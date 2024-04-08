https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/gene-boeing-737-gene-kaza-ucagin-motor-kapagi-koparak-kanada-carpti-1082570282.html
Yine Boeing 737 yine kaza: Uçağın motor kapağı koparak kanada çarptı
Yine Boeing 737 yine kaza: Uçağın motor kapağı koparak kanada çarptı
Sputnik Türkiye
Boeing'in skandalları devam ediyor. ABD'de bir yolcu uçağının motor kapağı kalkış sırasında koparak kanada çarptı. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T11:12+0300
2024-04-08T11:12+0300
2024-04-08T12:26+0300
dünya
boeing 737-800
boeing 737
boeing 737 max
boeing 737 max 8
uçak
abd
kaza
motor
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ABD'de Denver'dan Houstan'a giden Boeing yolcu uçağında, uçağın motor kapağı yerinden çıkarak kalkış sırasında kanada çarptı. Federal Havacılık İdaresi (FAA) açıklamasına göre, Southwest Airlines firmasının Denver-Houston seferini yapan Boeing 737-800 uçağının motor kapağı yerinden çıkarak kalkış sırasında kanat flapına çarptı. Olay ardından uçak güvenli bir şekilde Denver'a geri iniş yaptı ve yolcular başka bir uçağa bindirildi. Hava yolu firmasının 4 Nisan'da Texas'tan kalkacak aynı model bir diğer uçağının motorunda yangın çıkması nedeniyle sefer iptal edilmişti.FAA, söz konusu olaylara ilgili soruşturmaların devam ettiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240316/eski-calisani-konusmasin-diye-oldurulmustu-boeing-737nin-govdesi-ucus-sirasinda-tekrar-parcalandi-1081751259.html
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boeing 737-800, boeing 737, boeing 737 max, boeing 737 max 8, uçak, abd, kaza, motor
boeing 737-800, boeing 737, boeing 737 max, boeing 737 max 8, uçak, abd, kaza, motor
Yine Boeing 737 yine kaza: Uçağın motor kapağı koparak kanada çarptı
11:12 08.04.2024 (güncellendi: 12:26 08.04.2024)
Boeing'in skandalları devam ediyor. ABD'de bir yolcu uçağının motor kapağı kalkış sırasında koparak kanada çarptı.
ABD'de Denver'dan Houstan'a giden Boeing yolcu uçağında, uçağın motor kapağı yerinden çıkarak kalkış sırasında kanada çarptı.
Federal Havacılık İdaresi (FAA) açıklamasına göre, Southwest Airlines firmasının Denver-Houston seferini yapan Boeing 737-800 uçağının motor kapağı yerinden çıkarak kalkış sırasında kanat flapına çarptı. Olay ardından uçak güvenli bir şekilde Denver'a geri iniş yaptı ve yolcular başka bir uçağa bindirildi.
Hava yolu firmasının 4 Nisan'da Texas'tan kalkacak aynı model bir diğer uçağının motorunda yangın çıkması nedeniyle sefer iptal edilmişti.
FAA, söz konusu olaylara ilgili soruşturmaların devam ettiğini kaydetti.