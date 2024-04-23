https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ikby-baskani-barzaniden-turkiyeye-zor-zamanlarda-yaptigi-yardimlar-icin-tesekkur-1083042257.html

IKBY Başkanı Barzani'den Türkiye'ye zor zamanlarda yaptığı yardımlar için teşekkür

IKBY Başkanı Barzani'den Türkiye'ye zor zamanlarda yaptığı yardımlar için teşekkür

Sputnik Türkiye

IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Erbil’deki görüşmesinde, Türkiye ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini dile getirdiği... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T01:16+0300

2024-04-23T01:16+0300

2024-04-23T01:16+0300

dünya

neçirvan barzani

ikby

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

recep tayyip erdoğan

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IKBY Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ziyareti, Iraklı yetkililer ile yaptığı görüşmeler, Türkiye'nin Irak ve IKBY ile ekonomik, ticari ve güvenlik alanındaki işbirliğinin ele alındığı belirtildi.IKBY Başkanı Barzani’nin Türkiye ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini belirttiği kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin zor zamanlarda IKBY'ye yaptığı yardımlar ve işbirliği nedeniyle teşekkür ettiğinin de altı çizildi.Açıklamada, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’nin de Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeyi arzu ettiklerini belirttiği, IKBY'deki Türk firmaları için yatırım ve ticaret imkanlarının olduğu ve zor ekonomik dönemlerde bile çalışmaları sürdürmeleri nedeniyle teşekkür ettiği aktarıldı.Öte yandan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmekten memnun olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/cumhurbaskani-erdogan-irakin-her-gecen-gun-siddetten-uzaklastigini-gormek-memnuniyet-verici--1083041439.html

ikby

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

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neçirvan barzani, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), recep tayyip erdoğan