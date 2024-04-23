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Değer kaybı yüzde 2'yi aştı: 'Gram altında 3 bin 500 lira seviyesi masada'
Değer kaybı yüzde 2'yi aştı: 'Gram altında 3 bin 500 lira seviyesi masada'
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Son günlerde İran-İsrail geriliminin etkisiyle rekorlar kıran ve yükseliş trendinde olan altın fiyatlarında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Değer kaybı, yüzde... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
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Altın yatırımcılarının gözü kulağı son rakamlarda. İran-İsrail geriliminin piyasalara etkisi, özellikle güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırmıştı. Ancak son yaşanan değer kaybı, yatırımcıları şaşırttı ve altın piyasasında dalgalanmanın devam edeceği beklentilerini güçlendirdi.Yeni haftada altın fiyatları beklenmedik bir düşüşle başlayan altında bugün de negatif seyir devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu düşüşlerin altın için alım fırsatı olduğunu belirtirken jeopolitik gerilimlere de dikkat çekti.Gerilimlerle ilgili çok fazla manipülatif haberler geldiğini belirten Memiş, benzer şekilde hafta sonu da haberlerin sürmesi durumunda gram altının 2 bin 700 lirayı görebileceğini söyledi.'Yıl sonuna kadar da 3 bin 500 lira seviyesi yine masada durmaya devam ediyor'İslam Memiş, sosyal medyadan paylaştığı videoda altın fiyatlarına dair açıklamalarda bulunarak şunları aktardı:'Gram altın fiyatları yeniden 2 bin 700 lira seviyesine fırlatabilir'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/iban-ile-odeme-uyarisi-yapilmisti-maliye-kilitlendi-1083044328.html
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Değer kaybı yüzde 2'yi aştı: 'Gram altında 3 bin 500 lira seviyesi masada'

10:35 23.04.2024 (güncellendi: 10:38 23.04.2024)
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© AA
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Son günlerde İran-İsrail geriliminin etkisiyle rekorlar kıran ve yükseliş trendinde olan altın fiyatlarında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Değer kaybı, yüzde 2.5'u buldu. Peki altın fiyatları nasıl seyredecek? Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Gram altında 3 bin 500 lira seviyesi masada" diyerek önemli uyarılarda bulundu.
Altın yatırımcılarının gözü kulağı son rakamlarda. İran-İsrail geriliminin piyasalara etkisi, özellikle güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırmıştı. Ancak son yaşanan değer kaybı, yatırımcıları şaşırttı ve altın piyasasında dalgalanmanın devam edeceği beklentilerini güçlendirdi.
Yeni haftada altın fiyatları beklenmedik bir düşüşle başlayan altında bugün de negatif seyir devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu düşüşlerin altın için alım fırsatı olduğunu belirtirken jeopolitik gerilimlere de dikkat çekti.
Gerilimlerle ilgili çok fazla manipülatif haberler geldiğini belirten Memiş, benzer şekilde hafta sonu da haberlerin sürmesi durumunda gram altının 2 bin 700 lirayı görebileceğini söyledi.

'Yıl sonuna kadar da 3 bin 500 lira seviyesi yine masada durmaya devam ediyor'

İslam Memiş, sosyal medyadan paylaştığı videoda altın fiyatlarına dair açıklamalarda bulunarak şunları aktardı:
"Ons altın tarafında şu anda 2 bin 331 dolar seviyesi var. Son bir haftadır altın tarafında düşüş beklediğimi acele edilmemesi gerektiğiyle alakalı uyarılarım vardı. Özellikle ons tarafında düşüş beklediğimiz dolar almayı tercih etmiştik. Ons tarafında 2 bin 300 dolar seviyesinin altında sarkmaları bekliyorduk. Beklediğimiz düşüşler gerçekleşiyor. 2 bin 300 dolar destek seviyesi. Bu düşüş eğilimi devam etmekte. Korkan veya tedirgin olan varsa yüzde 50 alım yapabilir. Beklemek isteyenler 2 bin 300 dolar destek seviyesini takip edebilir. Orta ve uzun vadede değişiklik var mı? Tabii ki hayır. Gram altında yaz aylarında, düğün sezonunda özellikle temmuz, ağustos aylarında 3 bin lira seviyesi, yıl sonuna kadar da 3 bin 500 lira seviyesi yine masada durmaya devam ediyor. Burada herhangi bir gerilme, revize ve düşüş ihtimali şu anda beklemiyorum."

'Gram altın fiyatları yeniden 2 bin 700 lira seviyesine fırlatabilir'

"Gram altın yatırımcısına özellikle geçen hafta ons altını takip edin, 2300 dolar seviyesinin altına sarkınca karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa oradan alımlarınızı yapabilirsiniz. Ons altından negatif yönlü etkilenen gram altın yüzde 2.5 civarında değer kaybıyla haftanın ilk işlem gününü tamamladı. Gram altında iki hafta önce 2 bin 700 lira seviyesi görülmüştü. Korkan, endişe duyan varsa alım yapabilir. Gece geç saatlerde ve hafta sonu yine jeopolitik gerilimlere dair haberler gelebilir. Fiyatları yeniden 2 bin 700 lira seviyesine fırlatabilir. Ciddi bir manipülasyon masası var, neyin ne olacağı belli değil. Piyasada gergin bir bekleyiş var, diken üstünde, rahat nefes aldırmayacak."
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