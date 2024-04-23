https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/goruntuler-filmleri-aratmadi-halusinasyon-gordugunu-iddia-eden-sahis-kendi-kendine-catisti-1083065986.html

Görüntüler filmleri aratmadı: Halüsinasyon gördüğünü iddia eden şahıs kendi kendine çatıştı

Görüntüler filmleri aratmadı: Halüsinasyon gördüğünü iddia eden şahıs kendi kendine çatıştı

Sputnik Türkiye

Halüsinasyon gördüğünü ileri süren adam bina girişinde kendi kendine çatışırken güvenlik kamerasına yansıdı. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T16:31+0300

2024-04-23T16:31+0300

2024-04-23T16:38+0300

türkiye

istanbul

büyükçekmece

halüsinasyon

çatışma

silahlı çatışma

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Adının Aziz Ç. olduğu belirtilen şahıs, bir apartmanın girişinde kendisini takip edenlerin olduğunu ileri sürerek sağa sola rast gele 15 el ateş etti. Şahıs, alkol tükettikten sonra halüsinasyon görmeye başladığını ileri sürdü.İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Silahı attığını ancak nereye attığını bilmediğini iddia eden şahısın evinde yapılan aramalarda da çok sayıda mermi ele geçirildi. Şahıın ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/alkollu-arac-kullanmaktan-ceza-yemisti-midesinin-kendi-kendine-alkol-urettigi-ortaya-cikti-1083061000.html

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istanbul, büyükçekmece, halüsinasyon, çatışma, silahlı çatışma