Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'locals' kelimesi ile ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'locals' kelimesi ile ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'locals' kelimesi ile ilgili açıklama

© AA / Celal Güneş Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek © AA / Celal Güneş

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan "locals" kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz. Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.