https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/moldovali-muhalif-siyasetci-sor-ab-ulkemizi-savas-alanina-donusturmek-istiyor-1083062775.html

Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor

Moldovalı muhalif siyasetçi Şor: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor

Sputnik Türkiye

Moldovalı muhalif siyasetçi İlan Şor, Avrupa Birliği’nin (AB) Moldova’ya silah pompalayarak bu ülkeyi yeni savaş alanına dönüştürmek istediğini belirtti. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T16:58+0300

2024-04-23T16:58+0300

2024-04-23T16:58+0300

dünya

moldova

gagavuzya özerk cumhuriyeti

gagavuzya

gagavuz türkleri

muhalif

şor partisi

ilan şor

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Sputnik’e konuşan İlan Şor, “Avrupa artık son dört-beş yıldır Moldova’yı istediği gibi yönetiyor. Bu süre içinde gördüğümüz tek şey sefalet, yoksulluk, yıkım, silah pompalama ve bizi yeni savaş alanına hazırlamaları oldu” ifadesini kullandı.“Avrupa ve tüm kolektif Batı, çatışma kışkırtmayı seviyor ve bunu kendi topraklarında yapmıyor” diyen Şor, sözlerini şöyle sürdürdü:Moldova’da Transdinyester ile çatışma kışkırtma ihtimalinin güçlü olduğunu dile getiren Şor, “Onlar öngörülemez. Ama soru basit. Eğer nüfusu 2 milyon olan bir ülkeye silah pompalanıyorsa, ne yapmak istiyorlar? Bir kez daha insanlar ölsün diye yeni çatışma kışkırtmak istiyorlar" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/gagavuzya-lideri-gutsuldan-moldovayla-silahli-catisma-olasiligina-dair-aciklama-1083026505.html

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