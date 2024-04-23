https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ikby-baskani-barzaniden-turkiyeye-zor-zamanlarda-yaptigi-yardimlar-icin-tesekkur-1083042257.html
IKBY Başkanı Barzani'den Türkiye'ye zor zamanlarda yaptığı yardımlar için teşekkür
IKBY Başkanı Barzani'den Türkiye'ye zor zamanlarda yaptığı yardımlar için teşekkür
Sputnik Türkiye
IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Erbil’deki görüşmesinde, Türkiye ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini dile getirdiği... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T01:16+0300
2024-04-23T01:16+0300
2024-04-23T01:16+0300
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IKBY Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ziyareti, Iraklı yetkililer ile yaptığı görüşmeler, Türkiye'nin Irak ve IKBY ile ekonomik, ticari ve güvenlik alanındaki işbirliğinin ele alındığı belirtildi.IKBY Başkanı Barzani’nin Türkiye ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini belirttiği kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin zor zamanlarda IKBY'ye yaptığı yardımlar ve işbirliği nedeniyle teşekkür ettiğinin de altı çizildi.Açıklamada, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’nin de Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeyi arzu ettiklerini belirttiği, IKBY'deki Türk firmaları için yatırım ve ticaret imkanlarının olduğu ve zor ekonomik dönemlerde bile çalışmaları sürdürmeleri nedeniyle teşekkür ettiği aktarıldı.Öte yandan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmekten memnun olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/cumhurbaskani-erdogan-irakin-her-gecen-gun-siddetten-uzaklastigini-gormek-memnuniyet-verici--1083041439.html
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neçirvan barzani, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), recep tayyip erdoğan
neçirvan barzani, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), recep tayyip erdoğan
IKBY Başkanı Barzani'den Türkiye'ye zor zamanlarda yaptığı yardımlar için teşekkür
IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Erbil’deki görüşmesinde, Türkiye ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini dile getirdiği ve zor zamanlarda IKBY'ye yapılan yardımlar nedeniyle teşekkür ettiğini belirtti.
IKBY Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ziyareti, Iraklı yetkililer ile yaptığı görüşmeler, Türkiye'nin Irak ve IKBY ile ekonomik, ticari ve güvenlik alanındaki işbirliğinin ele alındığı belirtildi.
IKBY Başkanı Barzani’nin Türkiye ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini belirttiği kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin zor zamanlarda IKBY'ye yaptığı yardımlar ve işbirliği nedeniyle teşekkür ettiğinin de altı çizildi.
Açıklamada, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’nin de Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeyi arzu ettiklerini belirttiği, IKBY'deki Türk firmaları için yatırım ve ticaret imkanlarının olduğu ve zor ekonomik dönemlerde bile çalışmaları sürdürmeleri nedeniyle teşekkür ettiği aktarıldı.
Öte yandan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmekten memnun olduğunu belirtti.