https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/hazine-ve-maliye-bakanligi-koruyucu-giyim-yardimlari-kesildi-haberleri-gercegi-yansitmiyor-1083074012.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Koruyucu giyim yardımları kesildi haberleri gerçeği yansıtmıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Koruyucu giyim yardımları kesildi haberleri gerçeği yansıtmıyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, “Farklı kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan Koruyucu Giyim Yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T19:51+0300

2024-04-23T19:51+0300

2024-04-23T20:13+0300

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

tasarruf

koruyucu maske

koruyucu ekipman

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Hazine ve Maliye Bakanlığı farklı kamu kurum ve kuruluşlarda uygulanan koruyucu giyim yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, kuruluşlara yazının yardımların kesilmesi amacıyla değil, aksine toplu sözleşmeler ve mevzuat çerçevesinde kamu personeline kullandırılması amacıyla gönderildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, koruyucu giyim yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki iddialara yanıt verildi.Açıklamada, son günlerde, Bakanlığın 8 Mart'ta, "Genel Yatırım ve Finansman Kararları" kapsamında izleme ve kontrolü altındaki kamu iktisadi teşebbüslerine ve diğer kuruluşlara "Hizmete Özel" olarak gönderdiği yazısına atıfta bulunularak, bazı basın yayın organları ve sendikalarca, bilgi eksikliği kaynaklı, kamuoyunu yanıltıcı haberler ve açıklamalar yapıldığına işaret edildi.Farklı kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan koruyucu giyim yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki haberlerin mesnetsiz olduğu, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:'Hatalı uygulamaların gerçekleştirildiği anlaşıldı'Açıklamada, Bakanlıkça kuruluşlardan temin edilen bilgi ve belgelerin tetkiki sonucunda bu konuda "hatalı uygulamaların gerçekleştirildiği"nin anlaşıldığı bildirilerek, bu uygulamalardan bazıları şöyle sıralandı:Açıklamada, "Kuruluşlara konu hakkında gönderilen yazı, giyim-giyecek-koruyucu giyim yardımlarının kesilmesi amacıyla değil, aksine, söz konusu yardımın toplu sözleşmeler ve mevzuat ile çizilen çerçevede kamu personeline kullandırılmasını sağlamak amacıyla gönderilmiştir" ifadesi kullanıldı.Yardımların mevzuata uygun olarak yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığına işaret edilen açıklamada, ancak kuruluşların ve sendikaların üst normlarla çizilen çerçeveyi genişletmelerinin mümkün olmadığı belirtildi.Açıklamada, mevzuata aykırı davranan kamu görevlilerinin de denetlenmeleri ve gerekli yaptırımlara tabi olmalarının hukuk devletinin gereği olduğuna dikkat çekilerek, bunun dışında yapılan yorum ve eleştirilerin gerçeği yansıtmadığı, bilinçli şekilde kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/hazine-ve-maliye-bakanligindan-locals-kelimesi-ile-ilgili-aciklama--1083017773.html

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hazine ve maliye bakanlığı, tasarruf, koruyucu maske, koruyucu ekipman