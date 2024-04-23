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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'ın her geçen gün şiddetten uzaklaştığını görmek memnuniyet verici
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'ın her geçen gün şiddetten uzaklaştığını görmek memnuniyet verici
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile Erbil'de yaptığı görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T00:42+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve beraberlerindeki heyetle Erbil'de görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Irak'ın her geçen gün şiddetten uzaklaştığını görmenin memnuniyet verici olduğunu, PKK meselesinin artık gündemden çıkartılmasının vaktinin geldiğini, Türkiye'nin terörle mücadelede ortaya konan birlikteliğe önem verdiğini ve bunu ileri seviyeye taşıma kararlılığının bulunduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile çok kapsamlı hukuki metinler imzalandığını ve bu işbirliği perspektifinin IKBY bölgesini de kapsadığını, Bağdat'ta imzalanan mutabakat zaptı ile dünyaya ilan edilen Kalkınma Yolu'nun bütün Irak'ın refah ve huzuruna hizmet edeceğini, Bağdat ve Erbil yönetimlerinin üçüncü tarafların müdahalesine imkan vermeden sağlıklı bir diyalog ve çalışma ilişkisi tesis etmesi gerektiğini söyledi.Türkiye'nin IKBY ile ticari ilişkileri ilerletme isteğini ortaya koyan Erdoğan, Ovaköy-Fişhabur Hudut Kapısı'nın en kısa sürede açılması, Derecik-Zeti Hudut Kapısı'ndan araç geçişinin başlatılmasının önemli olduğunu belirtti.Erdoğan, bölgedeki Türkmenlerin siyasi temsil başta olmak üzere haklarının ve çıkarlarının gözetileceğine inandığını da ifade etti.
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recep tayyip erdoğan, irak, ikby, terör
recep tayyip erdoğan, irak, ikby, terör

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'ın her geçen gün şiddetten uzaklaştığını görmek memnuniyet verici

00:42 23.04.2024
© AA / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile Erbil'de yaptığı görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın görüşmede, Irak'ın her geçen gün şiddetten uzaklaştığını görmenin memnuniyet verici olduğunu, PKK meselesinin artık gündemden çıkartılmasının vaktinin geldiğini ifade ettiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve beraberlerindeki heyetle Erbil'de görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Irak'ın her geçen gün şiddetten uzaklaştığını görmenin memnuniyet verici olduğunu, PKK meselesinin artık gündemden çıkartılmasının vaktinin geldiğini, Türkiye'nin terörle mücadelede ortaya konan birlikteliğe önem verdiğini ve bunu ileri seviyeye taşıma kararlılığının bulunduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile çok kapsamlı hukuki metinler imzalandığını ve bu işbirliği perspektifinin IKBY bölgesini de kapsadığını, Bağdat'ta imzalanan mutabakat zaptı ile dünyaya ilan edilen Kalkınma Yolu'nun bütün Irak'ın refah ve huzuruna hizmet edeceğini, Bağdat ve Erbil yönetimlerinin üçüncü tarafların müdahalesine imkan vermeden sağlıklı bir diyalog ve çalışma ilişkisi tesis etmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin IKBY ile ticari ilişkileri ilerletme isteğini ortaya koyan Erdoğan, Ovaköy-Fişhabur Hudut Kapısı'nın en kısa sürede açılması, Derecik-Zeti Hudut Kapısı'ndan araç geçişinin başlatılmasının önemli olduğunu belirtti.
Erdoğan, bölgedeki Türkmenlerin siyasi temsil başta olmak üzere haklarının ve çıkarlarının gözetileceğine inandığını da ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbil'de Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile görüştü
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