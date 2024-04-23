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İngiltere hükümeti sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planını onayladı
İngiltere hükümeti sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planını onayladı
Sputnik Türkiye
İngiltere parlamentosu ülkeye yasa dışı yollarla giren sığınmacıları Ruanda'ya göndermek üzere iki yıldır geçirmeye uğraştığı plan, Avam Kamarası'nda... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T10:37+0300
2024-04-23T10:37+0300
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, parlamentonun üst kanadının gerekli yasayı nihayet kabul etmesiyle birlikte, planı değiştirme girişimleriyle haftalardır ertelenen sığınmacıları 10 ila 12 hafta içinde Ruanda'ya göndermeye başlama sözü vermişti.Sunak, hükümetin göçmenleri Ruanda'ya götürmek üzere ticari charter uçakları kiraladığını ve personeli eğittiğini, bu politikanın Muhafazakar Parti'nin bu yılın sonlarında yapılacak seçimler öncesinde azalan servetini de artıracağını umduğunu söyledi.Sunak açıklamasında, "Eğer yok, ama yok. Bu uçuşlar Ruanda'ya gidiyor" dedi.Son yıllarda çoğu Afrika, Ortadoğu ve Asya'daki savaş ve yoksulluktan kaçan on binlerce göçmen, Denizi'ni geçerek Britanya'ya ulaşıyordu.Yasanın bu hafta içinde Kral Charles tarafından onaylanması ve ardından da yasalaşması bekleniyor.Yasa kabul edilmeden önce konuşan Sunak, bir havaalanının hazır bekletildiğini, uçuşlar için yer ayırtıldığını ve 500 personelin göçmenlere 'Ruanda'ya kadar' eşlik etmeye hazır olduğunu söyledi.İki yıl önce formüle edilen ve Ruanda ile mutabık kalınan politika uyarınca, Britanya'ya yasadışı yollardan gelen her sığınmacı, hükümetin Kanal geçişlerini caydıracağını ve insan kaçakçılarının iş modelini çökerteceğini söylediği bir plan kapsamında Ruanda'ya gönderilecek. Sunak daha önce, kesin bir tarih vermeksizin, politikanın ilkbahara kadar hayata geçirileceğini umduğunu söylemişti.İngiltere yasa muhalifleri, sığınmacılarla kendi ülkelerinde ilgilenmek yerine onları Ruanda'ya sınır dışı etme planının insanlık dışı olduğunu söylüyor. Doğu Afrika ülkesinin kendi insan hakları sicili ve sığınmacıların tehlikeyle karşı karşıya oldukları ülkelere geri gönderilme riskiyle ilgili endişeleri dile getiriyorlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240118/sunak-herhangi-bir-yabanci-mahkeme-bizi-ruandaya-giden-ucaklari-kaldirmaktan-alikoyamaz-1079800164.html
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ingiltere, rishi sunak, birleşik krallık, kral charles, ruanda, avam kamarası
ingiltere, rishi sunak, birleşik krallık, kral charles, ruanda, avam kamarası

İngiltere hükümeti sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planını onayladı

10:37 23.04.2024
© İHA / ANDY RAINRishi Sunak
Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© İHA / ANDY RAIN
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İngiltere parlamentosu ülkeye yasa dışı yollarla giren sığınmacıları Ruanda'ya göndermek üzere iki yıldır geçirmeye uğraştığı plan, Avam Kamarası'nda onaylandı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, parlamentonun üst kanadının gerekli yasayı nihayet kabul etmesiyle birlikte, planı değiştirme girişimleriyle haftalardır ertelenen sığınmacıları 10 ila 12 hafta içinde Ruanda'ya göndermeye başlama sözü vermişti.
Sunak, hükümetin göçmenleri Ruanda'ya götürmek üzere ticari charter uçakları kiraladığını ve personeli eğittiğini, bu politikanın Muhafazakar Parti'nin bu yılın sonlarında yapılacak seçimler öncesinde azalan servetini de artıracağını umduğunu söyledi.
Sunak açıklamasında, "Eğer yok, ama yok. Bu uçuşlar Ruanda'ya gidiyor" dedi.
Son yıllarda çoğu Afrika, Ortadoğu ve Asya'daki savaş ve yoksulluktan kaçan on binlerce göçmen, Denizi'ni geçerek Britanya'ya ulaşıyordu.
Yasanın bu hafta içinde Kral Charles tarafından onaylanması ve ardından da yasalaşması bekleniyor.
Yasa kabul edilmeden önce konuşan Sunak, bir havaalanının hazır bekletildiğini, uçuşlar için yer ayırtıldığını ve 500 personelin göçmenlere 'Ruanda'ya kadar' eşlik etmeye hazır olduğunu söyledi.
İki yıl önce formüle edilen ve Ruanda ile mutabık kalınan politika uyarınca, Britanya'ya yasadışı yollardan gelen her sığınmacı, hükümetin Kanal geçişlerini caydıracağını ve insan kaçakçılarının iş modelini çökerteceğini söylediği bir plan kapsamında Ruanda'ya gönderilecek. Sunak daha önce, kesin bir tarih vermeksizin, politikanın ilkbahara kadar hayata geçirileceğini umduğunu söylemişti.
İngiltere yasa muhalifleri, sığınmacılarla kendi ülkelerinde ilgilenmek yerine onları Ruanda'ya sınır dışı etme planının insanlık dışı olduğunu söylüyor. Doğu Afrika ülkesinin kendi insan hakları sicili ve sığınmacıların tehlikeyle karşı karşıya oldukları ülkelere geri gönderilme riskiyle ilgili endişeleri dile getiriyorlar.
Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
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Sunak: Herhangi bir yabancı mahkeme, bizi Ruanda'ya giden uçakları kaldırmaktan alıkoyamaz
18 Ocak, 20:23
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