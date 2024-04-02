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Ali Koç: Ligden çekilme kararının 3 ay sonraki genel kurula kadar rafa kaldırıyoruz

Ali Koç: Ligden çekilme kararının 3 ay sonraki genel kurula kadar rafa kaldırıyoruz

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "En son seçenek olarak tercih edilen opsiyon ligden çekilme. Bu opsiyonu, 3 ay sonraki Genel Kurul'a kadar masadan kaldırıyoruz"... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T20:30+0300

2024-04-02T20:30+0300

2024-04-02T21:51+0300

spor

trabzonspor

fenerbahçe

ali koç

hakem

fetö

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, çoğunluğun sağlanmasıyla başlayan olağanüstü genel kurulda açıklamada bulundu.Ülker Stadı'nda düzenlenen toplantıda açılış konuşmasının ardından sahneye gelen Koç, Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük ailesi olduğunu belirtti.Kongrenin olağanüstü yoğunlukta gerçekleştiğini vurgulayan Koç, "Böylesine bir günde hafta içi ramazan ayı olmasına rağmen, çok kısa sürede çağrı yapmış olmamıza rağmen bu şekilde tribünleri doldurmanız olağanüstü. Bu sayıyı yakalamamızı istemeyen, dua eden düşmanlarımızın yanında dost bildiklerimiz de vardı. Dosta güven, düşmana korku salan bir tepki verdiniz, sizlere helal olsun" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin çok uzun yıllar spor dışında birçok alanda mücadele etmek zorunda bırakıldığını aktaran Koç, şöyle devam etti:Sarı-lacivertli camianın 20 yıldır büyük haksızlıklara maruz kaldığını anlatan Koç, "Bu duruma isyan etmemek insan doğasına, fıtratına, hayatın olağan akışına aykırıdır. Şu Trabzonspor maçında yaşadıklarımıza değinmek istiyorum çünkü bizler için bardağı taşıran son damla oldu. Çünkü bu maçta, maç sonrasında yaşananlar organize ve planlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu herhangi bir futbol maçında yaşanan olaylardan ibaret değildir. Açık ve net söylüyorum, kim üstüne alınırsa alınsın, bu duruma göz yumulmuş, müsaade edilmiştir" diye konuştu.Ali Koç, Trabzonspor maçında gergin geçeceği bilindiği halde tedbir alınmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:Fenerbahçe Kulübü Başkanı, futbolcularına ceza verdirmeye çalışan rakipleri olduğunun da altını çizerek, şunları aktardı:Yaşananların ardından geçmiş olsun mesajı alamadıklarını da belirten Koç, "Şampiyonluk hedefimize ilk taş koymayı Pendikspor maçında denediler. Orada hedefe ulaşamadılar. Batshuayi'nin son dakika golüyle Trabzonspor maçında da şampiyonluk yolculuğumuza engel koyamadılar. Ama sanmayın ki teşebbüs etmeye devam etmeyecekler. Yöneticiler arasında bir sıkıntı yok, maç 2-0 gidiyor, şöyle bir gerginlik söz konusu. Ama başka bir İstanbul takımına 5-1 yenilince böyle bir görüntü yok" değerlendirmesinde bulundu."En son seçenek olarak tercih edilen opsiyon ligden çekilme. Bu opsiyonu, 3 ay sonraki Genel Kurul'a kadar masadan kaldırıyoruz" diyen Koç, "Aynı çağrıyı tekrar yapıyorum. Lütfen seyahat planı yapmayın ve Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin" dedi.'Türkiye Kupası’na en az 2 sezon katılmama düşüncesindeyiz'Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalarına verilen aranın ardından devam etti.Ülker Stadı'nda düzenlenen toplantıda verilen iftar arasının ardından açıklamalarına devam eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hayatını kaybeden eski Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Togay Bayatlı'ya başsağlığı diledi.Olağanüstü genel kurulda alınması gündeme gelen kararlarla ilgili açıklamalarda bulunan Ali Koç, şöyle devam etti:'Bu maça 19 yaş altı takımıyla çıkma opsiyonunu sizlere sunacağız'Şanlıurfa'da 7 Nisan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan 2023 Süper Kupa finali hakkındaki açıklamalarıyla devam eden Ali Koç, daha önce taraftarlara 2 kez kupa için seyahat programı yapmama çağrısında bulunduğunu hatırlatarak "2 Nisan akşamına kadar 'Urfa seyahati programı yapmayın, bilet almayın.' dedim. Aynı çağrıyı tekrar yapıyorum, lütfen Urfa'ya seyahat planı yapmayın, Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin" ifadelerini kullandı.Süper Kupa finaliyle ilgili iki opsiyonları olduğunun altını çizen Ali Koç, şöyle konuştu:Süper Kupa finaline çıkılmaması durumunda önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'na ve Süper Kupa'ya katılamayacaklarının bilgisini veren Ali Koç, "Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı bilmiyoruz? Geliri yok onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız. Organizasyon iptaliyle Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) karışabileceği her türlü zararı karşılamak zorunda olabiliriz. Urfa Stadı'nda yıllardır yanılmıyorsam top oynanmıyor. Allah bilir oranın temel atma parasını da bizden isterler. Bu maça 19 yaş altı takımıyla çıkma opsiyonunu sizlere sunacağız" açıklamasını yaptı.Ali Koç, genel kurul üyelerinin 19 yaş altı takımıyla maça çıkılma opsiyonuna tepki göstermesi üzerine de "Bu ıslıklamalardan anladığım, 19 yaş altıyla çıkacağımıza hiç çıkmayalım. Bizim de tercihimiz bu ama işin hukuki tarafında onlara bu malzemeyi veremeyiz. Dolayısıyla birazdan sizden yetki isteyeceğiz" diyerek konuşmasına devam etti.'En az 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamamız gerektiği düşüncesindeyiz'Başkan Ali Koç, bir diğer opsiyonlarının da önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmamak olduğunun altını çizerek şunları söyledi:Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçlar hakkında da bir opsiyonun kendilerine geldiğini dile getiren Koç, "Trabzon'daki faili meçhul olay çözülene kadar maçlara gitmeyelim opsiyonu var. Bu opsiyon bizim için aklımıza yatan bir opsiyon ancak sadece 3 puan değil 6 puan eksiliyor onun için yarışı olumsuz etkiliyor" diye konuştu.TFF'nin istifaya çağrılması sürecinin başlatılmasının istendiğini de vurgulayan ekleyen Ali Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/pfdkdan-ali-koc-ve-ertugrul-dogana-para-cezasi-1082364842.html

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trabzonspor, fenerbahçe, ali koç, hakem, fetö