https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/msb-12-pkkli-terorist-duzenlenen-hava-harekatiyla-etkisiz-hale-getirildi--1082773898.html

MSB: 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB: 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lının hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T11:08+0300

2024-04-15T11:08+0300

2024-04-15T11:19+0300

savunma

milli savunma bakanlığı (msb)

operasyon

pkk

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terör

terör örgütü

terör saldırısı

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/merkez-bankasi-bilancosunda-tarihi-zarar-1082770540.html

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milli savunma bakanlığı (msb), operasyon, pkk, irak, terör, terör örgütü, terör saldırısı