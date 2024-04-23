https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/gutsul-kisinev-rus-mir-kartlarini-kullanacak-gagavuzya-sakinlerini-cezalandirmakla-tehdit-ediyor-1083074431.html

Gutsul: Kişinev, Rus Mir kartlarını kullanacak Gagavuzya sakinlerini cezalandırmakla tehdit ediyor

Gutsul: Kişinev, Rus Mir kartlarını kullanacak Gagavuzya sakinlerini cezalandırmakla tehdit ediyor

Sputnik Türkiye

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Moldova makamlarının Rus Mir banka kartlarını kullanacak Gagavuzya sakinlerini cezalandırmakla tehdit... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T20:05+0300

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2024-04-23T20:05+0300

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Moldova Başsavcısı İon Munteanu’nun ‘Moldova yetkililerinin Rus Mir kartı kullanıcılarını izleyemeye alacakları ve gerektiğinde gelir kaynaklarını bloke edecekleri’ yönündeki açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Gutsul, Kişinev'in Rus Mir ödeme sistemi kartlarını kullanacak olan Gagavuz sakinlerini cezalandırmakla tehdit ettiğini ifade etti.Gutsul, “Kendi halkına yönelik bir nefret ve tehdit saldırısı daha. Şimdi de Kişinev, Gagavuz devlet çalışanları ve emeklilerini, Rus ödeme sisteminin banka kartlarını kullanmaya cesaret etmeleri halinde cezalandırmakla tehdit ediyor. Başarılarımız ve biz, Kişinev için boğazdaki kılçık gibiyiz” ifadelerini kullandı.Gutsul ayrıca, Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu ve ekibinin, siyasi hedefleri ve hırsları uğruna vatandaşların refahını feda etmeye hazır olduğunu vurguladı.Daha önce Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Rusya ziyareti çerçevesinde Rus Promsvyazbank (PSB) Başkanı Pyotr Fradkov ile finans ve kredi alanında uzun vadeli ortaklıklar kurmayı ve iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan anlaşmalar imzalamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/gutsul-rusya-gagavuzya-ve-moldovanin-baris-icinde-yasamasi-icin-gereken-her-seyi-yapiyor-1082652833.html

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