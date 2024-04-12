https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/fsb-moskovada-teror-saldirisini-engelledi-hedefte-sinagog-vardi-1082695605.html

FSB Moskova'da terör saldırısını engelledi: 'Hedefte sinagog vardı'

FSB Moskova'da terör saldırısını engelledi: 'Hedefte sinagog vardı'

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova'daki bir sinagoga yönelik terör saldırısının engellendiğini duyurdu. 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T09:35+0300

2024-04-12T09:35+0300

2024-04-12T09:35+0300

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rusya federal güvenlik servisi (fsb)

moskova

sinagog

terör saldırısı

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FSB'nin basın servisinden yapılan açıklamada, "FSB, Moskova'daki sinagogda vatandaşların toplandığı sırada terör saldırısı düzenlemeyi planlayan Orta Asya ülkelerinden 2002 doğumlu bir vatandaşın suç içerikli eylemini engelledi" ifadeleri kullanıldı.Söz konusu şahsın sinagogda keşif yaptığı ve bomba için malzemeler satın aldığı belirtilen açıklamada, "Terörist, 10 Nisan'da gözaltına alınması sırasında güvenlik güçlerine ateş açtı ve etkisiz hale getirildi" dendi.FSB, zanlının terör faaliyetlerine karışmış kişilerle kendi inisiyatifiyle temas kurduğunun ve onların nüfuzu altında Rusya'da yasaklı uluslararası terör örgütünün ideolojisini paylaşmaya başladığının tespit edildiğini de bildirdi.Zanlının evine düzenlenen baskına ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaşan FSB, terör saldırısı planlayan şahsın patlayıcıyı ve bileşenlerini yatağının altında sakladığını gösterdi.Rusya, yakın zamanda başkent Moskova'da düzenlenen bir terör saldırısıyla sarsılmıştı. Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. 144 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin şimdiye kadar 11 kişi tutuklandı.Geçen ay FSB, Moskova'da bir sinagogun hedef alındığı terör saldırısını da önlemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/fsb-donetskteki-bir-askeri-tesise-teror-saldirisi-hazirliginda-olan-6-kisi-yakalandi-1082688667.html

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