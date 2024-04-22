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Lavrov: Nükleer güçler savaşın eşiğinde
Lavrov: Nükleer güçler savaşın eşiğinde
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya verdiği destek yüzünden nükleer güçlerin savaşın eşiğinde olduğunu söyledi. 22.04.2024, Sputnik Türkiye
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Lavrov, başkent Moskova’da düzenlenen ‘Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme’ Konferansı katılımcılarına hitaben yaptığı konuşmada, “Batılılar, nükleer güçler arasında doğrudan bir askeri çatışmanın eşiğinde tehlikeli bir denge kuruyorlar ki bu da feci sonuçlar doğurabilir” ifadelerini kullanırken, suç işlemeye devam eden Kiev rejiminin başlıca sponsorları ve çeşitli provokatif adımların destekçileri arasında nükleer silaha sahip ülkeler olmasının endişe verici olduğunu vurguladı.Ukrayna’nın en büyük sponsorları arasında ABD, Fransa ve İngiltere gibi Batı’nın üç nükleer gücünün bulunduğunu anımsatan Rusya Dışişleri Bakanı, “Bu durumun nükleer gerilimde tehlike seviyesinin artmasına yol açacak ciddi stratejik riskler içerdiğini düşünüyoruz” dedi.Halihazırda dünyada silah kontrolü, silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda kriz yaşandığını dile getiren Lavrov, bu krizin, uluslararası güvenlik alanındaki eşi görülmemiş derin bozulmayı yansıttığını kaydetti.Dünyadaki durumun daha da kötüleşmesini önlemek, uzun vadeli istikrarı sağlamak ve gerçekçi bir silahsızlanma gündemini oluşturmak için çok kutupluluk, eşitlik ve bölünmezlik ilkelerine dayanan yenilenmiş uluslararası güvenlik mimarisinin inşasına yönelik ortak çabalara ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Rus bakan, “Ülkeler arası çatışma seviyesini azaltmak ve silahlanma kontrolü alanındaki gerçek ilerlemeyi sağlamak ancak bu şekilde mümkün olur” diye ekledi.Lavrov, Rusya’nın ABD'nin de aynı şeyi yapması halinde Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’na (CTBT) geri dönmeye hazır olduğunun altını çizerken, 1999 yılında ABD Kongresi'nin zorlama bahanelerle anlaşmanın onaylanmasını reddettiğini hatırlatarak şu şekilde konuştu:Lavrov, Washington'un 1999'dan bu yana bu yönde herhangi bir pratik adım atmadığına dikkat çekerek, “Antlaşmanın onaylanmasının ABD Kongresi'nden geçemeyeceği yönündeki spekülasyonları boş bir bahane olarak görüyoruz. Dolayısıyla Amerikan siyaset kurumunun CTBT ile ilgilenmediği sonucuna varıyoruz" ifadesini kullandı.
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batı, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, fransa, ingiltere, nükleer silah, nükleer savaş, ukrayna, ukrayna krizi, kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması örgütü (ctbto)
batı, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, fransa, ingiltere, nükleer silah, nükleer savaş, ukrayna, ukrayna krizi, kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması örgütü (ctbto)

Lavrov: Nükleer güçler savaşın eşiğinde

12:30 22.04.2024
© Sputnik / Алексей ФилипповRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya verdiği destek yüzünden nükleer güçlerin savaşın eşiğinde olduğunu söyledi.
Lavrov, başkent Moskova’da düzenlenen ‘Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme’ Konferansı katılımcılarına hitaben yaptığı konuşmada, “Batılılar, nükleer güçler arasında doğrudan bir askeri çatışmanın eşiğinde tehlikeli bir denge kuruyorlar ki bu da feci sonuçlar doğurabilir” ifadelerini kullanırken, suç işlemeye devam eden Kiev rejiminin başlıca sponsorları ve çeşitli provokatif adımların destekçileri arasında nükleer silaha sahip ülkeler olmasının endişe verici olduğunu vurguladı.
Ukrayna’nın en büyük sponsorları arasında ABD, Fransa ve İngiltere gibi Batı’nın üç nükleer gücünün bulunduğunu anımsatan Rusya Dışişleri Bakanı, “Bu durumun nükleer gerilimde tehlike seviyesinin artmasına yol açacak ciddi stratejik riskler içerdiğini düşünüyoruz” dedi.
Halihazırda dünyada silah kontrolü, silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda kriz yaşandığını dile getiren Lavrov, bu krizin, uluslararası güvenlik alanındaki eşi görülmemiş derin bozulmayı yansıttığını kaydetti.
Dünyadaki durumun daha da kötüleşmesini önlemek, uzun vadeli istikrarı sağlamak ve gerçekçi bir silahsızlanma gündemini oluşturmak için çok kutupluluk, eşitlik ve bölünmezlik ilkelerine dayanan yenilenmiş uluslararası güvenlik mimarisinin inşasına yönelik ortak çabalara ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Rus bakan, “Ülkeler arası çatışma seviyesini azaltmak ve silahlanma kontrolü alanındaki gerçek ilerlemeyi sağlamak ancak bu şekilde mümkün olur” diye ekledi.
Lavrov, Rusya’nın ABD'nin de aynı şeyi yapması halinde Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’na (CTBT) geri dönmeye hazır olduğunun altını çizerken, 1999 yılında ABD Kongresi'nin zorlama bahanelerle anlaşmanın onaylanmasını reddettiğini hatırlatarak şu şekilde konuştu:

Rusya'nın anlaşmanın onayını geri çekmesi, ABD ve diğer Batılı ülkelerin yukarıda bahsi geçen yıkıcı eylemlerine mantıklı bir yanıttı. Aynı zamanda, CTBT Antlaşmasının tam teşekküllü bir tarafı olmaya devam ediyoruz. Kısa bir süre önce Uluslararası İzleme Sisteminin kendi bölümünün oluşturulmasını tamamladık. Amerika Birleşik Devletleri bunu yapar yapmaz anlaşmanın onaylanması konusuna geri dönmeye hazırız.

Lavrov, Washington'un 1999'dan bu yana bu yönde herhangi bir pratik adım atmadığına dikkat çekerek, “Antlaşmanın onaylanmasının ABD Kongresi'nden geçemeyeceği yönündeki spekülasyonları boş bir bahane olarak görüyoruz. Dolayısıyla Amerikan siyaset kurumunun CTBT ile ilgilenmediği sonucuna varıyoruz" ifadesini kullandı.
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