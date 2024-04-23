https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/kadin-doktorlar-tarafindan-tedavi-edilen-hastalarin-olme-olasiligi-daha-dusuk-1083058259.html

Kadın doktorlar tarafından tedavi edilen hastaların ölme olasılığı 'daha düşük'

Kadın doktorlar tarafından tedavi edilen hastaların ölme olasılığı 'daha düşük'

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırmaya göre, kadın doktorlar tarafından tedavi edilen hastaların ölme ve yeniden hastaneye yatırılma olasılığının daha düşük olduğu öne sürüldü. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T12:37+0300

2024-04-23T12:37+0300

2024-04-23T12:37+0300

yaşam

doktor

kadın

erkek

hasta

ölüm oranı

abd

kaliforniya üniversitesi (ucla)

araştırma

annals of internal medicine

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University of California, Los Angeles (UCLA) tarafından yapılan araştırma, kadın hastaların sağlığının kadın doktorlar tarafından tedavi edildiklerinde erkeklere kıyasla daha avantajlı olduğunu ortaya koydu.Annals of Internal Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada kadın hastaların ölüm oranı, kadın doktorlar tarafından tedavi edildiklerinde yüzde 8.15 iken, erkek doktorlar tarafından tedavi edildiklerinde bu oran yüzde 8.38'e yükseldiği saptandı. Bu durum araştırmacılar tarafından 'klinik açıdan anlamlı bir fark' olarak değerlendirildi.Kadın doktorlar tarafından tedavi edilen erkek hastalar için ölüm oranı ise yüzde 10.15 olarak tespit edilirken erkek doktorlar için bu oran yüzde 10.23 olarak kaydedildi. Araştırmacılar, hastaneye yeniden kabul oranları için de aynı modeli ortaya çıkardıklarını dile getirdi.Araştırmanın yazarlarından Profesör Yusuke Tsugawa, kadın ve erkek doktorların aynı şekilde hekimlik yapmaları halinde hasta sonuçlarının farklı olmayacağını belirterek şu cümleleri kaydetti:Çalışmada 2016 ve 2019 yılları arasında 458 binden fazla kadın hasta ve 319 binden fazla erkek meslektaşı için Medicare talep verileri incelendi. Kadın hekimlerin yüksek kaliteli bakım sağladığını ve bu nedenle daha fazla kadın hekime sahip olmanın toplumsal açıdan hastalara fayda sağladığının belirtildiği çalışmada araştırmacılar, erkek ve kadın doktorlar arasındaki eşitsizliğe neden olabilecek çeşitli faktörlerden bahsederek, bu uçurumun erkek doktorların kadın hastalarının hastalıklarının ciddiyetini hafife almalarıyla bağlantılı olabileceğini dile getirdiler.Önceki çalışmalar, erkek doktorların kadın hastalarının ağrı düzeylerini, gastrointestinal ve kardiyovasküler semptomlarını ve inme riskini hafife aldıklarını, bunun da tedaviye erişimde gecikmelere veya eksik bakım almalarına yol açabileceğini öne sürüyordu.Araştırmacılar ayrıca, ölüm oranı farkının kadın doktorların kadın hastalarıyla daha iyi iletişim kurabilmeleriyle bağlantılı olabileceğini, hastaların önemli bilgileri açıklama şansını artırdığını ve bunun da teşhis ve tedaviyi hızlandırdığını söyledi.Çalışmada ayrıca, kadın hastaların hassas muayeneler ve kadın doktorlarla ayrıntılı konuşmalar yapma konusunda daha rahat olabilecekleri de saptandı. Ancak araştırmacılar, erkek ve kadın doktorların sağladıkları ilaç ve bakımdaki farklılıklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için daha fazla çalışma yapılması çağrısında bulundu.Profesör Tsugawa, "Bu konunun daha iyi anlaşılması, hasta bakımını etkili bir şekilde iyileştiren müdahalelerin geliştirilmesine yol açabilir. Kadın hekimlerin yüksek kaliteli bakım sağladığını ve bu nedenle daha fazla kadın hekime sahip olmanın toplumsal açıdan hastalara fayda sağladığını belirtmek önemlidir" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/beyinde-kalici-hasara-yol-acan-yiyecekler-aciklandi-gecmeyen-hafiza-bozukluklari-ortaya-cikiyor-1083053379.html

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kadın doktor, erkek doktor, ölme olasılığı daha düşük