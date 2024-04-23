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Ödeme gününde borçlusunun mezarını ateşe verip canlı yayında paylaştı
Ödeme gününde borçlusunun mezarını ateşe verip canlı yayında paylaştı
Sputnik Türkiye
Aksaray’da 8 gün önce tüfekle yaşamına son veren borçlusunun ödeme gününde mezarı başına giden alacaklı şahıs, mezarı kısmen açıp ateşe verdi. Mezarı tamamen... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T01:07+0300
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türkiye
aksaray
borçlu
ödeme
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Aksaray’da çobanlar tarafından tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulunan Abdullah Köse'nin polisin yaptığı incelemelerin ardından intihar ettiği belirlendi. Abdullah Köse’ye ticaret yapmak amacıyla yaklaşık 400 bin lira borç veren Aladdin Y., Abdullah Köse’nin ölmesi üzerine parasını alamayınca ödeme günü olan 20 Nisan tarihi akşam saatlerinde mezarı başına gitti.Ervah Kabristanlığındaki Köse’nin mezarı başında önce mezarla konuşmaya başlayan Aladdin Y., bir süre sonra ölen borçlusuna hakaretler edip küfürler yağdırdı. Abdullah Köse’nin mezarını kısmen açan Aladdin Y. sosyal medyadan canlı yayını da açıp ölen şahsa yönelik canlı yayında “Kaçmak öyle kolay değil, seni toprağın altında yakacağım” dedi. Canlı yayında tüm yaptıklarını görüntülü olarak yayınlayan ve mezarın bir kısmını açan Aladdin Y. daha sonra mezara yanıcı bir madde dökerek ateşe verdi. Ölen şahsın başucunda gömülü olan isminin yazılı olduğu tahtayı söken Aladdin Y. onu da ateşe verdi. Ateşle birlikte bir yandan mezarı açmaya devam eden öte yandan ölen şahsa yönelik küfür ve hakaretler eden Aladdin Y., polis ekipleri tarafından mezarı açarken yakaladı.Şahıs sakinleştirilerek güçlükle gözaltına alınırken, mezardaki ateş polis ve bekçiler tarafından söndürüldü. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen Aladdin Y. buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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aksaray, borçlu, ödeme
aksaray, borçlu, ödeme

Ödeme gününde borçlusunun mezarını ateşe verip canlı yayında paylaştı

01:07 23.04.2024 (güncellendi: 01:09 23.04.2024)
© İHA / YASİN CAN-AW188204Ödeme günüde borçlusunun mezarını ateşe verip canlı yayında paylaştı
Ödeme günüde borçlusunun mezarını ateşe verip canlı yayında paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© İHA / YASİN CAN-AW188204
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Aksaray’da 8 gün önce tüfekle yaşamına son veren borçlusunun ödeme gününde mezarı başına giden alacaklı şahıs, mezarı kısmen açıp ateşe verdi. Mezarı tamamen açmak üzereyken bekçi ve polis ekiplerince yakalanan şahıs olay anını sosyal medyadan canlı yayınladı.
Aksaray’da çobanlar tarafından tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulunan Abdullah Köse'nin polisin yaptığı incelemelerin ardından intihar ettiği belirlendi. Abdullah Köse’ye ticaret yapmak amacıyla yaklaşık 400 bin lira borç veren Aladdin Y., Abdullah Köse’nin ölmesi üzerine parasını alamayınca ödeme günü olan 20 Nisan tarihi akşam saatlerinde mezarı başına gitti.
Ervah Kabristanlığındaki Köse’nin mezarı başında önce mezarla konuşmaya başlayan Aladdin Y., bir süre sonra ölen borçlusuna hakaretler edip küfürler yağdırdı.
Abdullah Köse’nin mezarını kısmen açan Aladdin Y. sosyal medyadan canlı yayını da açıp ölen şahsa yönelik canlı yayında “Kaçmak öyle kolay değil, seni toprağın altında yakacağım” dedi.
Canlı yayında tüm yaptıklarını görüntülü olarak yayınlayan ve mezarın bir kısmını açan Aladdin Y. daha sonra mezara yanıcı bir madde dökerek ateşe verdi. Ölen şahsın başucunda gömülü olan isminin yazılı olduğu tahtayı söken Aladdin Y. onu da ateşe verdi.
Ateşle birlikte bir yandan mezarı açmaya devam eden öte yandan ölen şahsa yönelik küfür ve hakaretler eden Aladdin Y., polis ekipleri tarafından mezarı açarken yakaladı.
Şahıs sakinleştirilerek güçlükle gözaltına alınırken, mezardaki ateş polis ve bekçiler tarafından söndürüldü.
Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen Aladdin Y. buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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