayın döşediğini belirterek, “Giderken de yaralıları savaş alanında bıraktılar” dedi.Ukrayna ordusu yıllardır Novomihaylovka’da hendekler kazarak, müstahkem noktalara beton dökerek, sivil binaları atış noktalarına dönüştürerek ve kiliseye ağır silahlar yerleştirerek köyü bir kale haline getirmeye çalıştı.Pasifik Filosu’nun deniz piyadeleri, Ukrayna ordusunun 10 tugayını bozguna uğratarak düşmanın yaklaşık 410 askerini etkisiz hale getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/rus-ordusu-donetskte-bir-yerlesimi-daha-kontrolu-altina-aldi-1083021402.html

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