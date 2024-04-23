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İBB'den uyarı niteliğinde 23 nisan süslemesi: 'Lale inenlere öncelik tanı'
İBB'den uyarı niteliğinde 23 nisan süslemesi: 'Lale inenlere öncelik tanı'
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için metrolarda yer alan süslemelerde toplumsal mesajlar veren ilkokul... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T12:40+0300
2024-04-23T12:40+0300
yaşam
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
metro
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
süsleme
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından metrolarda süslemeler yapıldı. Atatürk temalı süslemelerin yanı sıra, ilkokul öğrencileri için hazırlanan fişlerin kullanılarak toplumsal mesajların yer aldığı süslemeler de dikkati çekti.Metro camlarına yapıştırılan fişlerde, "Mehmet, yürüyen merdiveni durdurma", "Furkan, bağırarak konuşma", "Ural, bacaklarını toplayarak otur", "Lale, inenlere öncelik tanı", "Mehmet yürüyen merdiveni durdurma" cümleleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ibb-kirazli-halkali-metro-projesi-icin-250-milyon-dolar-borclanacak-1082920559.html
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metro, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, süsleme, uyarı
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metro, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, süsleme, uyarı

İBB'den uyarı niteliğinde 23 nisan süslemesi: 'Lale inenlere öncelik tanı'

12:40 23.04.2024
İBB metro fiş
İBB metro fiş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için metrolarda yer alan süslemelerde toplumsal mesajlar veren ilkokul fişlerini kullandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından metrolarda süslemeler yapıldı.
Atatürk temalı süslemelerin yanı sıra, ilkokul öğrencileri için hazırlanan fişlerin kullanılarak toplumsal mesajların yer aldığı süslemeler de dikkati çekti.
Metro camlarına yapıştırılan fişlerde, "Mehmet, yürüyen merdiveni durdurma", "Furkan, bağırarak konuşma", "Ural, bacaklarını toplayarak otur", "Lale, inenlere öncelik tanı", "Mehmet yürüyen merdiveni durdurma" cümleleri yer aldı.
İBB Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
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