https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/hazine-ve-maliye-bakanligindan-locals-kelimesi-ile-ilgili-aciklama--1083017773.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'locals' kelimesi ile ilgili açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'locals' kelimesi ile ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı "Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T12:18+0300
2024-04-22T12:18+0300
2024-04-22T12:18+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
ekonomi
ingilizce
finans
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082943474_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_4f566ecef208446954c12f5fb109a4f7.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/mehmet-simsek-cari-aciktaki-dusus-orta-vadeli-programimizin-calistigini-gosteriyor-1082864917.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082943474_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_882bb75f07f52543795bf6d05e309590.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, ekonomi, ingilizce, finans
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, ekonomi, ingilizce, finans
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'locals' kelimesi ile ilgili açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı "Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan "locals" kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz. Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan "locals" kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz. Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir."