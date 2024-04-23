https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/iyi-parti-ankara-il-baskani-istifa-etti-1083069162.html

İYİ Parti Ankara İl Başkanı görevinden istifa etti

İYİ Parti Ankara İl Başkanı görevinden istifa etti

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T17:24+0300

2024-04-23T17:24+0300

2024-04-23T17:24+0300

iyi parti

il

başkan

istifa

ankara

türkiye

akif sarp önder

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İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder, X hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini açıkladı.Önder'in kişisel X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/iyi-parti-genel-baskan-adayi-kodaz-parti-genel-merkezinde-basin-aciklamasi-yapmama-izin-verilmedi-1083037037.html

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