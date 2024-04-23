https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/moldovali-muhalif-siyasetci-sor-ab-ulkemizi-savas-alanina-donusturmek-istiyor-1083062775.html
Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor
Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor
Sputnik Türkiye
Moldovalı muhalif siyasetçi İlan Şor, Avrupa Birliği’nin (AB) Moldova’ya silah pompalayarak bu ülkeyi yeni savaş alanına dönüştürmek istediğini belirtti. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T16:58+0300
2024-04-23T16:58+0300
2024-04-23T16:58+0300
dünya
moldova
gagavuzya özerk cumhuriyeti
gagavuzya
gagavuz türkleri
muhalif
şor partisi
ilan şor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/15/1082994258_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49f5b886a5e18ce382d535501d01d926.jpg
Sputnik’e konuşan İlan Şor, “Avrupa artık son dört-beş yıldır Moldova’yı istediği gibi yönetiyor. Bu süre içinde gördüğümüz tek şey sefalet, yoksulluk, yıkım, silah pompalama ve bizi yeni savaş alanına hazırlamaları oldu” ifadesini kullandı.“Avrupa ve tüm kolektif Batı, çatışma kışkırtmayı seviyor ve bunu kendi topraklarında yapmıyor” diyen Şor, sözlerini şöyle sürdürdü:Moldova’da Transdinyester ile çatışma kışkırtma ihtimalinin güçlü olduğunu dile getiren Şor, “Onlar öngörülemez. Ama soru basit. Eğer nüfusu 2 milyon olan bir ülkeye silah pompalanıyorsa, ne yapmak istiyorlar? Bir kez daha insanlar ölsün diye yeni çatışma kışkırtmak istiyorlar" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/gagavuzya-lideri-gutsuldan-moldovayla-silahli-catisma-olasiligina-dair-aciklama-1083026505.html
moldova
gagavuzya özerk cumhuriyeti
gagavuzya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/15/1082994258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55cc0b756d32eb3de5d8c981affde114.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
moldova, gagavuzya özerk cumhuriyeti, gagavuzya, gagavuz türkleri, muhalif, şor partisi, ilan şor
moldova, gagavuzya özerk cumhuriyeti, gagavuzya, gagavuz türkleri, muhalif, şor partisi, ilan şor
Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor
Moldovalı muhalif siyasetçi İlan Şor, Avrupa Birliği’nin (AB) Moldova’ya silah pompalayarak bu ülkeyi yeni savaş alanına dönüştürmek istediğini belirtti.
Sputnik’e konuşan İlan Şor, “Avrupa artık son dört-beş yıldır Moldova’yı istediği gibi yönetiyor. Bu süre içinde gördüğümüz tek şey sefalet, yoksulluk, yıkım, silah pompalama ve bizi yeni savaş alanına hazırlamaları oldu” ifadesini kullandı.
“Avrupa ve tüm kolektif Batı, çatışma kışkırtmayı seviyor ve bunu kendi topraklarında yapmıyor” diyen Şor, sözlerini şöyle sürdürdü:
Tam da bu yüzden bugün Moldova’ya silah pompalıyorlar. Yaptığımız hesaplamalara göre, Moldova’ya 600 milyon dolar değerinde silah getirildi. Öte yandan insanlar yiyecek bir şey bulamıyor. Bu normal mi? Önce insanlara emekli maaşlarını verin, insanlara karınlarını doyurma fırsatını verin. Moldova topraklarında kalan nüfusun çatışmalarda kullanmasını istediğiniz silahları ülkeye getirmeyin. Bunlar tam bir provokatör.
Moldova’da Transdinyester ile çatışma kışkırtma ihtimalinin güçlü olduğunu dile getiren Şor, “Onlar öngörülemez. Ama soru basit. Eğer nüfusu 2 milyon olan bir ülkeye silah pompalanıyorsa, ne yapmak istiyorlar? Bir kez daha insanlar ölsün diye yeni çatışma kışkırtmak istiyorlar" dedi.