https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/goruntuler-filmleri-aratmadi-halusinasyon-gordugunu-iddia-eden-sahis-kendi-kendine-catisti-1083065986.html
Görüntüler filmleri aratmadı: Halüsinasyon gördüğünü iddia eden şahıs kendi kendine çatıştı
Görüntüler filmleri aratmadı: Halüsinasyon gördüğünü iddia eden şahıs kendi kendine çatıştı
Sputnik Türkiye
Halüsinasyon gördüğünü ileri süren adam bina girişinde kendi kendine çatışırken güvenlik kamerasına yansıdı. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T16:31+0300
2024-04-23T16:31+0300
2024-04-23T16:38+0300
türkiye
istanbul
büyükçekmece
halüsinasyon
çatışma
silahlı çatışma
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Adının Aziz Ç. olduğu belirtilen şahıs, bir apartmanın girişinde kendisini takip edenlerin olduğunu ileri sürerek sağa sola rast gele 15 el ateş etti. Şahıs, alkol tükettikten sonra halüsinasyon görmeye başladığını ileri sürdü.İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Silahı attığını ancak nereye attığını bilmediğini iddia eden şahısın evinde yapılan aramalarda da çok sayıda mermi ele geçirildi. Şahıın ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/alkollu-arac-kullanmaktan-ceza-yemisti-midesinin-kendi-kendine-alkol-urettigi-ortaya-cikti-1083061000.html
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istanbul, büyükçekmece, halüsinasyon, çatışma, silahlı çatışma
istanbul, büyükçekmece, halüsinasyon, çatışma, silahlı çatışma
Görüntüler filmleri aratmadı: Halüsinasyon gördüğünü iddia eden şahıs kendi kendine çatıştı
16:31 23.04.2024 (güncellendi: 16:38 23.04.2024)
Halüsinasyon gördüğünü ileri süren adam bina girişinde kendi kendine çatışırken güvenlik kamerasına yansıdı.
Adının Aziz Ç. olduğu belirtilen şahıs, bir apartmanın girişinde kendisini takip edenlerin olduğunu ileri sürerek sağa sola rast gele 15 el ateş etti. Şahıs, alkol tükettikten sonra halüsinasyon görmeye başladığını ileri sürdü.
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Silahı attığını ancak nereye attığını bilmediğini iddia eden şahısın evinde yapılan aramalarda da çok sayıda mermi ele geçirildi.
Şahıın ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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