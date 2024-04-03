https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/kuzey-koreden-yeni-hipersonik-fuze-testi-1082422992.html
Kuzey Kore’den yeni hipersonik füze testi
Kuzey Kore’den yeni hipersonik füze testi
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, katı yakıtla çalışan yeni orta menzilli hipersonik füzenin başarılı geçen test atışını yerinde denetledi. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T11:53+0300
2024-04-03T11:53+0300
2024-04-03T11:53+0300
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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, yeni orta menzilli hipersonik füzenin test edildiği bildirildi.Haberde, test atışını denetlediği ve emir gözlem alanından atış emri verdiği belirtilen Kim Jong-un'un, füzenin "nükleer savaştan caydırıcılığın artırılmasında rol oynayacağı" mesajı verdiği kaydedildi.Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın haberine göre testin amacı, yeni füzenin teknik özelliklerini, özellikle de ‘uçuş esnasında esnek yörünge’ özelliklerini ve manevra kabiliyetini teyit etmekti. Bunun için füzenin, ikinci aşama motorunun çalışması yavaşlatılarak ve uçuşun aktif fazında yörüngesi aniden değiştirilerek, hipersonik füzenin hızı, irtifası ve uçuş menzili kısıtlandı.Bunun sonucunda irtifası 101.1 kilometreden 72.3 kilometreye düşürülen füze bin kilometrelik mesafeyi kat etti.Katı yakıtla çalışan yeni orta menzilli hipersonik füzenin test atışının başarılı olduğu ifade edildi.Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurmuştuGüney Kore Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 06.53'te Japon Denizi yönüne balistik füze ateşlediği belirtilmişti.Açıklamada, orta menzilli olduğu tahmin edilen füzenin Japon Denizi'ne düştüğü kaydedilmişti.Daha sonra, Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD ve Japonya ile Kore Yarımadası yakınlarında nükleer kapasiteli uçakların kullanıldığı ortak hava tatbikatı yapıldığını açıklamıştı.Açıklamada, tatbikatın, Kuzey Kore'nin gittikçe artan nükleer ve füze tehditlerini caydırmak ve tatbikata katılan ülkelerin buna karşılık verme kabiliyetlerini geliştirmek için düzenlendiği kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/kuzey-kore-bu-yil-birkac-kesif-uydusu-firlatmayi-planladigini-dogruladi-1082349177.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, hipersonik füze, savunma, güney kore, japonya
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, hipersonik füze, savunma, güney kore, japonya
Kuzey Kore’den yeni hipersonik füze testi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, katı yakıtla çalışan yeni orta menzilli hipersonik füzenin başarılı geçen test atışını yerinde denetledi.
Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, yeni orta menzilli hipersonik füzenin test edildiği bildirildi.
Haberde, test atışını denetlediği ve emir gözlem alanından atış emri verdiği belirtilen Kim Jong-un'un, füzenin "nükleer savaştan caydırıcılığın artırılmasında rol oynayacağı" mesajı verdiği kaydedildi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın haberine göre testin amacı, yeni füzenin teknik özelliklerini, özellikle de ‘uçuş esnasında esnek yörünge’ özelliklerini ve manevra kabiliyetini teyit etmekti. Bunun için füzenin, ikinci aşama motorunun çalışması yavaşlatılarak ve uçuşun aktif fazında yörüngesi aniden değiştirilerek, hipersonik füzenin hızı, irtifası ve uçuş menzili kısıtlandı.
Bunun sonucunda irtifası 101.1 kilometreden 72.3 kilometreye düşürülen füze bin kilometrelik mesafeyi kat etti.
Katı yakıtla çalışan yeni orta menzilli hipersonik füzenin test atışının başarılı olduğu ifade edildi.
Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurmuştu
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 06.53'te Japon Denizi yönüne balistik füze ateşlediği belirtilmişti.
Açıklamada, orta menzilli olduğu tahmin edilen füzenin Japon Denizi'ne düştüğü kaydedilmişti.
Daha sonra, Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD ve Japonya ile Kore Yarımadası yakınlarında nükleer kapasiteli uçakların kullanıldığı ortak hava tatbikatı yapıldığını açıklamıştı.
Açıklamada, tatbikatın, Kuzey Kore'nin gittikçe artan nükleer ve füze tehditlerini caydırmak ve tatbikata katılan ülkelerin buna karşılık verme kabiliyetlerini geliştirmek için düzenlendiği kaydedilmişti.