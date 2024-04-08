https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/gene-boeing-737-gene-kaza-ucagin-motor-kapagi-koparak-kanada-carpti-1082570282.html

Yine Boeing 737 yine kaza: Uçağın motor kapağı koparak kanada çarptı

Yine Boeing 737 yine kaza: Uçağın motor kapağı koparak kanada çarptı

Sputnik Türkiye

Boeing'in skandalları devam ediyor. ABD'de bir yolcu uçağının motor kapağı kalkış sırasında koparak kanada çarptı. 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T11:12+0300

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ABD'de Denver'dan Houstan'a giden Boeing yolcu uçağında, uçağın motor kapağı yerinden çıkarak kalkış sırasında kanada çarptı. Federal Havacılık İdaresi (FAA) açıklamasına göre, Southwest Airlines firmasının Denver-Houston seferini yapan Boeing 737-800 uçağının motor kapağı yerinden çıkarak kalkış sırasında kanat flapına çarptı. Olay ardından uçak güvenli bir şekilde Denver'a geri iniş yaptı ve yolcular başka bir uçağa bindirildi. Hava yolu firmasının 4 Nisan'da Texas'tan kalkacak aynı model bir diğer uçağının motorunda yangın çıkması nedeniyle sefer iptal edilmişti.FAA, söz konusu olaylara ilgili soruşturmaların devam ettiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240316/eski-calisani-konusmasin-diye-oldurulmustu-boeing-737nin-govdesi-ucus-sirasinda-tekrar-parcalandi-1081751259.html

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