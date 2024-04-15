https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/msb-12-pkkli-terorist-duzenlenen-hava-harekatiyla-etkisiz-hale-getirildi--1082773898.html
MSB: 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
MSB: 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lının hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T11:08+0300
2024-04-15T11:08+0300
2024-04-15T11:19+0300
savunma
milli savunma bakanlığı (msb)
operasyon
pkk
irak
terör
terör örgütü
terör saldırısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/17/1061537153_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9528adab75aefc332cd72683c6cb4020.jpg
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/merkez-bankasi-bilancosunda-tarihi-zarar-1082770540.html
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milli savunma bakanlığı (msb), operasyon, pkk, irak, terör, terör örgütü, terör saldırısı
milli savunma bakanlığı (msb), operasyon, pkk, irak, terör, terör örgütü, terör saldırısı
MSB: 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
11:08 15.04.2024 (güncellendi: 11:19 15.04.2024)
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lının hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.