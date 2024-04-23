https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/istanbul-valiligi-taksim-meydani-kararini-acikladi-1083062726.html
İstanbul Valisi Gül: Taksim Meydanı bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına kapalıdır
İstanbul Valisi Gül: Taksim Meydanı bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına kapalıdır
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Davut Gül, "Taksim Meydanı bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına kapalıdır. Kutlamaların yapılacağı alan bu hafta içi netleşecek" dedi. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T14:29+0300
2024-04-23T14:29+0300
2024-04-23T14:50+0300
türkiye
taksim
istanbul valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/04/1056066344_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_4bb13dc20a4c228b2d9f2eee2352e1eb.jpg
1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşıyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı’nın bu yıl da kutlamalara kapalı olacağını söyledi.Vali Gül, “Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı.” dedi.Bayramı Taksim Meydanı’nda kutlamak isteyen sendikalar olduğunu ancak bu kararı kendilerine ilettiklerini ifade eden Vali Gül, “1 Mayıs, Taksim’in dışındaki bir alanda kutlanacak.” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/bakan-isikhandan-taksim-meydani-aciklamasi-bu-alanda-kutlama-inadi-1-mayisin-ruhunu-zedeliyor-1083030239.html
türkiye
taksim
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/04/1056066344_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_40ca830c2f020165c030a651143d336e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
taksim, istanbul valiliği
taksim, istanbul valiliği
İstanbul Valisi Gül: Taksim Meydanı bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına kapalıdır
14:29 23.04.2024 (güncellendi: 14:50 23.04.2024)
İstanbul Valisi Davut Gül, "Taksim Meydanı bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına kapalıdır. Kutlamaların yapılacağı alan bu hafta içi netleşecek" dedi.
1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşıyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı’nın bu yıl da kutlamalara kapalı olacağını söyledi.
Vali Gül, “Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı.” dedi.
Bayramı Taksim Meydanı’nda kutlamak isteyen sendikalar olduğunu ancak bu kararı kendilerine ilettiklerini ifade eden Vali Gül, “1 Mayıs, Taksim’in dışındaki bir alanda kutlanacak.” şeklinde konuştu.