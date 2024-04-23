https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ibbden-uyari-niteliginde-23-nisan-suslemesi-lale-inenlere-oncelik-tani-1083057995.html

İBB'den uyarı niteliğinde 23 nisan süslemesi: 'Lale inenlere öncelik tanı'

İBB'den uyarı niteliğinde 23 nisan süslemesi: 'Lale inenlere öncelik tanı'

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için metrolarda yer alan süslemelerde toplumsal mesajlar veren ilkokul... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T12:40+0300

2024-04-23T12:40+0300

2024-04-23T12:40+0300

yaşam

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

metro

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

süsleme

uyarı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından metrolarda süslemeler yapıldı. Atatürk temalı süslemelerin yanı sıra, ilkokul öğrencileri için hazırlanan fişlerin kullanılarak toplumsal mesajların yer aldığı süslemeler de dikkati çekti.Metro camlarına yapıştırılan fişlerde, "Mehmet, yürüyen merdiveni durdurma", "Furkan, bağırarak konuşma", "Ural, bacaklarını toplayarak otur", "Lale, inenlere öncelik tanı", "Mehmet yürüyen merdiveni durdurma" cümleleri yer aldı.

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metro, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, süsleme, uyarı