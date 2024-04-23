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Gutsul: Kişinev, Rus Mir kartlarını kullanacak Gagavuzya sakinlerini cezalandırmakla tehdit ediyor
Gutsul: Kişinev, Rus Mir kartlarını kullanacak Gagavuzya sakinlerini cezalandırmakla tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Moldova makamlarının Rus Mir banka kartlarını kullanacak Gagavuzya sakinlerini cezalandırmakla tehdit... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T20:05+0300
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gagavuzya özerk cumhuriyeti
yevgeniya gutsul
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mir kartları
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Moldova Başsavcısı İon Munteanu’nun ‘Moldova yetkililerinin Rus Mir kartı kullanıcılarını izleyemeye alacakları ve gerektiğinde gelir kaynaklarını bloke edecekleri’ yönündeki açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Gutsul, Kişinev'in Rus Mir ödeme sistemi kartlarını kullanacak olan Gagavuz sakinlerini cezalandırmakla tehdit ettiğini ifade etti.Gutsul, “Kendi halkına yönelik bir nefret ve tehdit saldırısı daha. Şimdi de Kişinev, Gagavuz devlet çalışanları ve emeklilerini, Rus ödeme sisteminin banka kartlarını kullanmaya cesaret etmeleri halinde cezalandırmakla tehdit ediyor. Başarılarımız ve biz, Kişinev için boğazdaki kılçık gibiyiz” ifadelerini kullandı.Gutsul ayrıca, Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu ve ekibinin, siyasi hedefleri ve hırsları uğruna vatandaşların refahını feda etmeye hazır olduğunu vurguladı.Daha önce Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Rusya ziyareti çerçevesinde Rus Promsvyazbank (PSB) Başkanı Pyotr Fradkov ile finans ve kredi alanında uzun vadeli ortaklıklar kurmayı ve iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan anlaşmalar imzalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/gutsul-rusya-gagavuzya-ve-moldovanin-baris-icinde-yasamasi-icin-gereken-her-seyi-yapiyor-1082652833.html
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Gutsul: Kişinev, Rus Mir kartlarını kullanacak Gagavuzya sakinlerini cezalandırmakla tehdit ediyor

20:05 23.04.2024
MIR Kartları
MIR Kartları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
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Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Moldova makamlarının Rus Mir banka kartlarını kullanacak Gagavuzya sakinlerini cezalandırmakla tehdit ettiğini belirtti.
Moldova Başsavcısı İon Munteanu’nun ‘Moldova yetkililerinin Rus Mir kartı kullanıcılarını izleyemeye alacakları ve gerektiğinde gelir kaynaklarını bloke edecekleri’ yönündeki açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Gutsul, Kişinev'in Rus Mir ödeme sistemi kartlarını kullanacak olan Gagavuz sakinlerini cezalandırmakla tehdit ettiğini ifade etti.
Gutsul, “Kendi halkına yönelik bir nefret ve tehdit saldırısı daha. Şimdi de Kişinev, Gagavuz devlet çalışanları ve emeklilerini, Rus ödeme sisteminin banka kartlarını kullanmaya cesaret etmeleri halinde cezalandırmakla tehdit ediyor. Başarılarımız ve biz, Kişinev için boğazdaki kılçık gibiyiz” ifadelerini kullandı.
Gutsul ayrıca, Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu ve ekibinin, siyasi hedefleri ve hırsları uğruna vatandaşların refahını feda etmeye hazır olduğunu vurguladı.
Daha önce Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Rusya ziyareti çerçevesinde Rus Promsvyazbank (PSB) Başkanı Pyotr Fradkov ile finans ve kredi alanında uzun vadeli ortaklıklar kurmayı ve iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan anlaşmalar imzalamıştı.
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2024
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