https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ibb-kirazli-halkali-metro-projesi-icin-250-milyon-dolar-borclanacak-1082920559.html
İBB, Kirazlı-Halkalı metro projesi için 250 milyon dolar borçlanacak
İBB, Kirazlı-Halkalı metro projesi için 250 milyon dolar borçlanacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Kirazlı-Halkalı metro hattı için kullanılmak üzere 250 milyon 361 bin 766 dolar tutarında dış borçlanma maddesi... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T20:58+0300
2024-04-18T20:58+0300
2024-04-18T20:58+0300
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ibb
ibb meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İBB Meclisi nisan ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Mecliste, İBB Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü'nün dış borçlanma talebi görüşüldü.Müdürlüğün talebinde, Avrupa Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğü tarafından, Kirazlı-Halkalı Üniversite raylı sistem hattı kısmının yapım ihalesine çıkılmasının planlandığı, bahse konu yatırım için eurobond tahvil ihracı ile 170 milyon euro (203 milyon 719 bin 8 dolar) proje finansmanı sağlandığı kaydedildi.Feshedilen proje için toplam 283 milyon 852 bin 797 lira hak ediş düzenlendiği belirtilen talepte, "Yeniden ihaleye çıkarılacak olan bu işin yaklaşık maliyeti 454 milyon 80 bin 774 dolar olduğundan, 'Kirazlı- Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşleri İkmal İnşaatı İşi' projesi için ihtiyaç duyulan ilave finansman arada kalan tutar farkı olan 250 milyon 361 bin 766 dolardır" ifadelerine yer verildi.Plan ve Bütçe Komisyonu, görüşünde 2023 yılından bu yana komisyonda bekleyen 250 milyon 361 bin 766 dolar, KDV ve sigorta primi de eklenerek dış borçlanma talebi için İBB Başkanına yetki verilmesini uygun gördü.Oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ibb-baskani-imamoglu-hakkinda-telif-ihlali-iddiasiyla-suc-duyurusu-1082909139.html
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ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metro, metro, halkalı
ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metro, metro, halkalı
İBB, Kirazlı-Halkalı metro projesi için 250 milyon dolar borçlanacak
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Kirazlı-Halkalı metro hattı için kullanılmak üzere 250 milyon 361 bin 766 dolar tutarında dış borçlanma maddesi kabul edildi.
İBB Meclisi nisan ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste, İBB Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü'nün dış borçlanma talebi görüşüldü.
Müdürlüğün talebinde, Avrupa Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğü tarafından, Kirazlı-Halkalı Üniversite raylı sistem hattı kısmının yapım ihalesine çıkılmasının planlandığı, bahse konu yatırım için eurobond tahvil ihracı ile 170 milyon euro (203 milyon 719 bin 8 dolar) proje finansmanı sağlandığı kaydedildi.
Feshedilen proje için toplam 283 milyon 852 bin 797 lira hak ediş düzenlendiği belirtilen talepte, "Yeniden ihaleye çıkarılacak olan bu işin yaklaşık maliyeti 454 milyon 80 bin 774 dolar olduğundan, 'Kirazlı- Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşleri İkmal İnşaatı İşi' projesi için ihtiyaç duyulan ilave finansman arada kalan tutar farkı olan 250 milyon 361 bin 766 dolardır" ifadelerine yer verildi.
Plan ve Bütçe Komisyonu, görüşünde 2023 yılından bu yana komisyonda bekleyen 250 milyon 361 bin 766 dolar, KDV ve sigorta primi de eklenerek dış borçlanma talebi için İBB Başkanına yetki verilmesini uygun gördü.
Oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi.