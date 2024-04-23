https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/iyi-parti-ankara-il-baskani-istifa-etti-1083069162.html
İYİ Parti Ankara İl Başkanı görevinden istifa etti
İYİ Parti Ankara İl Başkanı görevinden istifa etti
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T17:24+0300
2024-04-23T17:24+0300
2024-04-23T17:24+0300
iyi parti
il
başkan
istifa
ankara
türkiye
akif sarp önder
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İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder, X hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini açıkladı.Önder'in kişisel X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/iyi-parti-genel-baskan-adayi-kodaz-parti-genel-merkezinde-basin-aciklamasi-yapmama-izin-verilmedi-1083037037.html
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iyi parti, il, başkan, istifa, ankara, akif sarp önder
iyi parti, il, başkan, istifa, ankara, akif sarp önder
İYİ Parti Ankara İl Başkanı görevinden istifa etti
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder, X hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Önder'in kişisel X hesabından yaptığı paylaşım şöyle: