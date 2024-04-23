https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ismail-kartal-sezon-sonu-sampiyon-olacagiz-1083047993.html

İsmail Kartal: Sezon sonu şampiyon olacağız

İsmail Kartal: Sezon sonu şampiyon olacağız

Sputnik Türkiye

Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Önümüzde 5 maç var. Sezon sonu... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T09:18+0300

2024-04-23T09:18+0300

2024-04-23T09:32+0300

spor

ismail kartal

ali koç

fenerbahçe

sivasspor

penaltı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1d/1079158981_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08071bfa6da47c48b4351d73aca27324.jpg

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Kartal, “Buraya bugün 3 puan için gelmiştik. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Sivasspor’un iyi mücadele ettiğini de biliyorduk. Sivasspor bize karşı çok kapandı. Maçta 2-1 öne geçmemize rağmen maçı kazanamadık. Ben oyuncularıma güveniyorum. Biz halen şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Önümüzde 5 maç var. Sezon sonu şampiyon olacağız. Maçın sonundaki penaltı böyle verilmez. Bu çok ağır bir karar. Kalan 5 maçı da kazanarak şampiyon olacağımıza inanıyoruz” dedi.'Adalet istiyoruz'VAR’daki yabancı hakem ile ilgili yöneltilen soruya Kartal, “Yabancı VAR hakemi var diye olmayan bir şeyi neden veriyorlar. Biz adalet istiyoruz. Ama bu akşam adalet bizim aleyhimize işledi. Galibiyet için geldik ama istediğimiz sonucu elde edemedik. Biz halen şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bugün biz burada çok iyi oynayamadık. 3-4 günde maç oynamanın zorlukları var. Sonuçta olmadı. Üzgünüz, taraftarımızdan da özür diliyoruz. Önümüzde 5 tane daha maç var. Hemen toparlanıp önümüzde bakacağız. Biz 5 maçımızın 5’ini de kazanmak için bütün var gücümüzle çalışacağız. Asla pes etmedik etmeyeceğiz de.” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ali-koc-icinde-bulundugumuz-kisir-dongu-bize-yeter-dedirtti-1082402728.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sivasspor - fenerbahçe,sivassporfb maçı,fenerbahçe sivasspor,benjamin brand,fenerbahce,sivas fenerbahçe,fener,fener maçı,ismail kartal,fb maç,irfan can kahveci,sivas fenerbahçe maçı,fenerbahçe-sivasspor,sivasspor fenerbahçe,fenerbahçe sivasspor maçı,sivasspor fenerbahçe maçı,fenerbahce sivasspor,fenerbahçe sivas,fb sivas maçı,fenerbahçe maç