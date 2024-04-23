https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/deger-kaybi-yuzde-2yi-asti-gram-altinda-3-bin-500-lira-seviyesi-masada-1083051133.html

Değer kaybı yüzde 2'yi aştı: 'Gram altında 3 bin 500 lira seviyesi masada'

Değer kaybı yüzde 2'yi aştı: 'Gram altında 3 bin 500 lira seviyesi masada'

Sputnik Türkiye

Son günlerde İran-İsrail geriliminin etkisiyle rekorlar kıran ve yükseliş trendinde olan altın fiyatlarında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Değer kaybı, yüzde... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T10:35+0300

2024-04-23T10:35+0300

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Altın yatırımcılarının gözü kulağı son rakamlarda. İran-İsrail geriliminin piyasalara etkisi, özellikle güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırmıştı. Ancak son yaşanan değer kaybı, yatırımcıları şaşırttı ve altın piyasasında dalgalanmanın devam edeceği beklentilerini güçlendirdi.Yeni haftada altın fiyatları beklenmedik bir düşüşle başlayan altında bugün de negatif seyir devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu düşüşlerin altın için alım fırsatı olduğunu belirtirken jeopolitik gerilimlere de dikkat çekti.Gerilimlerle ilgili çok fazla manipülatif haberler geldiğini belirten Memiş, benzer şekilde hafta sonu da haberlerin sürmesi durumunda gram altının 2 bin 700 lirayı görebileceğini söyledi.'Yıl sonuna kadar da 3 bin 500 lira seviyesi yine masada durmaya devam ediyor'İslam Memiş, sosyal medyadan paylaştığı videoda altın fiyatlarına dair açıklamalarda bulunarak şunları aktardı:'Gram altın fiyatları yeniden 2 bin 700 lira seviyesine fırlatabilir'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/iban-ile-odeme-uyarisi-yapilmisti-maliye-kilitlendi-1083044328.html

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