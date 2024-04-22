https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/iyi-parti-genel-baskan-adayi-kodaz-parti-genel-merkezinde-basin-aciklamasi-yapmama-izin-verilmedi-1083037037.html

İYİ Parti Genel Başkan adayı Kodaz: Parti genel merkezinde basın açıklaması yapmama izin verilmedi

İYİ Parti Genel Başkan adayı Kodaz: Parti genel merkezinde basın açıklaması yapmama izin verilmedi

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Genel Başkan adayı Günay Kodaz, “Parti genel merkezinde basın açıklaması yapmama izin verilmedi” dedi. 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T21:35+0300

2024-04-22T21:35+0300

2024-04-22T21:35+0300

politika

iyi parti

aday

meral akşener

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079639134_0:10:641:371_1920x0_80_0_0_562a1c6e55fe0bfcdefb68f39f24d64a.jpg

İYİ Parti Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Avukat Günay Kodaz, parti genel sekreterliğince genel merkez önünde açıklama yapmasına izin verilmediğini iddia etti. İhlas Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Kodaz, “Benim aday olup olmamam konusunda kamuoyunun kafasını bulandırdılar. Yasal olarak hakkımdı. Hala kurucular kurucusu üyesiyim, hala parti üyesiyim. Ve hala da üst kurul delegesiyim. Benim bu aday yolculuğumu karalamak istediler. İhraç durumum var ama kesinleşmedi. Davamız devam ediyor. Genel başkan adayı koşullarına sahip olduğuma dair dilekçe verdim. Ve genel merkezde açıklama yapmak istedim. Önce bana dönüp 'Yapabilirsiniz' dediler. Diğer adaylar için basına duyuruda bulundular. Fakat benim için basın duyurusunda bulunmadılar. Basına duyuruyu kendim yapmam gerektiğini belirttiler. Bunun üzerine kendim basın açıklaması hazırladım. Fakat bugün bana geri dönüş yapıldığında genel merkezde basın açıklaması yapmama izin verilemeyeceğini belirttiler. Koray Bey ve benim bu saatten sonra açıklama yapamayacağımı söylediler. 17 Nisan günü açıklama yapmama izin verdiler. 3 gün sonra bugün ise açıklama yapamayacağımı söylediler. Bu kararı şüpheyle karşılaşıyorum” şeklinde konuştu. Bu karardan İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz’ı sorumlu tutan Kodaz, “İYİ Parti’nin içinde bazıları benim kürsüye çıkıp seçmenin gönlünü kazanacağım için hitap etmemi istemediler. Seçmeni ikna edebileceğim kaygısıyla bu yarışın tek kadın adayını elemeye gayret ediyorlar. Önce yasal olmasına rağmen aday olamayacağımı söylediler ve üst kurul delegesinin kafasını karıştırmaya çalıştılar. Bunu engelleyemeyeceklerini anladıktan sonra aday olabilirsiniz dediler” ifadelerini kullandı. Kodaz, bu durumun siyasi nezaketsizlik ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/iyi-parti-teskilat-baskani-kavuncu-gorevinden-istifa-etti-1082440137.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iyi parti, aday, meral akşener