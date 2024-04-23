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İsmail Kartal: Sezon sonu şampiyon olacağız
İsmail Kartal: Sezon sonu şampiyon olacağız
Sputnik Türkiye
Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Önümüzde 5 maç var. Sezon sonu... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Kartal, “Buraya bugün 3 puan için gelmiştik. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Sivasspor’un iyi mücadele ettiğini de biliyorduk. Sivasspor bize karşı çok kapandı. Maçta 2-1 öne geçmemize rağmen maçı kazanamadık. Ben oyuncularıma güveniyorum. Biz halen şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Önümüzde 5 maç var. Sezon sonu şampiyon olacağız. Maçın sonundaki penaltı böyle verilmez. Bu çok ağır bir karar. Kalan 5 maçı da kazanarak şampiyon olacağımıza inanıyoruz” dedi.'Adalet istiyoruz'VAR’daki yabancı hakem ile ilgili yöneltilen soruya Kartal, “Yabancı VAR hakemi var diye olmayan bir şeyi neden veriyorlar. Biz adalet istiyoruz. Ama bu akşam adalet bizim aleyhimize işledi. Galibiyet için geldik ama istediğimiz sonucu elde edemedik. Biz halen şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bugün biz burada çok iyi oynayamadık. 3-4 günde maç oynamanın zorlukları var. Sonuçta olmadı. Üzgünüz, taraftarımızdan da özür diliyoruz. Önümüzde 5 tane daha maç var. Hemen toparlanıp önümüzde bakacağız. Biz 5 maçımızın 5’ini de kazanmak için bütün var gücümüzle çalışacağız. Asla pes etmedik etmeyeceğiz de.” diye konuştu.
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İsmail Kartal: Sezon sonu şampiyon olacağız

09:18 23.04.2024 (güncellendi: 09:32 23.04.2024)
© AA / Ali Atmacaİsmail Kartal
İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© AA / Ali Atmaca
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Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Önümüzde 5 maç var. Sezon sonu şampiyon olacağız. Kalan 5 maçı da kazanarak şampiyon olacağımıza inanıyoruz” dedi.
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Kartal, “Buraya bugün 3 puan için gelmiştik. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Sivasspor’un iyi mücadele ettiğini de biliyorduk. Sivasspor bize karşı çok kapandı. Maçta 2-1 öne geçmemize rağmen maçı kazanamadık. Ben oyuncularıma güveniyorum. Biz halen şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Önümüzde 5 maç var. Sezon sonu şampiyon olacağız. Maçın sonundaki penaltı böyle verilmez. Bu çok ağır bir karar. Kalan 5 maçı da kazanarak şampiyon olacağımıza inanıyoruz” dedi.

'Adalet istiyoruz'

VAR’daki yabancı hakem ile ilgili yöneltilen soruya Kartal, “Yabancı VAR hakemi var diye olmayan bir şeyi neden veriyorlar. Biz adalet istiyoruz. Ama bu akşam adalet bizim aleyhimize işledi. Galibiyet için geldik ama istediğimiz sonucu elde edemedik. Biz halen şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bugün biz burada çok iyi oynayamadık. 3-4 günde maç oynamanın zorlukları var. Sonuçta olmadı. Üzgünüz, taraftarımızdan da özür diliyoruz. Önümüzde 5 tane daha maç var. Hemen toparlanıp önümüzde bakacağız. Biz 5 maçımızın 5’ini de kazanmak için bütün var gücümüzle çalışacağız. Asla pes etmedik etmeyeceğiz de.” diye konuştu.
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