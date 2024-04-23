https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/istanbul-valiligi-taksim-meydani-kararini-acikladi-1083062726.html

İstanbul Valisi Gül: Taksim Meydanı bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına kapalıdır

İstanbul Valisi Gül: Taksim Meydanı bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına kapalıdır

Sputnik Türkiye

İstanbul Valisi Davut Gül, "Taksim Meydanı bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına kapalıdır. Kutlamaların yapılacağı alan bu hafta içi netleşecek" dedi. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

taksim

istanbul valiliği

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1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşıyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı’nın bu yıl da kutlamalara kapalı olacağını söyledi.Vali Gül, “Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı.” dedi.Bayramı Taksim Meydanı’nda kutlamak isteyen sendikalar olduğunu ancak bu kararı kendilerine ilettiklerini ifade eden Vali Gül, “1 Mayıs, Taksim’in dışındaki bir alanda kutlanacak.” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/bakan-isikhandan-taksim-meydani-aciklamasi-bu-alanda-kutlama-inadi-1-mayisin-ruhunu-zedeliyor-1083030239.html

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