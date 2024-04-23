https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/kanadali-aileye-kubada-olen-babalarinin-yerine-yanlis-cenaze-teslim-edildi-1083056637.html

Kanadalı aileye, Küba'da ölen babalarının yerine yanlış cenaze teslim edildi: Cenaze hala kayıp

Kanadalı aileye, Küba'da ölen babalarının yerine yanlış cenaze teslim edildi: Cenaze hala kayıp

Sputnik Türkiye

Kanada'nın Quebec eyaletinde bir aileye, Küba'da tatildeyken ölen babaları yerine başka bir kişinin cenazesi teslim edildi. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T11:57+0300

2024-04-23T11:57+0300

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cenaze

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quebec

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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Miriam Jarjour, 22 Mart'ta Küba'da tatil sırasında hayatını kaybeden babası Faraj Allah Jarjour'un cenazesini bulabilmek için yetkilileri arıyor.Miriam Jarjour, geçen hafta Küba'dan babasına ait olduğu iddia edilen bir cenazeyi teslim aldıklarını belirterek, "Cenaze babamdan 20 yaş genç bir Rus'a aitti." dedi.Şu ana kadar babasının cenazesiyle ilgili yetkililerden bir cevap alamadıklarını söyleyen Jarjour, Kanada Konsolosluğunun talimatı doğrultusunda cenazenin getirilmesi için 7 bin 300 dolar ödediğini belirterek, "Nerede benim babam?" ifadesini kullandı.Faraj Allah Jarjour, 22 Mart'ta Küba'da denizde yüzerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.Herhangi bir tıp merkezinin bulunmadığı bölgede Jarjour'un cesedi, sıcak hava altında 8 saat bir şezlongun üzerinde beklemiş ve ardından Havana'ya götürülmüştü.Söz konusu tarihten bu yana Jarjour'un cenazesinin akıbeti bilinmiyor.

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