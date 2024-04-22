Gagavuzya lideri Gutsul'dan Moldova'yla silahlı çatışma olasılığına dair açıklama
15:29 22.04.2024 (güncellendi: 15:46 22.04.2024)
© Sputnik / Максим БлиновGagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul
© Sputnik / Максим Блинов
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Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Moldova'yla silahlı çatışmaya girmeleri için herhangi bir neden bulunmadığını belirtti.
Moldova'ya bağlı Gagavuzya Özerk Bölgesi lideri Gutsul, Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı açıklamalarda, Kişinev'le silahlı çatışma olasılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gagavuzların çok dost canlısı ve barışçıl insanlar olduğunu kaydeden Gutsul, "Bizi, yani Moldovalı ve Gagavuzları ne kadar karşı karşıya getirmeye çalışırlarsa çalışsınlar, etnik nefreti ne kadar kışkırtmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bunun başarılı olmayacağından eminim" dedi.
Gagavuzya ve Moldova arasında silahlı çatışma yaşanması için hiçbir gerekçe görmediğini belirten Gutsul, "Zira daha önce de belirttiğim gibi, hükümetin Moldova'mızı bu tür askeri çatışmalara itmeme konusunda ihtiyatlı olmasını isterim" ifadelerini kullandı.
Gagavuzların çok dost canlısı ve barışçıl insanlar olduğunu kaydeden Gutsul, "Bizi, yani Moldovalı ve Gagavuzları ne kadar karşı karşıya getirmeye çalışırlarsa çalışsınlar, etnik nefreti ne kadar kışkırtmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bunun başarılı olmayacağından eminim" dedi.
Gagavuzya ve Moldova arasında silahlı çatışma yaşanması için hiçbir gerekçe görmediğini belirten Gutsul, "Zira daha önce de belirttiğim gibi, hükümetin Moldova'mızı bu tür askeri çatışmalara itmeme konusunda ihtiyatlı olmasını isterim" ifadelerini kullandı.
'Mevcut hükümet gidince bazı bölgelerin ayrılmasıyla ilgili konu kapanacak'
Gutsul, sonbaharda Moldova'da yapılacak seçimlerde muhalefetteki 'Pobeda' (Zafer) bloğunun galip geleceğine inandığını söyleyerek, böylece bazı bölgelerin ülkeden ayrılmasıyla ilgili konunun kapanacağını düşündüğünü vurguladı.
'Pobeda' Siyasi Bloğu İcra Sekreterliği görevini de yürüten Gutsul, iktidar partisinde Moldovalı ve Gagavuzları birbirine düşürmeye çalışan provokatörler bulunduğuna dikkat çekti.
Mevcut hükümetin Transdinyester veya diğer 'muhalif bölgeler' olmadan da AB'ye üye olabileceği yönündeki beyanlarına tepki gösteren Gutsul, "Bu sonbaharda kazanacağımızdan eminiz. Artık bu tür konular önümüze gelmeyecek zira bu, Moldova Cumhuriyeti'nin her sakini için büyük bir sorundur. Kendi ülkemizde yaşamak istiyoruz. Umarım çok yakında onlar artık iktidarda olmayacaklar ve bu konuda hiçbir sorunumuz kalmayacak" diye ekledi.
'Pobeda' Siyasi Bloğu İcra Sekreterliği görevini de yürüten Gutsul, iktidar partisinde Moldovalı ve Gagavuzları birbirine düşürmeye çalışan provokatörler bulunduğuna dikkat çekti.
Mevcut hükümetin Transdinyester veya diğer 'muhalif bölgeler' olmadan da AB'ye üye olabileceği yönündeki beyanlarına tepki gösteren Gutsul, "Bu sonbaharda kazanacağımızdan eminiz. Artık bu tür konular önümüze gelmeyecek zira bu, Moldova Cumhuriyeti'nin her sakini için büyük bir sorundur. Kendi ülkemizde yaşamak istiyoruz. Umarım çok yakında onlar artık iktidarda olmayacaklar ve bu konuda hiçbir sorunumuz kalmayacak" diye ekledi.
'Rusya'dan Türkiye'ye geçeceğim'
Gutsul, Rusya'daki temaslarının ardından ülkesine dönmeden Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.
Gagavuz lider, "Evime ne zaman döneceğimi henüz söyleyemem. Türkiye'de etkinliklerim, görüşmelerim var" diye konuştu.
Gagavuz lider, "Evime ne zaman döneceğimi henüz söyleyemem. Türkiye'de etkinliklerim, görüşmelerim var" diye konuştu.