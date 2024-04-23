https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/iban-ile-odeme-uyarisi-yapilmisti-maliye-kilitlendi-1083044328.html

IBAN ile ödeme uyarısı yapılmıştı: Maliye 'kilitlendi'

IBAN ile ödeme uyarısı yapılmıştı: Maliye 'kilitlendi'

Sputnik Türkiye

Maliye'nin IBAN hesaplarına yönelik yaptığı denetimler sonrasında, vergi cezalarından kurtulmak isteyenler arasında ihbarlar hızla artıyor. İhbarlar, sadece... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T08:14+0300

2024-04-23T08:14+0300

2024-04-23T08:14+0300

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Maliye’nin, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında vergi kayıp ve kaçağını önlemeye dönük ilk çalışması, tahsilatlarını IBAN üzerinden yapanlarla ilgili. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IBAN üzerinden tahsilat yapanlarla ilgili çalışma ve inceleme başlattıklarını açıklamıştı.Maliye’nin IBAN çalışmasına başlamasıyla beraber, IBAN yoluyla tahsilat yapan işletme ve kişiler vatandaşlar tarafından ihbar edilmeye başlandı. Yetkililer, IBAN konusunun çok yaygınlaştığını, IBAN hesap kiralamasının neredeyse bir sektör haline geldiğine dikkat çekiyorlar.Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, Maliye’nin IBAN çalışmasının son derece önemli olduğunu, banka hesaplarının zaman zaman Maliye tarafından denetlendiğini söyledi. Tolu, IBA hesaplarının ilk kez bu derece yaygın ve yoğun olarak denetime tabi tutulacağını, ilk belirlemelere göre IBAN hesaplarına milyarlarca TL havale/EFT yapıldığını belirtirken, "Bunların vergisel yönden sorgulanmasının son derece normal, yapılacak denetimlerle IBAN hesap kiralamasının ve IBAN hesaplarının yasalara aykırı kullanımlarının da önüne geçilebileceğini, bu denetimler sonucunda hazineye vergi ve vergi cezasından oluşan ciddi tutarda kaynak aktarımı olabilir" dedi. NTV'de yer alan habere göre, Tolu'nun sorulara yanıtları şöyle:Maliye, IBAN çalışmasına nasıl karar verdi?Hangi sektörlerde IBAN’la tahsilat daha çok kullanılıyor?Alıcılar neden IBAN’a yönlendiriliyor?'İşletme sahiplerine, ilişkili kişi statüsünde kabul edilen kişilere ait IBAN’lar ile kiralık IBAN hesaplarıyla yapılan tahsilatlar da sorulacak'Vergi mükellefi olmayıp IBAN’ına para yatanlar da sorumlu mu?IBAN’la tahsilat yapanlara ne işlem yapılacak?IBAN kiralaması yapanlara ceza var mı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/hazirliklar-tamamlandi-milyonlarca-emekli-icin-yeni-calisma-ne-olacak-1083043815.html

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