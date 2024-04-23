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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/iban-ile-odeme-uyarisi-yapilmisti-maliye-kilitlendi-1083044328.html
IBAN ile ödeme uyarısı yapılmıştı: Maliye 'kilitlendi'
IBAN ile ödeme uyarısı yapılmıştı: Maliye 'kilitlendi'
Sputnik Türkiye
Maliye'nin IBAN hesaplarına yönelik yaptığı denetimler sonrasında, vergi cezalarından kurtulmak isteyenler arasında ihbarlar hızla artıyor. İhbarlar, sadece... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T08:14+0300
2024-04-23T08:14+0300
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Maliye’nin, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında vergi kayıp ve kaçağını önlemeye dönük ilk çalışması, tahsilatlarını IBAN üzerinden yapanlarla ilgili. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IBAN üzerinden tahsilat yapanlarla ilgili çalışma ve inceleme başlattıklarını açıklamıştı.Maliye’nin IBAN çalışmasına başlamasıyla beraber, IBAN yoluyla tahsilat yapan işletme ve kişiler vatandaşlar tarafından ihbar edilmeye başlandı. Yetkililer, IBAN konusunun çok yaygınlaştığını, IBAN hesap kiralamasının neredeyse bir sektör haline geldiğine dikkat çekiyorlar.Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, Maliye’nin IBAN çalışmasının son derece önemli olduğunu, banka hesaplarının zaman zaman Maliye tarafından denetlendiğini söyledi. Tolu, IBA hesaplarının ilk kez bu derece yaygın ve yoğun olarak denetime tabi tutulacağını, ilk belirlemelere göre IBAN hesaplarına milyarlarca TL havale/EFT yapıldığını belirtirken, "Bunların vergisel yönden sorgulanmasının son derece normal, yapılacak denetimlerle IBAN hesap kiralamasının ve IBAN hesaplarının yasalara aykırı kullanımlarının da önüne geçilebileceğini, bu denetimler sonucunda hazineye vergi ve vergi cezasından oluşan ciddi tutarda kaynak aktarımı olabilir" dedi. NTV'de yer alan habere göre, Tolu'nun sorulara yanıtları şöyle:Maliye, IBAN çalışmasına nasıl karar verdi?Hangi sektörlerde IBAN’la tahsilat daha çok kullanılıyor?Alıcılar neden IBAN’a yönlendiriliyor?'İşletme sahiplerine, ilişkili kişi statüsünde kabul edilen kişilere ait IBAN’lar ile kiralık IBAN hesaplarıyla yapılan tahsilatlar da sorulacak'Vergi mükellefi olmayıp IBAN’ına para yatanlar da sorumlu mu?IBAN’la tahsilat yapanlara ne işlem yapılacak?IBAN kiralaması yapanlara ceza var mı?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/hazirliklar-tamamlandi-milyonlarca-emekli-icin-yeni-calisma-ne-olacak-1083043815.html
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iban, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka kartı, atm, para, para cezası, ceza, havale, eft, para gönderme, zimmetine para geçirme, masak, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı
iban, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka kartı, atm, para, para cezası, ceza, havale, eft, para gönderme, zimmetine para geçirme, masak, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı

IBAN ile ödeme uyarısı yapılmıştı: Maliye 'kilitlendi'

08:14 23.04.2024
© AAbanka hesabı
banka hesabı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© AA
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Maliye'nin IBAN hesaplarına yönelik yaptığı denetimler sonrasında, vergi cezalarından kurtulmak isteyenler arasında ihbarlar hızla artıyor. İhbarlar, sadece IBAN üzerinden tahsilat yapanları değil, IBAN'ını başkalarına kiraya verenleri ve hesaplarını kullanımına izin verenleri de kapsıyor. Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu'dan da uyarı geldi.
Maliye’nin, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında vergi kayıp ve kaçağını önlemeye dönük ilk çalışması, tahsilatlarını IBAN üzerinden yapanlarla ilgili. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IBAN üzerinden tahsilat yapanlarla ilgili çalışma ve inceleme başlattıklarını açıklamıştı.
Maliye’nin IBAN çalışmasına başlamasıyla beraber, IBAN yoluyla tahsilat yapan işletme ve kişiler vatandaşlar tarafından ihbar edilmeye başlandı.

Yetkililer, IBAN konusunun çok yaygınlaştığını, IBAN hesap kiralamasının neredeyse bir sektör haline geldiğine dikkat çekiyorlar.

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, Maliye’nin IBAN çalışmasının son derece önemli olduğunu, banka hesaplarının zaman zaman Maliye tarafından denetlendiğini söyledi. Tolu, IBA hesaplarının ilk kez bu derece yaygın ve yoğun olarak denetime tabi tutulacağını, ilk belirlemelere göre IBAN hesaplarına milyarlarca TL havale/EFT yapıldığını belirtirken, "Bunların vergisel yönden sorgulanmasının son derece normal, yapılacak denetimlerle IBAN hesap kiralamasının ve IBAN hesaplarının yasalara aykırı kullanımlarının da önüne geçilebileceğini, bu denetimler sonucunda hazineye vergi ve vergi cezasından oluşan ciddi tutarda kaynak aktarımı olabilir" dedi. NTV'de yer alan habere göre, Tolu'nun sorulara yanıtları şöyle:

Maliye, IBAN çalışmasına nasıl karar verdi?

Maliye yaygın ve yoğun denetim çalışmalarında, mal ve hizmet satış bedellerinin kredi kartlarından ziyade yoğun bir şekilde IBAN yoluyla tahsil edildiğini, IBAN’ların bir kısmının satışı yapan işletmeler adına, bir kısmının ise bu işletmelerde çalışan kişiler ile işletme sahiplerinin eş, dost ve akrabaları adına kayıtlı olduğunu, bazı IBAN’ların ise başka şahıslardan kiralandığını tespit etti. Maliye, IBAN hesaplarına yoğunlaşarak, milyarlarca TL’yi bulduğu ifade edilen vergi kayıp ve kaçağını belirlemeye çalışıyor.

Hangi sektörlerde IBAN’la tahsilat daha çok kullanılıyor?

IBAN’la tahsilatı en çok perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmeler, mobilyacılar, gazino-bar-pavyon gibi gece eğlence merkezleri, lüks restaurantlar, güzellik ve saç ekim merkezleri, spor salonları, altın-pırlanta ve diğer değerli taş satışı yapanlar, astrolog, falcı, doktor, avukat, diyetisyen, mimar vb.’ler yapıyor!

Alıcılar neden IBAN’a yönlendiriliyor?

İşletmeler, bankalara kredi kartı komisyonu ödememek veya satışları ve satıştan doğan kazançlarını kayıt dışı bırakmak ve vergi ödememek için IBAN ile tahsilat yoluna başvuruyor, müşterilerini IBAN’a yönlendiriyor. Yalnız bunların gözardı ettikleri veya bilmedikleri bir konu var: Bankalar yaptıkları işlemleri Maliye ile paylaşıyor. Bankacılık sistemindeki para hareketlerinin Maliye’nin bilgisi dışında olması mümkün değil.

'İşletme sahiplerine, ilişkili kişi statüsünde kabul edilen kişilere ait IBAN’lar ile kiralık IBAN hesaplarıyla yapılan tahsilatlar da sorulacak'

Maliye, IBAN yoluyla tahsilat yaptıkları tespit edilen işletme sahiplerini tek tek çağırıp izah isteyecek, IBAN yoluyla yapılan tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenleyip düzenlemediklerini soracak ve bu belgelerin ibrazını isteyecek. Bu tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenlenmişse herhangi bir sorun olmayacak. Düzenlenmemiş ise, bu satışlar kayıt dışı satış olarak kabul edilecek. Ayrıca, işletme sahiplerine, ilişkili kişi statüsünde kabul edilen kişilere (eş, çocuk, anne, baba gibi yakın akrabalar ile sekreter, işçi gibi işletme çalışanları) ait IBAN’lar ile kiralık IBAN hesaplarıyla yapılan tahsilatlar da sorulacak.

Vergi mükellefi olmayıp IBAN’ına para yatanlar da sorumlu mu?

Maliye, vergi mükellefi olmadığı halde mal ve hizmet satışı yapıp bedellerini IBAN yoluyla tahsil edenleri de tespit etti. Maliye, bu kişileri de çağıracak ve izah isteyecek.
IBAN’la tahsilat yapanlara ne işlem yapılacak?
IBAN’la tahsilat yaptıkları halde fatura veya benzeri belge düzenlemeyen veya mükellefiyet açtırmadan bu işleri yapanlara, kayıt dışı bıraktıkları kazançları üzerinden gelir vergisi, kurumlar vergisi, geçici vergi, kayıt dışı bıraktıkları satışları üzerinden de KDV tarhiyatları yapılacak, 1 kat vergi ziyaı cezası kesilecek, ilave olarak gecikme faizi istenilecek. Ayrıca, faturaya yazılması gereken meblağın yüzde 10’una kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.
IBAN kiralaması yapanlara ceza var mı?
Tahsilat yapılan IBAN hesaplarının çoğunun işletme ile ilgisi olmayan 3. kişilere ait olduğu ve bu IBAN’ların aylık ücret karşılığında kiralandığı anlaşıldı. IBAN’larını kiralayan kişilerin, hesaplarına yatan milyonlarca TL’den haberleri bile olmuyor.

Bunlar hakkında da yasal işlemler yapılacak, tahsil ettikleri kira bedelleri üzerinden cezalı gelir vergisi, geçici vergi ve KDV tarhiyatları yapılacak, bir kat vergi ziyaı cezası kesilecek ve ayrıca gecikme faizi istenilecek. Ayrıca, bu kişiler MASAK mevzuatına aykırı bu işlemlerinden dolayı savcılıklara sevk edilecekler.
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